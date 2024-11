Ethel Pozo, conocida por su rol como conductora en 'América hoy', ha sido el centro de atención en el mundo del entretenimiento debido a su reciente incursión en la actuación. A pesar de las críticas, la hija de Gisela Valcárcel ha dejado claro que no llegó al mundo artístico de la nada, ya que tiene formación actoral y experiencia en producciones televisivas y cinematográficas. Recientemente, sorprendió al revelar que ha tomado clases con una destacada actriz que ha brillado en producciones internacionales, incluyendo series de Netflix, lo que demuestra su compromiso con el arte dramático.

Las declaraciones de Ethel Pozo llegaron después de su participación en la serie 'Tu nombre y el mío', dirigida por Michelle Alexander, quien también es su cuñada. Esta incursión en la actuación ha generado diversas reacciones, especialmente por parte de Mayra Couto, otra actriz reconocida en el medio, quien sugirió darle clases de actuación a la presentadora de América TV.

¿Con quién tuvo clases de actuación Ethel Pozo?

Ethel Pozo ha sido contundente al hablar de su formación en el mundo actoral. En una reciente entrevista con Magacín 24.7, la conductora reveló que ha llevado talleres de actuación con reconocidos profesionales del medio, entre ellos Roberto Ángeles, un destacado formador de actores en el Perú. Pero lo que más llamó la atención fue su declaración sobre haber estudiado con Tatiana Astengo, una actriz peruana que ha ganado reconocimiento por su participación en series de Netflix como 'Ni una más' y otras producciones internacionales.

“¡Bienvenida! Yo he tomado ahora clases con Tatiana Astengo, una capa de capas”, expresó Ethel Pozo, destacando la importancia de aprender de figuras reconocidas en el medio. Esta declaración busca validar su esfuerzo por mejorar sus habilidades actorales y su compromiso con la educación artística. Asimismo, la hija de Gisela Valcárcel mencionó que ha participado en películas como 'Tinta roja' y 'El destino' no tiene favoritos, además de hacer teatro, lo que refuerza su trayectoria en el arte escénico, aunque muchos la asocien más con la televisión.

Tatiana Astengo brilló en reciente serie de Netflix

Tatiana Astengo, reconocida actriz peruana, forma parte del elenco de la serie 'Ni una más', que ha comenzado a destacarse en el ámbito internacional. Con una carrera consolidada en el Perú, la recordada 'Reina Pachas' continúa su expansión en el mercado español, demostrando su versatilidad al adaptarse a diversos géneros y estilos, desde la comedia hasta el drama intenso que caracteriza esta nueva producción.

En la serie 'Ni una más', Tatiana Astengo interpreta a una profesora con un rol fundamental en la historia. Su personaje lucha por defender casos de violencia de género, reflejando tanto las dificultades como las pequeñas victorias de las mujeres que buscan justicia en un sistema que a menudo no las escucha.

Tatiana Astengo en 'Ni una más'. Foto: Captura Tiktok

La producción española es una serie que aborda sin miedo temas complejos y delicados. La historia sigue a una joven estudiante que, tras ser víctima de agresión sexual, emprende una búsqueda de justicia, mientras la trama gira en torno al empoderamiento femenino y la resiliencia. La serie profundiza en las complejidades de las relaciones personales y sociales, en un contexto marcado por la lucha y la controversia.

Ethel Pozo le responde fuerte a Mayra Couto

La polémica con Mayra Couto no pasó desapercibida. La actriz peruana, quien alcanzó la fama con su participación en la serie 'Al fondo hay sitio', sugirió públicamente que podría enseñarle actuación a Ethel Pozo. Ante estas declaraciones, la presentadora de América TV respondió con seguridad y firmeza, reafirmando su preparación y experiencia en el ámbito actoral. “A veces me dicen: ‘¿Has estudiado?’ Y yo respondo: ‘Sí, he estudiado’. Creo en la educación académica como base”, señaló Pozo, dejando claro que la formación es fundamental en cualquier carrera, incluida la actuación.

Además, Ethel Pozo aprovechó la ocasión para destacar el nivel de actores con los que comparte elenco en 'Tu nombre y el mío', entre ellos Mario Cortijo, Óscar Carrillo, Stephanie Orúe y Emilram Cossío. “En el elenco de la miniserie estoy con actores por los que yo me saco el sombrero”, enfatizó, resaltando la importancia de rodearse de talento experimentado.

La conductora de 'América hoy' también mencionó que no se deja afectar por los comentarios de figuras mediáticas como Rodrigo González ‘Peluchín’ y Magaly Medina, quienes han opinado negativamente sobre su desempeño actoral. “Por supuesto que las opiniones importan, pero no he tenido tiempo de verlas”, comentó Pozo, dejando claro que su enfoque está en mejorar cada día y no en responder a los críticos.