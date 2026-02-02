HOYSuscripcion LR Focus

Actriz peruana Mayella Lloclla anuncia la fecha de su boda tras pedirle matrimonio a su novio ingeniero en 2012: “Lo bueno se hace esperar”

Mayella Lloclla, exprotagonista de ‘Luz de Luna’, rompió esquemas al arrodillarse ante su novio Jhefry Vásquez, sacar un anillo y pedirle que se case con ella en 2022. Cuatro años después, la actriz anunció la fecha oficial de su boda.

Mayella Lloclla tiene 39 años y hasta llegó a formar parte de la serie de Netflix, 'La reina del sur 3'. Foto: Composición LR/Instagram.
Mayella Lloclla tiene 39 años y hasta llegó a formar parte de la serie de Netflix, 'La reina del sur 3'. Foto: Composición LR/Instagram.

Mayella Lloclla sorprendió a propios y extraños al pedirle matrimonio en febrero de 2022 a su novio, el ingeniero Jhefry Vásquez. La actriz peruana, recordada por protagonizar series como ‘Luz de Luna’, ‘Dina Páucar: la lucha por un sueño’, ‘Yo no me llamo Natacha’ entre otras, anunció recientemente, tras cuatro años de espera, la fecha exacta de su boda, que se realizará noviembre de este año.

“Lo bueno se hace esperar, y vaya que nosotros nos lo tomamos en serio”, compartió la también conductora de televisión, de 39 años, en sus redes sociales, donde además adjuntó el video del romántico momento ocurrido años atrás en una playa, cuando ella se arrodilló, sacó un anillo y le pidió matrimonio a su ahora prometido

Mayella Lloclla y su emotiva publicación anunciando su boda con Jhefry Vásquez  

Mayella Lloclla y su novio, el ingeniero Jhefry Vásquez, mantienen una relación de casi 15 años y fruto de su romance tienen un hijo en común llamado Gael. Fue la actriz quien dio el gran paso en 2022 al pedirle matrimonio a su pareja y, tras una larga espera, ambos finalmente se casarán en noviembre de este año.

El anuncio lo hizo a través de sus redes sociales con un emotivo mensaje que generó la felicidad entre sus seguidores. “Han pasado 4 años desde esa pedida de mano mágica, y aunque el trabajo y la vida nos tuvieron en pausa, nuestro amor nunca dejó de crecer. Este 2026, Jhefry y yo cumplimos nuestro gran propósito: ¡En noviembre nos damos el sí!”, escribió en un inicio la exconductora de TV Perú.

Además, Mayella Lloclla compartió su entusiasmo por iniciar los preparativos de la boda junto a su familia. “Con la bendición de nuestros padres (mi madre la más insistente) y la complicidad de nuestro hijo Gael, arrancamos oficialmente con los preparativos. Prepárense porque los voy a llevar conmigo en todo este proceso hermoso. ¡Qué emoción!”, finalizó.

¿Cómo se conocieron Mayella Lloclla y su novio Jhefry Vásquez?

En una entrevista, Mayella Lloclla reveló que se enamoró a primera vista de Jhefry Vásquez durante las grabaciones de la serie ‘Por la sarita’ en 2007, producción en la que ella era la protagonista. Sin embargo, su futura pareja no era actor, sino ingeniero industrial. “Fue un flechazo a primera vista”, contó la actriz, quien en ese entonces tenía 21 años.

También recordó cómo fue la pedida de mano en la que ella le pidió matrimonio al padre de su hijo. “Nos fuimos al borde del mar, le dije todo lo que mi corazón sentía, que iba a tomar la decisión más importante de mi vida y que quería hacerlo junto a él. Al principio pensó que estaba bromeando hasta que se dio cuenta que era un anillo que había diseñado exclusivamente para él. Su carita era única, nunca la olvidar. Entre nervioso y sonriente me dijo que sí”, expresó.

