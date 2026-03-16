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Delia Espinoza exige al TC resolver el caso de su destitución: “Así como aceleraron el proceso de Cerrón”

"Hago un llamado a que se programe una audiencia públicacomo corresponde”, señaló a este medio.

Delia Espinoza exige al TC que resuelva el caso de su destitución: “Así como han acelerado el proceso para Cerrón”
Delia Espinoza exige al TC que resuelva el caso de su destitución: “Así como han acelerado el proceso para Cerrón”

Al ser consultada por la ratificación de su destitución por no acatar la reposición de Patricia Benavides como fiscal de la Nación, Delia Espinoza indicó a este medio que no le “sorprende la decisión que han tomado desde la JNJ”.

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Considera que ello se debe a que el Tribunal Constitucional le ha dado poder a la JNJ, quienes se creen “intocables” y olvidan que son un “órgano administrativo que no dicta la ley”.

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Asimismo, solicitó al TC que atienda este caso tal como aceleró la revisión del habeas corpus presentado por el prófugo Vladimir Cerrón para anular la orden de prisión preventiva en su contra.

“Hago un llamado al Tribunal Constitucional para que se resuelva la discrepancia con el Poder Judicial. Así como se han acelerado procesos como el habeas corpus del señor Cerrón, se debe de resolver este caso. El 16 de febrero se vencía el plazo y aún no han convocado a audiencia. Hago un llamado a que se programe una audiencia pública como corresponde”, manifestó.

Fundamentos de la JNJ

Gino Ríos Patio leyó el informe que establece la improcedencia indicando que sí existió una permanencia de personal fiscal y administrativo en el Ministerio Público.

“La resolución no exige una acreditación matemática o cronológica exacta de la duración de las concentraciones, sino que valora de manera conjunta los testimonios, informes y contexto factico concluyendo que existió una permanencia que fue conocida por la investigada en su condición de fiscal de la Nación (Espinoza)”, indicó en la lectura del informe.

Si bien no existió una indicación formal, sostiene, “no excluya la responsabilidad derivada inherente al cargo”.

También, se refirió a uno de los agravios señalados por Espinoza, quien alegó una supuesta ausencia de notificación válida y cuestiona aspectos de comunicación de las resoluciones que le abren el procedimiento disciplinario. Ríos Patio señaló que sí fue notificada, por lo que no puede sostener válidamente tal afirmación. “Invoca de manera genérica una supuesta controversia sobre la notificación”, señaló.

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