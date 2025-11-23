Carlos Vílchez reapareció en la reciente edición de 'El reventonazo de la Chola' y no pudo evitar quebrarse al recordar la dolorosa pérdida de su mascota. El comediante dejó de lado por un momento a su popular personaje de 'La Carlota' para hablar, en tono íntimo, sobre la enfermedad que afectaba a Silver, el perro que lo acompañó durante once años y cuya partida aún le genera una profunda tristeza.

El confesión de Carlos Vílchez tras la partida de su mascota

Cuando llegó el momento de hablar sobre sus sentimientos y el dolor que aún le causa la partida de Silver, Carlos Vílchez se mostró visiblemente afectado. Con la voz entrecortada, reveló ante la audiencia de 'El reventonazo de la Chola' que su mascota tenía cáncer en los ganglios, un diagnóstico que lo tomó por sorpresa, ya que desconocía por completo la enfermedad que enfrentaba su fiel compañero.

“Silver, mi pastor alemán que estuvo conmigo casi once años, tuvo cáncer en los ganglios. Mi hijo se dio cuenta, y todo ocurrió muy rápido. Lo llevamos a la veterinaria y me dijeron que tenía cáncer en los ganglios. Cuando me dieron la noticia, fue una destrucción total. Lo que me queda es que él no sufrió; no permití que sufriera. El día de su fallecimiento, salí del programa en vivo para comprarle lo que más le gustaba: su pollo a la brasa. El veterinario me dijo: ‘Cómprale todo lo que le gusta’. Yo no se lo daba siempre porque quizá podía hacerle daño. Despedirme de él fue la parte más triste de mi vida. Lo extraño”, relató.

El adiós de Carlos Vílchez a su perro Silver

El perrito Silver, fiel compañero de Carlos Vílchez, fue durante años una presencia constante en su vida. Por eso, la noticia de su partida ha conmovido profundamente al querido cómico, quien no ha podido ocultar su tristeza ante tan dolorosa pérdida.

"También sé que algún día nos encontraremos en algún lugar… ya eres un angelito perruno más … Nunca olvides que jamás dejaremos de amarte… en esta vida o en la que exista… te amo rey de mi vida…", escribió Vílchez en su momento cuando anunció la partida de Silver.

