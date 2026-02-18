Ricardo Mendoza atraviesa una nueva etapa en su vida al convertirse en padre por primera vez a sus 35 años, junto a su novia Katya Mosquera. El integrante de ‘Hablando Huevadas’ ha sorprendido al mostrar su lado más tierno en un video en donde le canta una canción de cuna a su bebé recién nacido.

El clip se volvió viral y llamó la atención de muchos, ya que es la primera vez que se le ve en esta faceta de padre y sus seguidores se conmovieron.

Ricardo Mendoza canta a su bebé recién nacido y emociona a fans

Ricardo Mendoza, conocido por su humor subido de tono en el escenario de ‘Hablando Huevadas’ junto a Jorge Luna, mostró una faceta completamente diferente. En un video compartido en sus redes sociales se le ve cantándole a su bebé.

“Bebé sos hermoso, te mereces todo y amarte es mi necesidad”, entona el comediante, mientras bromea con sus seguidores al expresar que podría convertirse en “la mejor canción de cuna” si así lo deciden. “Si la piden los wachos la sacamos completa…”, escribió el popular comediante, generando reacciones positivas entre sus fans.

Ricardo Mendoza elogia a su novia por su papel de madre

Por el Día de San Valentín, Ricardo Mendoza dedicó un emotivo mensaje a su novia y madre de su bebé, Katya Mosquera. “Jugando de mi equipo, eres la mejor. Qué bestia de buena madre, qué hermosa pareja eres. Te amo demasiado…”, escribió el humorista. Además, mostró su nuevo hogar en el que también lo acompaña el hijo mayor de Katya.