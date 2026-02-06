Octavo Juzgado de Familia solicita prisión efectiva para Pamela López por incumplir normas contra Christian Cueva
La influencer Pamela López enfrenta un pedido de prisión efectiva por parte del Octavo Juzgado de Familia tras haber quebrantado medidas de protección impuestas a favor del futbolista Christian Cueva. La pena iría de 5 a 8 años de cárcel.
En medio de un creciente escándalo mediático y judicial, Pamela López vuelve a estar en el centro de la polémica. El Octavo Juzgado de Familia de Lima ha solicitado al Ministerio Público que se le imponga una pena privativa de libertad de entre 5 y 8 años, según señaló la abogada de 'Aladino', tras ser acusada de faltar a las disposiciones legales vigentes a favor de su expareja y padre de sus hijos, el futbolista Christian Cueva.
La denuncia fue impulsada por el Estudio Villaverde, equipo legal del deportista, quienes aseguran que López desobedeció de forma reiterativa una orden judicial que le prohibía emitir opiniones o mencionar públicamente a Cueva.
Defensa legal de Cueva presenta resolución judicial clave
Los abogados de Christian Cueva revelaron en sus redes sociales una reciente resolución del Octavo Juzgado de Familia, en la que se establece que Pamela López habría infringido de manera sistemática las medidas de protección vigentes. Según el documento, se solicitó formalmente al Ministerio Público que se inicie una investigación penal por el presunto delito de desobediencia a la autoridad.
"La señora Pamela López incumplió reiteradamente la orden que le prohibía emitir comentarios u opiniones en medios sobre el señor Christian Cueva", señaló la defensa del futbolista, mostrando el documento judicial como prueba. La resolución, enmarcada en la legislación sobre protección familiar y violencia contra la mujer, propone una sanción que podría alcanzar hasta ocho años de prisión efectiva, comentó la letrada en el video difundido en las redes sociales del Estudio Villaverde.
Escándalo con Selene Cucat
Mientras tanto, Pamela López enfrenta otra controversia judicial luego de ser denunciada por Selene Cucat, quien asegura haber recibido amenazas de muerte mediante llamadas y mensajes atribuidos a la animadora y su entorno. En esta denuncia también figuran los nombres de Paul Michael, actual pareja de López, y Beatriz Solórzano, ambos señalados como posibles implicados en los hechos denunciados.
De acuerdo con los informes policiales, la intervención de agentes en el domicilio de López ocurrió días después de la denuncia de Cucat, generando mayor atención sobre el caso. Pese a esta situación, Pamela López ha optado por no pronunciarse directamente sobre el pedido de prisión solicitado por el juzgado, aunque sí ha brindado entrevistas públicas refiriéndose a las acusaciones de su examiga.