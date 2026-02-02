Durante la reciente emisión del programa ‘Nadie se salva’, del canal de YouTube La Roro Network, se vivió un momento de evidente incomodidad cuando se mencionó el estreno de +QTV, el nuevo canal digital de María Pía Copello. La tensión se hizo notar especialmente en la reacción de Gabriel Calvo, quien evitó profundizar en el tema y lanzó una breve pero contundente frase que no pasó desapercibida entre los seguidores del espacio digital.

Gabriel Calvo corta conversación sobre +QTV en La Roro Network

El singular momento ocurrió mientras los conductores conversaban sobre uno de los recientes eventos del podcast, ocasión en la que recordaron la visita del influencer Ric La Torre, exintegrante del canal. La mención generó comentarios dentro del equipo, resaltando el vínculo que mantuvieron durante su paso por el programa.

Fue entonces cuando Jhovan Tomasevich expresó que, pese a su salida, Ric La Torre sigue siendo una pieza importante para el grupo. "Yo creo que hay algo en su corazón, lo verás en otra pantalla, pero su corazón siempre estará acá", comentó, destacando el cariño y el lazo que aún los une como equipo.

Ante ello, el periodista Christian Bayro le deseó éxitos al tiktoker e insinuó, en tono irónico, que estaría 'defendiendo la camiseta de su jefa', en aparente referencia a María Pía Copello. Sin embargo, Gabriel Calvo intervino de inmediato para cortar la conversación y pidió no seguir con el tema. "No hay que dar luz", deslizó. Cabe resaltar que ‘Nadie se salva’ competirá directamente con el nuevo programa de la conductora María Pía Copello.

¿Quiénes integran el nuevo canal de streaming +QTV?

El nuevo canal de streaming +QTV, liderado por María Pía Copello, reúne a diversas figuras del entretenimiento, el deporte y las redes sociales, entre ellas Karina Rivera, Paolo Guerrero, Daniela Darcourt, el ‘Flaco’ Granda y Dafonseka, además de otras personalidades que formarán parte de esta ambiciosa propuesta digital.