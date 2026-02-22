Darinka Arones inició su carrera artística de una forma sorprendente: participó en 'Pluribus', producción de Apple TV dirigida por Vince Gilligan, creador de 'Breaking Bad', 'Better Call'. En la serie de ciencia ficción postapocalíptica, la joven de 23 años interpreta a Kusimayo, un personaje que incorpora el quechua y la identidad andina. Su participación no solo marca un hito en su carrera, sino que también posiciona la lengua originaria en una de las plataformas más influyentes del streaming.

Sin embargo, el camino no fue fácil. Arones migró a Estados Unidos durante su adolescencia y, tras enfrentarse al idioma y al choque cultural, pensó en dejar la actuación. No obstante, su vínculo con el arte resurgió gracias al quechua, lengua que escuchó en su entorno familiar en Lima y que más adelante decidió estudiar formalmente para reconectar con su historia.

De San Juan de Miraflores a Nueva York

Criada en San Juan de Miraflores, Darinka construyó una memoria profundamente ligada a la comunidad y a la familia. A los 14 años, la migración implicó separarse de sus abuelos - quienes la criaron - y adaptarse a un nuevo sistema educativo y cultural. Esa transición, marcada por la necesidad de empezar desde cero, la volvió más introspectiva y disciplinada.

Tiempo después, ingresó a la Universidad de Nueva York para estudiar Cine y Televisión. Fue allí donde encontró un curso de quechua. Aunque su bisabuela ancashina hablaba la lengua, ella no la había aprendido de niña. Ya en Estados Unidos sintió la urgencia de recuperarla, no solo como herencia familiar, sino como herramienta para explorar un amplio universo creativo que la llevó a elaborar proyectos audiovisuales, diccionarios cromáticos y piezas experimentales en quechua.

El salto a 'Pluribus' y su trabajo con Vince Gilligan

La oportunidad de audicionar para 'Pluribus' llegó de manera inesperada, a través de una convocatoria difundida en redes sociales. Darinka postuló desde Cusco sin imaginar la magnitud del proyecto. Cuando recibió la confirmación y supo que trabajaría bajo la dirección de Vince Gilligan quedó en estado de shock.

El rodaje, realizado en España, significó su primera experiencia en una producción de gran escala. Compartió set con Rhea Seehorn y un equipo internacional. Lejos de la distancia que podría suponerse, describe el ambiente como cercano y colaborativo. Para ella, más allá de la experiencia profesional, el verdadero logro fue que una escena en quechua formara parte de una serie de alcance global y que la cultura andina no se haya reducido a símbolos turísticos.