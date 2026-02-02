HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 CIRO CASTILLO llegó al GORE Callao para retomar el cargo, pero no logró ingresar | #TLR

Streamers

Gabriel Calvo de La Roro Network se muestra incómodo al referirse al nuevo canal de María Pía Copello: "No hay que dar luz"

Durante el podcast 'Nadie se salva' de La Roro Network, se vivió una tensa reacción del conductor Gabriel Calvo al mencionar el estreno de +QTV.

Nuevo canal de streaming +QTV liderado por María Pía Copello se estrenó este lunes.
Nuevo canal de streaming +QTV liderado por María Pía Copello se estrenó este lunes. | Foto: composición LR/ +QTV

Durante la reciente emisión del programa ‘Nadie se salva’, del canal de YouTube La Roro Network, se vivió un momento de evidente incomodidad cuando se mencionó el estreno de +QTV, el nuevo canal digital de María Pía Copello. La tensión se hizo notar especialmente en la reacción de Gabriel Calvo, quien evitó profundizar en el tema y lanzó una breve pero contundente frase que no pasó desapercibida entre los seguidores del espacio digital.

Gabriel Calvo corta conversación sobre +QTV en La Roro Network

El singular momento ocurrió mientras los conductores conversaban sobre uno de los recientes eventos del podcast, ocasión en la que recordaron la visita del influencer Ric La Torre, exintegrante del canal. La mención generó comentarios dentro del equipo, resaltando el vínculo que mantuvieron durante su paso por el programa.

PUEDES VER: Laura Spoya llama en vivo a su exesposo, Brian Rullan, y lo invita a asistir al programa 'La Manada': "Ya nos llevamos bien"

lr.pe

Fue entonces cuando Jhovan Tomasevich expresó que, pese a su salida, Ric La Torre sigue siendo una pieza importante para el grupo. "Yo creo que hay algo en su corazón, lo verás en otra pantalla, pero su corazón siempre estará acá", comentó, destacando el cariño y el lazo que aún los une como equipo.

Ante ello, el periodista Christian Bayro le deseó éxitos al tiktoker e insinuó, en tono irónico, que estaría 'defendiendo la camiseta de su jefa', en aparente referencia a María Pía Copello. Sin embargo, Gabriel Calvo intervino de inmediato para cortar la conversación y pidió no seguir con el tema. "No hay que dar luz", deslizó. Cabe resaltar que ‘Nadie se salva’ competirá directamente con el nuevo programa de la conductora María Pía Copello.

PUEDES VER: Tiktoker Suemi fue a denunciar un robo, pero policía usó su número para escribirle por WhatsApp: “Lo bloqueé”

lr.pe

¿Quiénes integran el nuevo canal de streaming +QTV?

El nuevo canal de streaming +QTV, liderado por María Pía Copello, reúne a diversas figuras del entretenimiento, el deporte y las redes sociales, entre ellas Karina Rivera, Paolo Guerrero, Daniela Darcourt, el ‘Flaco’ Granda y Dafonseka, además de otras personalidades que formarán parte de esta ambiciosa propuesta digital.

Notas relacionadas
María Pía Copello debuta en el streaming: cuándo se estrena su primer programa, qué famosos lo integrarán y quiénes son su competencia

María Pía Copello debuta en el streaming: cuándo se estrena su primer programa, qué famosos lo integrarán y quiénes son su competencia

LEER MÁS
María Pía Copello responde a sus detractores sobre entrega de "cheques en blanco" en su canal de streaming: "No se crean todo"

María Pía Copello responde a sus detractores sobre entrega de "cheques en blanco" en su canal de streaming: "No se crean todo"

LEER MÁS
Aldo Miyashiro se une a +QTV de María Pía Copello y hará dupla con Paolo Guerrero en nuevo programa

Aldo Miyashiro se une a +QTV de María Pía Copello y hará dupla con Paolo Guerrero en nuevo programa

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Docentes peruanos del Sutep protestan por falta de pago de CTS 2026: "Ya nos hemos cansado de dialogar"

Segunda cabecilla del grupo armado Clan del Golfo fallece en Colombia tras naufragio en el río Esmeralda

La Unión Europea expresa su rechazo a que Irán califique a sus ejércitos como “terroristas”

Streamers

Laura Spoya llama en vivo a su exesposo, Brian Rullan, y lo invita a asistir al programa 'La Manada': "Ya nos llevamos bien"

Tiktoker Suemi fue a denunciar un robo, pero policía usó su número para escribirle por WhatsApp: “Lo bloqueé”

Influencer peruano Sr. Pulsera ganó el TikTok Awards 2026 y emociona al dedicar premio al país: "Perú es clave"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ciro Castillo acude al Gore Callao para retomar su cargo tras anularse prisión preventiva, pero no lo dejan ingresar

Link ONPE para saber si soy miembro de mesa en Elecciones Generales 2026

Manuel Augusto Blacker Miller, excanciller de Alberto Fujimori, falleció a los 80 años

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025