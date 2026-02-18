Ricardo Mendoza, de ‘Hablando Huevadas’, muestra su lado más tierno al cantarle a su bebé recién nacido: “Amarte es mi necesidad”
Ricardo Mendoza compartió un video en redes sociales mostrando por primera vez su faceta como padre junto al bebé que tiene con Katya Mosquera.
- Camila, hija mayor de Mauricio Diez Canseco, revela que encontró el amor: "Tenemos una relación muy linda y madura"
- 'La Tigresa del Oriente' remece las redes sociales tras afirmar ser la primera 'Therian' de la historia: ''Una visionaria''
Ricardo Mendoza atraviesa una nueva etapa en su vida al convertirse en padre por primera vez a sus 35 años, junto a su novia Katya Mosquera. El integrante de ‘Hablando Huevadas’ ha sorprendido al mostrar su lado más tierno en un video en donde le canta una canción de cuna a su bebé recién nacido.
El clip se volvió viral y llamó la atención de muchos, ya que es la primera vez que se le ve en esta faceta de padre y sus seguidores se conmovieron.
PUEDES VER: Ricardo Mendoza emociona al anunciar el nacimiento de su primer hijo y muestra imágenes: 'Bienvenido al mundo y vive pleno'
Ricardo Mendoza canta a su bebé recién nacido y emociona a fans
Ricardo Mendoza, conocido por su humor subido de tono en el escenario de ‘Hablando Huevadas’ junto a Jorge Luna, mostró una faceta completamente diferente. En un video compartido en sus redes sociales se le ve cantándole a su bebé.
“Bebé sos hermoso, te mereces todo y amarte es mi necesidad”, entona el comediante, mientras bromea con sus seguidores al expresar que podría convertirse en “la mejor canción de cuna” si así lo deciden. “Si la piden los wachos la sacamos completa…”, escribió el popular comediante, generando reacciones positivas entre sus fans.
PUEDES VER: Ricardo Mendoza, de 'Hablando huevadas', fue víctima de una broma durante la revelación del género de su bebé en show en vivo
Ricardo Mendoza elogia a su novia por su papel de madre
Por el Día de San Valentín, Ricardo Mendoza dedicó un emotivo mensaje a su novia y madre de su bebé, Katya Mosquera. “Jugando de mi equipo, eres la mejor. Qué bestia de buena madre, qué hermosa pareja eres. Te amo demasiado…”, escribió el humorista. Además, mostró su nuevo hogar en el que también lo acompaña el hijo mayor de Katya.