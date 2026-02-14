La tiktoker Lis Padilla vivió un momento inolvidable este 14 de febrero al ser sorprendida con una serenata de mariachis por su pareja, Tania Pinedo. La escena ocurrió frente a su vivienda, donde la influencer no pudo contener las lágrimas al escuchar la música y ver el romántico gesto preparado especialmente para ella.

La creadora de contenido compartió el emotivo momento en redes sociales junto a un mensaje dedicado a su novia: “Este 14 de febrero marcó mi corazón para siempre. Nuestro primer San Valentín juntas, con mariachi y con el amor más bonito que he vivido. Si esto es el inicio, prometo cuidarlo todos los días, mi amor”.

Lis Padilla llora al recibir serenata de mariachis de su novia

En respuesta ante el romántico mensaje que escribió Lis Padilla, su novia le respondió en su publicación: “Siempre serás la protagonista de nuestra historia. Love ü”. Sin embargo, el gesto romántico no fue el único detalle que la pareja intercambió durante la fecha. Días antes, Tania ínedo ya había sorprendido a la influencer con un adelanto de San Valentín que incluyó un peluche, chocolates y rosas.

La relación entre la tiktoker, que alcanzó la fama por su trend de 'Son de amores', se hizo pública a finales de 2025, cuando la tiktoker anunció que tenía novia, noticia que llamó la atención de su comunidad digital. Desde entonces, ha compartido distintos momentos románticos y viajes juntas.

¿Quién es Tania Pinedo, la novia de Lis Padilla?

La novia de la tiktoker es originaria de Huicungo, localidad ubicada en la región San Martín, la misma ciudad natal de Lis Padilla. La joven, quien tiene 32 años, estudió la carrera de Negocios Internacionales y actualmente se desempeñaría como operadora logística internacional. Entre sus aficiones destacan viajar en motocicleta y practicar fútbol, actividades que también comparte con su pareja.

La pareja ha sido vista en distintos destinos de la selva peruana y en Lima, donde han grabado contenido para redes sociales, especialmente para la plataforma TikTok. Además, su relación cuenta con el respaldo familiar, ya que la influencer asistió al cumpleaños de la madre de Tania, evidenciando cercanía entre ambas familias.