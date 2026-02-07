Paul Michael, pareja de Pamela López, denuncia recibir amenazas por WhatsApp y asegura que son desde Ecuador: “Se lo dejo a Dios”
El cantante Paul Michael decidió hacer públicas inquietantes advertencias que llegaron a su teléfono en medio de la polémica que lo rodea.
Paul Michael atraviesa días marcados por la tensión. El joven intérprete, conocido también por su vínculo con Pamela López, reveló que ha sido blanco de mensajes intimidantes, situación que decidió exponer ante la preocupación que le generó el contenido recibido.
El artista utilizó sus redes sociales para compartir pruebas de estas advertencias, las cuales, según explicó, comenzaron a llegar cuando su nombre volvió a tomar relevancia pública por una reciente polémica que lo involucra indirectamente.
Paul Michael denuncia amenazas a través de redes sociales
A través de una historia en Instagram, el cantante mostró una conversación proveniente de una cuenta desconocida. Junto a la imagen, escribió una frase que reflejaba su confusión frente a lo ocurrido: “¿Qué debo hacer o presumir?”.
El mensaje difundido tenía un tono claramente intimidante. “Challaquito HDP, ahora sí atente a las consecuencias. Harás noticia”, se lee en la captura que el propio Paul decidió hacer pública, generando reacciones inmediatas entre sus seguidores.
Paul Michael expone amenazas que recibió en WhatsApp
Lejos de minimizar lo sucedido, Paul Michael compartió una reflexión que dejó entrever su inquietud por el contexto que rodea estos hechos. “Bueno, si me pasa algo ya saben por dónde va la bala… mientras tanto sigo tranquilo con lo mío y los míos”, expresó.
Posteriormente, la pareja de Pamela López reveló que también recibió mensajes mediante WhatsApp desde un número desconocido. En otra publicación se observa el texto “Tío, por acá mi otro número”, seguido de llamadas que decidió no responder.
Paul Michael señala que los mensajes provienen de Ecuador
Intrigado por el origen de las comunicaciones, el artista compartió una nueva captura y planteó una pregunta directa a su audiencia: “¿Quién será el autor de estos mensajes y de dónde es el código?”. El detalle no pasó desapercibido.
Según la información mostrada, los mensajes corresponden a los días 8 y 9 de agosto de 2025 y el número telefónico presenta el prefijo internacional +593, código que corresponde a Ecuador, dato que el propio Paul dejó visible.