José Rodríguez Elizondo publica desde mañana una serie de artículos sobre Donald Trump y sus acciones recientes

¿Es un showman, un narcisista y una amenaza para las libertades en su país? ¿Y qué debe esperar el mundo de él y sus decisiones? A partir de mañana domingo, el columnista de este diario, José Rodríguez Elizondo, presenta una serie de artículos que tratan de explicar quién es el presidente de EEUU, Donald Trump, que acaba de iniciar un ataque contra Irán.

"Las pulsiones egocéntricas de Trump, con base en el miedo y la fuerza -es decir, sin plataforma altruista- eran visibles desde antes de su primer gobierno y se han potenciado en lo que va del segundo. Las formalizó en el discurso de su segunda toma de posesión y las pulió en su Estrategia de Seguridad Nacional", dice Rodríguez Elizondo en la primera entrega de esta serie, titulada "Trump, aprendiz de brujo recargado", que podrá leerse mañana.

Rodríguez Elizondo presentó recientemente el libro "Vietnam, Israel y Trump, sus guerras en vivo y en directo" (Catalonia, 2025), un volumen en el que reflexiona sobre la influencia de Donald Trump y los Estados Unidos en las guerras recientes y establece una comparación con lo ocurrido en la Guerra de Vietnam, país que visitó durante los años de Guerra Fría.