André Silva es uno de los actores peruanos más camaleónicos. Además de ser el protagonista en diversas producciones, también ha dado vida a villanos. Su último reto será el de interpretar al Mayor Rivera en la película ‘Chavín de Huántar, el Rescate del Siglo’, que se estrenará en los próximos meses.



André Silva cuenta su experiencia durante el operativo Chavín de Huántar



En una reciente entrevista, André Silva cuenta lo que estaba haciendo durante la toma de la embajada. “En el año 1997, tenía 14 años, cursaba el segundo grado de secundaria en esa época, vivía en Huaral junto a mis padres. En provincias se acostumbra mucho a tomarse una siesta después del almuerzo, mi papá tenía la costumbre de descansar escuchando Radio Programas y fue ahí donde nos enteramos de que la fuerzas militares habían ingresado a la embajada para rescatar a los rehenes. Vimos todo este despliegue y fue muy emocionante y muy impactante ver esas escenas tan fuertes”, comentó.

Asimismo, Silva recordó lo difícil que era vivir en esos tiempos de conflicto armado interno. “Sin duda fue una época muy dura para todos nosotros, había mucha inseguridad, mis padres me protegían y cuidaban constantemente. En esa época hacía las tareas con velas y se llevaban a los jóvenes al servicio militar. Fue una época bastante complicada, había muchos testimonios cercanos de gente que de alguna manera se había relacionado con Sendero Luminoso o el MRTA”, añade.



André Silva participará en el musical ‘Caballeros cantan’



Con motivo del Día Internacional de la Mujer, un grupo de talentosos actores y cantantes, entre ellos Manuel Landeta, Lisardo Guarinos, Agustín Arana, Pablo Monsar y el peruano André Silva, se unirán para ofrecer un espectáculo que ha conquistado al público en México. Este evento no solo celebra a las mujeres, sino que también destaca las habilidades vocales de estos artistas en un formato teatral musical.

La presentación se llevará a cabo el viernes 7 de marzo a las 8 p. m. en el uditorio del Colegio Melitón Carvajal, en Lince, y contará con una duración de una hora y cuarenta minutos. Los asistentes podrán disfrutar de un repertorio que abarca desde los años 60 hasta los 2000, con una variedad de géneros musicales, incluyendo reggaetón. Las entradas están disponibles a través de Passline.



Un repertorio musical variado y emocionante

‘Caballeros cantan’ ofrecerá un cancionero romántico que incluye éxitos como ‘Yo viviré’, ‘Mientes’, ‘Tú de qué vas’ y ‘Amor prohibido’. La velada también contará con momentos íntimos, donde se interpretarán clásicos de Bee Gees y Los Beatles, así como el popular tema ‘Love me like you do’ de Ellie Goulding. Este recorrido musical culminará con un popurrí de éxitos contemporáneos que incluye ‘Es mejor así’, ‘Claridad’, ‘Bailando’, ‘Reggaeton lento’ y ‘Despacito’.



‘Caballeros cantan’ no solo es un concierto, sino una experiencia que transportará a la audiencia a través del tiempo, combinando nostalgia y alegría en un ambiente festivo. La propuesta busca conectar emocionalmente con el público, celebrando la música y el talento de estos destacados intérpretes.