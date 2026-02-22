HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Cine y series

Darinka Arones, la actriz peruana que debutó en Hollywood bajo la dirección de Vince Gilligan y llevó el quechua a Apple TV

Además de su faceta actoral, Darinka Arones desarrolla una carrera como directora y artista visual. Ha realizado los cortometrajes 'Tusuy' y 'Sonqo is Blue', disponible en Vimeo.

Darinka Arones estudió Cine y Televisión en la Universidad de Nueva York Foto: Composición LR
Darinka Arones estudió Cine y Televisión en la Universidad de Nueva York Foto: Composición LR | Instagram Darinka Arones

Darinka Arones inició su carrera artística de una forma sorprendente: participó en 'Pluribus', producción de Apple TV dirigida por Vince Gilligan, creador de 'Breaking Bad', 'Better Call'. En la serie de ciencia ficción postapocalíptica, la joven de 23 años interpreta a Kusimayo, un personaje que incorpora el quechua y la identidad andina. Su participación no solo marca un hito en su carrera, sino que también posiciona la lengua originaria en una de las plataformas más influyentes del streaming.

Sin embargo, el camino no fue fácil. Arones migró a Estados Unidos durante su adolescencia y, tras enfrentarse al idioma y al choque cultural, pensó en dejar la actuación. No obstante, su vínculo con el arte resurgió gracias al quechua, lengua que escuchó en su entorno familiar en Lima y que más adelante decidió estudiar formalmente para reconectar con su historia.

PUEDES VER: Stefano Salvini y Matilde León: ¿cuántos años se llevan los actores peruanos?

lr.pe

De San Juan de Miraflores a Nueva York

Criada en San Juan de Miraflores, Darinka construyó una memoria profundamente ligada a la comunidad y a la familia. A los 14 años, la migración implicó separarse de sus abuelos - quienes la criaron - y adaptarse a un nuevo sistema educativo y cultural. Esa transición, marcada por la necesidad de empezar desde cero, la volvió más introspectiva y disciplinada.

Tiempo después, ingresó a la Universidad de Nueva York para estudiar Cine y Televisión. Fue allí donde encontró un curso de quechua. Aunque su bisabuela ancashina hablaba la lengua, ella no la había aprendido de niña. Ya en Estados Unidos sintió la urgencia de recuperarla, no solo como herencia familiar, sino como herramienta para explorar un amplio universo creativo que la llevó a elaborar proyectos audiovisuales, diccionarios cromáticos y piezas experimentales en quechua.

PUEDES VER: Lista de nominados Oscar 2024 a mejor película, mejor actor, mejor actriz, mejor película animada, mejor película extranjera y todas las categorías

lr.pe

El salto a 'Pluribus' y su trabajo con Vince Gilligan

La oportunidad de audicionar para 'Pluribus' llegó de manera inesperada, a través de una convocatoria difundida en redes sociales. Darinka postuló desde Cusco sin imaginar la magnitud del proyecto. Cuando recibió la confirmación y supo que trabajaría bajo la dirección de Vince Gilligan quedó en estado de shock.

El rodaje, realizado en España, significó su primera experiencia en una producción de gran escala. Compartió set con Rhea Seehorn y un equipo internacional. Lejos de la distancia que podría suponerse, describe el ambiente como cercano y colaborativo. Para ella, más allá de la experiencia profesional, el verdadero logro fue que una escena en quechua formara parte de una serie de alcance global y que la cultura andina no se haya reducido a símbolos turísticos.

Notas relacionadas
Idris Elba: el regreso de 'Hijack'

Idris Elba: el regreso de 'Hijack'

LEER MÁS
Globos de Oro 2026: otro triunfo del cine brasileño

Globos de Oro 2026: otro triunfo del cine brasileño

LEER MÁS
'Plan Familiar 2': "Una secuela tiene que ser mejor que la primera”

'Plan Familiar 2': "Una secuela tiene que ser mejor que la primera”

LEER MÁS
Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

LEER MÁS
Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

LEER MÁS
Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
'El caballero de los siete reinos': ¿A qué hora se estrena el capítulo final de la precuela de 'Juego de tronos' en HBO Max?

'El caballero de los siete reinos': ¿A qué hora se estrena el capítulo final de la precuela de 'Juego de tronos' en HBO Max?

LEER MÁS
Perú continúa en carrera a los Premios Platino

Perú continúa en carrera a los Premios Platino

LEER MÁS
'El abismo secreto' online: ¿dónde ver la perturbadora película protagonizada por Anya Taylor-Joy?

'El abismo secreto' online: ¿dónde ver la perturbadora película protagonizada por Anya Taylor-Joy?

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Leyenda del tenis mundial: el enigma Alejandro Olmedo

José María Balcázar y Hernando De Soto dialogaron en Palacio sobre las funciones del primer ministro

Hungría bloqueará nuevas sanciones de la UE contra Moscú hasta que Ucrania reanude el envío de petróleo ruso a su país

Cine y series

Ricardo Bedoya: “El cine peruano siempre se está reescribiendo”

Berlinale 2026: cortometraje peruano 'Allá en el cielo' obtiene Mención Especial

'El caballero de los siete reinos': ¿A qué hora se estrena el capítulo final de la precuela de 'Juego de tronos' en HBO Max?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José María Balcázar y Hernando De Soto dialogaron en Palacio sobre las funciones del primer ministro

Pablo Zevallos: “El crimen organizado es ideológicamente agnóstico y profundamente poliamoroso”

Nuevas rutas del Metro: Línea 8 conectará El Agustino con el Cercado y Línea 9 unirá San Miguel con el Rímac

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025