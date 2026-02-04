El pasado 24 de enero, Carlos Alcántara se convirtió en el centro de la conversación digital al publicar una foto completamente natural, sin ropa, lo que generó la inmediata reacción de sus más de 807.00 seguidores en Instagram. Días después, el miércoles 4 de febrero, el jurado de 'Yo soy' compartió una nueva instantánea con una temática similar, esta vez en la playa, y reveló que formaba parte de una campaña de concientización sobre el cáncer de próstata por el Día Mundial contra el Cáncer.

A través de su cuenta de Instagram, Alcántara acompañó la llamativa imagen con un texto que llamaba a la concientización. "Ahora que ya tengo tu atención, ¿sabías que cada 4 horas 1 peruano fallece por cáncer de próstata?". De estas formas, el ex Pataclaún transformó una publicación viral en un potente mensaje de prevención y autocuidado. La fotografía en la que posa desnudo forma parte de la campaña "Hazte el examen", promovida por la Liga Contra el Cáncer.

Campaña de prevención de la Liga contra el Cáncer

Carlos Alcántara y su mensaje de prevención sobre el cáncer de próstata

Carlos Alcántara también alentó a la población masculina a realizarse chequeos preventivos. "Día mundial contra el cáncer, vamos muchachos a hacer la prueba, tengamos personalidad", indicó el actor. La publicación recibió rápidamente comentarios positivos que elogiaron su osadía y el uso de su amplia exposición para difundir un mensaje necesario.

No es la primera vez que la Liga Contra el Cáncer colabora con figuras reconocidas para ampliar el mensaje de prevención. Hace ocho años, la organización lanzó el spot "Amo mis bolas", en el participaron Damián Ode, Manuel Gold, Nicolás Fantinato, Juan Francisco Escobar y Cuto Guadalupe, promoviendo la lucha contra el cáncer de próstata y sensibilizando al público masculino sobre la importancia de un chequeo anual.

Campaña "Hazte el examen" de la Liga contra el Cáncer

Cáncer de próstata en el Perú

Según cifras oficiales del Ministerio Salud, el cáncer de próstata es el de mayor prevalencia en el Perú entre todos los tipos de cáncer. Además, el informe presentado en el 2025 reveló que el 75% de los pacientes accede por primera vez a atención médica cuando la enfermedad ya se encuentra en etapa avanzada. Por ello, se recomienda a los varones realizarse un control preventivo anual a partir de los 50 años.

En el país, 7 de cada 10 varones son diagnosticados con cáncer de próstata. Además, según estadísticas del HIS MINSA, durante el 2024 se registraron 4.674 diagnósticos, de los cuales 2.995 corresponden al estadio clínico IV; 1.054 al estadio III; 534 al estadio II; y 91 al estadio I.