Registrate en nuestro boletin

Política

¿Por qué algunos fondos de pensiones rinden más que otros?

Comprender las brechas de rentabilidad entre los fondos, que se debe principalmente a los diferentes niveles de exposición de riesgo, los afiliados podrán escoger el que mejor se ajuste a su etapa de vida y perfil de riesgo.

Fondos de pensiones están diseñados con diferentes estrategias y proporciones de renta fija y variable, afectando sus resultados financieros. Foto: difusión
Fondos de pensiones están diseñados con diferentes estrategias y proporciones de renta fija y variable, afectando sus resultados financieros. Foto: difusión

Al revisar la rentabilidad de los fondos de pensiones los afiliados suelen preguntarse contrariados por qué presentan resultados diferentes y no rinden de idéntica forma. Lo que sucede es que todo depende de cómo cada fondo invierte y el grado de riesgo que asume. Ese es el punto.

De acuerdo con las normas vigentes en el sistema privado de pensiones cada fondo posee una composición de inversiones de acuerdo con el nivel de riesgo. Es decir, todos han sido diseñados de manera diferente ante los movimientos del mercado.

“Cuando observamos brechas de rentabilidad entre fondos, lo primero que debemos entender es que no todos tienen la misma estrategia ni el mismo nivel de exposición al riesgo”, explicó el experto Reyk Itakura.

Como ejemplo, AFP Integra, entre enero de 2025 y enero de 2026, el Fondo 2 registró una rentabilidad de 18.74%, mientras que el Fondo 3 alcanzó 30% en el mismo periodo.

“Esta diferencia se explica por la distinta proporción de renta fija y renta variable que permite cada fondo”, Reyk Itakura, gerente de Inversiones - Mercados Públicos - Top Down de AFP Integra,

Los fondos previsionales combinan en particular dos tipos de activos: renta fija y renta variable. La renta fija incluye instrumentos como bonos emitidos por gobiernos o empresas, que suelen ofrecer mayor estabilidad y menor volatilidad. En tanto que la renta variable está compuesta en especial por acciones, cuyos precios fluctúan según el desempeño de los mercados y pueden generar mayores retornos en períodos favorables, aunque también presentan variaciones más marcadas en el corto plazo.

En esta línea, el experto Reyk Itakura explicó que en el caso del Fondo 3, afronta una mayor exposición a renta variable que el Fondo 2.

“En contextos donde los mercados crecen con fuerza, esa mayor exposición puede traducirse en rentabilidades más altas. Sin embargo, también implica asumir mayores fluctuaciones cuando el entorno es adverso. Rentabilidad y riesgo siempre van de la mano”, apuntó Itakura.

Para el caso del Fondo 2, su desempeño debe analizarse con una mirada de largo plazo. Desde la creación del sistema, mantiene una rentabilidad promedio anual de 10.38%, lo que refleja su carácter intermedio entre crecimiento y estabilidad.

Cuando los afiliados comprendan estas diferencias sobre la rentabilidad de los fondos, podrán evaluar los resultados con mayor claridad y escoger el fondo que mejor se ajuste a su etapa de vida y perfil de riesgo.

