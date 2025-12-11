Fernando Llanos no descarta unirse al canal del streamer Zein: "La competencia se va a poner potente"
Andy Merino, conocido como Zein, le ofreció a periodista un espacio en su nuevo canal de YouTube Zentral Studio.
Ante la creciente aparición de nuevos canales peruanos en YouTube, cada vez más figuras de la televisión e influencers se suman a estos proyectos digitales. En este contexto, Fernando Llanos no descartó la posibilidad de unirse al canal del streamer Andy Merino Ramírez, conocido como Zein, señalando que una colaboración podría elevar el nivel del contenido para el 2026.
Fernando Llanos evalúa unirse al canal de streaming de Zein en YouTube
Hace algunos días, el streamer Zein realizó una invitación pública al periodista Fernando Llanos para que pueda unirse a su canal de YouTube Zentral Studio, con alrededor de 28.000 subscriptores. Cabe resaltar, que el comunicador es bastante popular en redes sociales tras ser despedido de América TV y Canal N y encontró en la plataforma de TikTok la oportunidad de reinventarse.
"Fernando, tengo un estudio de alta tecnología, tengo las cámaras adecuadas, tengo la producción lista. Normal si te quieres quedar en TikTok. Pero te ofrezco un espacio en mi canal de YouTube. La gente te ha pedido, de hecho. La verdad yo desconocía, pero ahora con tu caso, pues me he conmovido", comentó el streamer.
Al respecto, Fernando Llanos comentó que evaluaría la propuesta. Además, agradeció el apoyo de sus seguidores debido a que, tras su despido, pudo diversificar su contenido en Instagram, Facebook y TikTok con más de 3 millones de seguidores.
"Lo primero que tengo que decir es gracias, ¿no? Que alguien considere que puedo ser su apuesta de contenido es halagador. Creo que se lo debo también a ustedes porque ustedes me han mantenido durante este año y medio y un poquito más permanentemente activo, hemos tratado de llevarles información de calidad. ¿Qué va a pasar en el futuro? No tengo ni idea. Pero veo que la competencia en el streaming se va a poner power, se va a poner muy potente. Estaba viendo un poquito de la plataforma de Andy y se ve power, ¿no? se ve muy bien montada. Así que vamos a ver", manifestó.