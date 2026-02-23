Jairo Concha se convirtió en pieza clave y titular indiscutible en Universitario. El volante creativo arrancó con el pie derecho la temporada 2026 e incluso un popular club del Medio Oriente tendría en la mira vigente campeón de la Liga 1. El joven centrocampista aporta asistencias, goles y equilibrio en la zona medular. Por este motivo, Al Fateh estaría tras los pasos de Concha pese al contrato que tiene el jugador con la 'U'.

El exequipo de Álex Valera y Christian Cueva quiere contar con la calidad de Jairo Concha para incrementar la posesión de balón. Además, se alinean con su estilo de juego, destacando su habilidad para gestionar los tiempos del partido, su capacidad de asociación en corto, equilibrio entre la recuperación del balón y la salida limpia desde la primera línea.

¿Jairo Concha se va de Universitario?

Crece la expectativa en su entorno, pero en realidad no existe hasta ahora una oferta formal, pero sí un seguimiento sostenido que ya fue comunicado a la agencia que lo maneja. Al-Fateh está siguiendo de cerca a Jairo Concha para un posible traspaso a mitad de año. Sin embago, el volante de 26 años tiene contrato con Universitario de Deportes hasta diciembre.

¿Cuándo juega Universitario por la Liga 1?

El próximo partido de Universitario por la Liga 1 será frente al equipo de Hernán 'Pirata' Barcos, es decir FC Cajamarca este 1 de marzo. Encuentro el cual el conjunto crema lo disputará como local en el estadio Monumental de Ate.

Jairo Concha explicó en qué falló Universitario contra Sporting Cristal

"No sabría decir qué cambió en el segundo tiempo. Salimos con la misma actitud y tuvimos para hacer varios goles; después creo que nos metimos muy atrás. Nosotros mismos nos replegamos innecesariamente, pero bueno, Cristal supo aprovechar las oportunidades que tuvo y se dio el empate", declaró en zona mixta.