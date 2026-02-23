HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | 'Que no se te olvide' con Carlos Cornejo
EN VIVO | 'Que no se te olvide' con Carlos Cornejo     EN VIVO | 'Que no se te olvide' con Carlos Cornejo     EN VIVO | 'Que no se te olvide' con Carlos Cornejo     
Emergencia por lluvias en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones
Emergencia por lluvias en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones     Emergencia por lluvias en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones     Emergencia por lluvias en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones     
EN VIVO

Daniel Urresti libre: ¿Justo o no? Y Sharmelí Bustíos EN VIVO | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

Deportes

Jairo Concha podría jugar en Arabia como Álex Valera y Christian Cueva: Al Fateh estaría interesado en el volante de Universitario

El volante 'crema' estaría en la mira del popular club de Arabia, aunque todavía no existe una oferta formal. Además, Jairo Concha tiene contrato con la 'U' hasta diciembre 2026.

Jairo Concha estaría en la mira de un popular club de Arabia. Foto: Lr/Andina
Jairo Concha estaría en la mira de un popular club de Arabia. Foto: Lr/Andina

Jairo Concha se convirtió en pieza clave y titular indiscutible en Universitario. El volante creativo arrancó con el pie derecho la temporada 2026 e incluso un popular club del Medio Oriente tendría en la mira vigente campeón de la Liga 1. El joven centrocampista aporta asistencias, goles y equilibrio en la zona medular. Por este motivo, Al Fateh estaría tras los pasos de Concha pese al contrato que tiene el jugador con la 'U'.

El exequipo de Álex Valera y Christian Cueva quiere contar con la calidad de Jairo Concha para incrementar la posesión de balón. Además, se alinean con su estilo de juego, destacando su habilidad para gestionar los tiempos del partido, su capacidad de asociación en corto, equilibrio entre la recuperación del balón y la salida limpia desde la primera línea.

PUEDES VER: Álex Valera responde al 'Puma' Carranza tras reaccionar a su polémico 'bailecito' ante Sporting Cristal: "No me sale tu paso"

lr.pe

¿Jairo Concha se va de Universitario?

Crece la expectativa en su entorno, pero en realidad no existe hasta ahora una oferta formal, pero sí un seguimiento sostenido que ya fue comunicado a la agencia que lo maneja. Al-Fateh está siguiendo de cerca a Jairo Concha para un posible traspaso a mitad de año. Sin embago, el volante de 26 años tiene contrato con Universitario de Deportes hasta diciembre.

PUEDES VER: Floyd Mayweather anuncia su regreso al boxeo profesional a los 49 años: ¿cuándo vuelve al ring y contra quién peleará?

lr.pe

¿Cuándo juega Universitario por la Liga 1?

El próximo partido de Universitario por la Liga 1 será frente al equipo de Hernán 'Pirata' Barcos, es decir FC Cajamarca este 1 de marzo. Encuentro el cual el conjunto crema lo disputará como local en el estadio Monumental de Ate.

PUEDES VER: Facundo Morando, DT de Alianza Lima, tras no clasificar al Mundial de Clubes: "Difícil competir con presupuestos de más de 5 millones de dólares"

lr.pe

Jairo Concha explicó en qué falló Universitario contra Sporting Cristal

"No sabría decir qué cambió en el segundo tiempo. Salimos con la misma actitud y tuvimos para hacer varios goles; después creo que nos metimos muy atrás. Nosotros mismos nos replegamos innecesariamente, pero bueno, Cristal supo aprovechar las oportunidades que tuvo y se dio el empate", declaró en zona mixta.

Notas relacionadas
Javier Rabanal, Jairo Concha y Caín Fara protagonizan fuerte intercambio de palabras con hinchas de Sporting Cristal

Javier Rabanal, Jairo Concha y Caín Fara protagonizan fuerte intercambio de palabras con hinchas de Sporting Cristal

LEER MÁS
Jairo Concha señaló en qué falló Universitario al dejarse igualar contra Sporting Cristal: "Nos replegamos innecesariamente"

Jairo Concha señaló en qué falló Universitario al dejarse igualar contra Sporting Cristal: "Nos replegamos innecesariamente"

LEER MÁS
Jairo Concha reveló detalles sobre su insólita celebración a lo Lamine Yamal con Universitario: "Álex Valera nos mandó un mensaje"

Jairo Concha reveló detalles sobre su insólita celebración a lo Lamine Yamal con Universitario: "Álex Valera nos mandó un mensaje"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Facundo Morando, DT de Alianza Lima, tras no clasificar al Mundial de Clubes: "Difícil competir con presupuestos de más de 5 millones de dólares"

Facundo Morando, DT de Alianza Lima, tras no clasificar al Mundial de Clubes: "Difícil competir con presupuestos de más de 5 millones de dólares"

LEER MÁS
Álex Valera responde al 'Puma' Carranza tras reaccionar a su polémico 'bailecito' ante Sporting Cristal: "No me sale tu paso"

Álex Valera responde al 'Puma' Carranza tras reaccionar a su polémico 'bailecito' ante Sporting Cristal: "No me sale tu paso"

LEER MÁS
Kevin Quevedo le responde fuerte a Reimond Manco por supuesta versión de su no convocatoria en Alianza Lima: "Payaso"

Kevin Quevedo le responde fuerte a Reimond Manco por supuesta versión de su no convocatoria en Alianza Lima: "Payaso"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Reniec habilita duplicado de DNI azul a electrónico desde casa: olvídate de las colas y conoce quiénes pueden hacerlo

Helicóptero de la FAP es hallado en Arequipa y confirman 4 tripulantes y 11 pasajeros muertos

Minsa actualiza padrón del Serums 2026-I con 240 nuevos locales de salud

Deportes

Selección peruana ya tiene rival para su segundo partido de la gira por Europa: equipo de Mano Menezes enfrentará a Honduras

Leyenda del tenis mundial: el enigma Alejandro Olmedo

Álex Valera responde al 'Puma' Carranza tras reaccionar a su polémico 'bailecito' ante Sporting Cristal: "No me sale tu paso"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Vladimir Cerrón deberá salir de la clandestinidad si quiere participar en el debate

Cuatro familias de oficiales FAP perecieron en accidente de helicóptero

Balcázar en expectativa por la situación ministerial: visitas al despacho, presión de partidos y ministros que se posicionan

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025