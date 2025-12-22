HOYSuscripcion LR Focus

Beto Ortiz confirma su regreso a Willax tras el fin de ‘El valor de la verdad’ con provocador mensaje: “Lo peor está por venir”

Presentador Beto Ortiz condujo el último programa de ‘El valor de la verdad’ y confirmó su retorno a Willax. 

Beto Ortiz tiene en la actualidad 57 años. Foto: YouTube.
Beto Ortiz tiene en la actualidad 57 años. Foto: YouTube.

Beto Ortiz confirmó su regreso a la cadena Willax la mañana del lunes 22 de diciembre, tras la última emisión de ‘El valor de la verdad’ en Panamericana TV, que tuvo como invitado al cantante venezolano Guillermo Dávila.

La llegada del periodista a su nueva casa televisiva, donde retomará su habitual programa político ‘Beto a Saber’, coincide con el inicio de la campaña presidencial en Perú, contexto en el que cubrirá las principales incidencias a través de entrevistas y debates. En el video de su presentación, Ortiz lanzó un provocador mensaje con tono irónico: “Lo peor está por venir”

PUEDES VER: Guillermo Dávila ganó S/20.000 en 'El valor de la verdad' tras hablar de Gisela Valcárcel, Keiko Fujimori y su romance con Denisse Dibós

lr.pe

Beto Ortiz retorna a Willax tras el fin de ‘EVDLV’ con fuerte mensaje

El anuncio de Beto Ortiz como flamante contratación de Willax se realizó a través de un breve video compartido en las redes sociales del canal peruano. En el clip, una voz en off señala: “Porque ustedes lo pidieron, Beto Ortiz regresa a la política. No viene a pedir perdón, tampoco a pedir permiso, una campaña sin dinero ni promesas”, mientras el presentador luce su característico terno.

Al final de las imágenes, Beto aparece lanzando una peculiar frase. “Porque toda promesa es deuda, yo no les prometo nada. Lo peor está por venir”.

PUEDES VER: Beto Ortiz deja Panamericana y alista llegada a Willax, según Magaly Medina: 'Ya acaba su contrato'

lr.pe

Beto Ortiz había anunciado semanas atrás el fin de ‘EVDLV’

En octubre 2025, Beto Ortiz anunció el fin de ‘El valor de la verdad’ tras los cambios internos ocurridos en Panamericana Televisión. En ese entonces, en conversación con Trome, afirmó que aún no tenía claro qué sucedería con su carrera el próximo año.  

“No está en mis planes, no tengo claro qué haré el próximo año. ‘El Valor de la Verdad’ se acaba en diciembre”, aseguró el presentador, descartando también su ingreso a un podcast propio.

