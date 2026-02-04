HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     
EN VIVO

Carlos Álvarez y otros candidatos que pasaron por la salita del SIN | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

Espectáculos

Carlos Alcántara sorprende con impactante foto por el Día Mundial contra el Cáncer y promueve el autocuidado: "Vamos muchachos a hacernos la prueba"

El jurado de 'Yo soy' posó llamativamente para la campaña "Hazte el examen" de la Liga contra el Cáncer, con el propósito de reducir la mortalidad en la población masculina y promover los chequeos anuales para prevenir el cáncer de próstata. 

Carlos Alcántara se une a la campaña "Hazte el examen" Foto: Composición LR
Carlos Alcántara se une a la campaña "Hazte el examen" Foto: Composición LR | Difusión / Instagram

El pasado 24 de enero, Carlos Alcántara se convirtió en el centro de la conversación digital al publicar una foto completamente natural, sin ropa, lo que generó la inmediata reacción de sus más de 807.00 seguidores en Instagram. Días después, el miércoles 4 de febrero, el jurado de 'Yo soy' compartió una nueva instantánea con una temática similar, esta vez en la playa, y reveló que formaba parte de una campaña de concientización sobre el cáncer de próstata por el Día Mundial contra el Cáncer.

A través de su cuenta de Instagram, Alcántara acompañó la llamativa imagen con un texto que llamaba a la concientización. "Ahora que ya tengo tu atención, ¿sabías que cada 4 horas 1 peruano fallece por cáncer de próstata?". De estas formas, el ex Pataclaún transformó una publicación viral en un potente mensaje de prevención y autocuidado. La fotografía en la que posa desnudo forma parte de la campaña "Hazte el examen", promovida por la Liga Contra el Cáncer

TE RECOMENDAMOS

MAGIA NEGRA: ¿SE PUEDE ENFERMAR O DAÑAR A UNA PERSONA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL
Campaña de prevención de la Liga contra el Cáncer

Campaña de prevención de la Liga contra el Cáncer

PUEDES VER: Carlos Alcántara se quiebra en vivo en 'Yo soy' tras emotiva imitación de Leonardo Favio

lr.pe

Carlos Alcántara y su mensaje de prevención sobre el cáncer de próstata

Carlos Alcántara también alentó a la población masculina a realizarse chequeos preventivos. "Día mundial contra el cáncer, vamos muchachos a hacer la prueba, tengamos personalidad", indicó el actor. La publicación recibió rápidamente comentarios positivos que elogiaron su osadía y el uso de su amplia exposición para difundir un mensaje necesario.

No es la primera vez que la Liga Contra el Cáncer colabora con figuras reconocidas para ampliar el mensaje de prevención. Hace ocho años, la organización lanzó el spot "Amo mis bolas", en el participaron Damián Ode, Manuel Gold, Nicolás Fantinato, Juan Francisco Escobar y Cuto Guadalupe, promoviendo la lucha contra el cáncer de próstata y sensibilizando al público masculino sobre la importancia de un chequeo anual. 

Campaña "Hazte el examen" de la Liga contra el Cáncer

Campaña "Hazte el examen" de la Liga contra el Cáncer

PUEDES VER: Carlos Alcántara expone efusiva celebración de imitador de José José con Raphael de 'Yo Soy' en la gran final pese a cuestionamientos

lr.pe

Cáncer de próstata en el Perú

Según cifras oficiales del Ministerio Salud, el cáncer de próstata es el de mayor prevalencia en el Perú entre todos los tipos de cáncer. Además, el informe presentado en el 2025 reveló que el 75% de los pacientes accede por primera vez a atención médica cuando la enfermedad ya se encuentra en etapa avanzada. Por ello, se recomienda a los varones realizarse un control preventivo anual a partir de los 50 años. 

En el país, 7 de cada 10 varones son diagnosticados con cáncer de próstata. Además, según estadísticas del HIS MINSA, durante el 2024 se registraron 4.674 diagnósticos, de los cuales 2.995 corresponden al estadio clínico IV; 1.054 al estadio III; 534 al estadio II; y 91 al estadio I. 

Notas relacionadas
Carlos Alcántara se quiebra en vivo en 'Yo soy' tras emotiva imitación de Leonardo Favio

Carlos Alcántara se quiebra en vivo en 'Yo soy' tras emotiva imitación de Leonardo Favio

LEER MÁS
Carlos Alcántara expone efusiva celebración de imitador de José José con Raphael de 'Yo Soy' en la gran final pese a cuestionamientos

Carlos Alcántara expone efusiva celebración de imitador de José José con Raphael de 'Yo Soy' en la gran final pese a cuestionamientos

LEER MÁS
Carlos Alcántara revela detalles sobre cómo afrontó las críticas por 'Asu mare 4': "Me decían: 'has malogrado el cine nacional'"

Carlos Alcántara revela detalles sobre cómo afrontó las críticas por 'Asu mare 4': "Me decían: 'has malogrado el cine nacional'"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Colectivo de mujeres trans anuncia plantón contra Johanna San Miguel por comentarios calificados como "transfóbicos"

Colectivo de mujeres trans anuncia plantón contra Johanna San Miguel por comentarios calificados como "transfóbicos"

LEER MÁS
Susan Villanueva asegura que Monserrat Seminario obligaba a Melcochita a trabajar: "Una vez se desmayó"

Susan Villanueva asegura que Monserrat Seminario obligaba a Melcochita a trabajar: "Una vez se desmayó"

LEER MÁS
Monseratt Seminario revela en qué se gastó el medio millón de soles de Melcochita: “Todo se va a la casa, las bebés y los paseos”

Monseratt Seminario revela en qué se gastó el medio millón de soles de Melcochita: “Todo se va a la casa, las bebés y los paseos”

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

2 de Mayo y su contundente mensaje previo al histórico partido ante Alianza lima por Copa Libertadores: "Vencer o morir"

Movistar TV anuncia que transmitirá la Liga 1 2026 completa tras la salida de GOLPERU

Espectáculos

Toño Centella mortificado tras atentado a su discoteca con explosivo: "No sé hasta cuándo voy a aguantar todo esto"

Jesús Barco confirma su reconciliación con Melissa Klug con tierno mensaje por sus 42 años: "Solo decirte que te amo"

Colectivo de mujeres trans anuncia plantón contra Johanna San Miguel por comentarios calificados como "transfóbicos"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Gobierno oficializa creación de la SUNIR: conoce sus funciones y organización

Ciro Castillo llega nuevamente al Gobierno Regional del Callao para retomar su cargo

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025