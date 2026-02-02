Yessenia Villanueva aseguró que cualquier eventual problema que ocurra a su padre, Melcochita, será consecuencia directa de Monserrat Seminario. La joven recalcó que la expareja de su progenitor suele colocarse en la posición de víctima, mientras que el músico ha sido señalado por perder gran parte de sus ahorros.

Además, la hija del humorista enfatizó que Pablo Villanueva ya es una persona mayor y que merece disfrutar de los frutos de su esfuerzo. “Eso no es novedad y si él abrió los ojos por algo será. Él ya está mayor y debería disfrutar de todo lo que ha ganado”, indicó a Trome con firmeza.

Yessenia Villanueva critica a Monserrat Seminario por apropiarse del dinero de Melcochita

Yessenia también recordó que Pablo Villanueva más conocido como Melcochita, ha cubierto los gastos de la familia de Monserrat, incluyendo estudios universitarios y apoyo a sus hermanos en España. Esto refuerza su posición sobre la responsabilidad financiera que tiene la expareja del comediante.

“Ella se hace la víctima y habla de nosotros, pero no dice que mi padre mantiene a toda su familia. Hasta a sus hermanos que están en España, al hijo mayor le paga la carrera de odontólogo y hasta consultorio le quiere poner”, precisó.

Yessenia Villanueva lamenta la situación de su padre

La hija del artista lamentó profundamente que Melcochita tenga que reiniciar su vida financiera a su edad, responsabilizando directamente a Monserrat Seminario por la situación. Su mensaje fue claro y contundente.

“Me da pena que a su edad mi papá tenga que empezar de cero. Si algo le pasa a mi padre la única culpable es ella. Y que agradezca que él vio por ella hasta su quinta generación, y así tiene la desfachatez de decir que somos mantenidas”, manifestó.

Melcochita confirma que quiere el divorcio

Vale recordar que, el músico reiteró que la separación con Monserrat Seminario es definitiva. Explicó que su decisión se debe a problemas financieros y personales, subrayando que la actitud de su expareja ha sido perjudicial para él.

“Se gastó toda mi plata, por eso me quiero divorciar, ella es mala. Lo que ella busca es que me dé una embolia porque se puede agarrar la plata, y dice ‘le van a hacer un homenaje y me voy a doblar’… En Piura, en su familia. Le ha pagado los estudios a su hijo mayor que ya es odontólogo, ha construido un caserón y yo, a mis 90 años, solo tengo casa alquilada”, expresó Melcochita.