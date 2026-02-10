HOYSuscripcion LR Focus

Mayella Lloclla se quiebra al danzar en la parada y veneración de la Virgen de la Candelaria: “Puno es el Perú, señores”

Actriz Mayella Lloclla participó en la emblemática festividad puneña como parte del conjunto Mi Viejo San Juan y demostró su devoción.

Festividad de la Virgen de la Candelaria movilizó más de 10.000 turistas extranjeros.
Festividad de la Virgen de la Candelaria movilizó más de 10.000 turistas extranjeros. | Foto: composición LR/TikTok

La actriz Mayella Lloclla vivió un momento muy significativo al participar en la festividad de la Virgen de la Candelaria como integrante del conjunto Mi Viejo San Juan. Visiblemente conmovida, la artista formó parte de esta celebración junto a otros artistas como Emilia Drago, la cantante Milena Warthon y los tiktokers Josepth Ovalle y Miguel Ávalos, quienes también se sumaron a esta importante actividad en la ciudad altiplánica.

Mayella Lloclla se conmueve durante devoción a la Virgen de la Candelaria

Durante su participación, Mayella Lloclla dejó en evidencia la intensidad con la que asumió cada presentación, entregándose por completo al baile y a la devoción que caracteriza a esta festividad. La actriz no ocultó su entusiasmo al recorrer las calles de Puno, donde el fervor religioso y la expresión cultural se fusionan en una de las manifestaciones más representativas del país.

A través de sus redes sociales, la artista compartió distintos momentos de su experiencia, como el tradicional bautizo caporal, los ensayos previos y la recepción de bandas musicales. De esta manera, llegó a formar parte de la parada y veneración de la Virgen de la Candelaria, donde se mostró visiblemente alegre al danzar frente al altar de la sagrada imagen. "Muy emocionada, Puno es el Perú, señores", expresó a un medio local tras su presentación.

Festividad Virgen de la Candelaria reunió 90 agrupaciones

Cabe precisar que el último domingo se llevó a cabo el LIX Concurso de Danzas en Trajes de Luces, en el estadio de la Universidad Nacional del Altiplano, evento que reunió a cientos de visitantes nacionales e internacionales.

Durante más de nueve horas, el público pudo apreciar el talento, el colorido y la riqueza cultural de más de 90 conjuntos folclóricos, algunos de ellos con más de 1.500 danzantes y bandas de hasta 500 músicos, consolidando una puesta en escena de gran magnitud que reafirma a Puno como la capital del folclore del Perú.

