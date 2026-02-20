La excompetidora de 'Esto es guerra', Alessandra Lama, sorprendió a sus seguidores al anunciar que está en la dulce espera de su primer hijo. La noticia fue compartida a través de su cuenta oficial de Instagram, donde detalló que atravesó un periodo complejo debido a complicaciones médicas que la obligaron a someterse a constantes controles.

En su publicación, la modelo expresó el alivio que sintió tras recibir resultados favorables sobre su estado de salud y el del bebé. El anuncio generó múltiples reacciones entre sus seguidores y figuras del espectáculo, quienes celebraron la estabilidad de su embarazo luego de semanas marcadas por la incertidumbre.

Alessandra Lama. Foto: Instagram

Alessandra Lama anunció que su embarazo evoluciona de manera estable

Mediante una serie de fotografías, Alessandra Lama comunicó que, tras meses de monitoreo, su embarazo avanza sin riesgos. La exchica reality explicó que vivió un proceso delicado que implicó evaluaciones médicas permanentes para garantizar el bienestar de su hija.

“Por fin hoy pude respirar tranquila al saber que todo marcha bien. A pesar de haber sido meses de incertidumbre, de controles y más controles, que solo tú y yo sabemos, al final todo está perfecto. Gracias por aferrarte a mí, eres fuerte como mami”, escribió la exintegrante de 'Esto es guerra' en su red social.

En su mensaje también destacó la fortaleza de su bebé y confesó los sentimientos encontrados que experimentó durante este periodo. “Gracias también por enseñarme una forma de amor que no sabía que podía existir… aunque hayan momentos donde me invade el miedo, créeme, te espero y te anhelo”, agregó.

Su pasado en 'Esto es guerra' y el vínculo con la familia Parodi

La aparición pública de Alessandra Lama también reavivó recuerdos de su paso por 'Esto es guerra' en 2019, cuando ingresó al reality juvenil de competencia. En aquel entonces, su nombre generó titulares debido a su relación sentimental con Iker Parodi, hermano de Patricio Parodi.

Fue el propio Patricio quien confirmó el vínculo durante una transmisión del programa. “La gente lo sabe. Es la ex de mi hermano… Han estado hace tres años”, declaró en respuesta a un comentario de Ivana Yturbe, quien también fue relacionada con la familia Parodi.