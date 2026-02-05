HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Carlos Álvarez, Fiorella Molinelli y Miguel del Castillo ¿se reparten la torta? | Arde Troya con Juliana Oxenford

Deportes

Sergio Peña se va de Perú para firmar por Sakarya de Turquía: volante resolvió su contrato con Alianza Lima tras denuncia

Luego de ser separado por Pablo Guede de Alianza Lima a raíz de la denuncia por presunto abuso sexual, el volante regresará al fútbol europeo para jugar en la segunda división de Turquía.

Sergio Peña jugará en la segunda división de Turquía. Foto: composición LR/X
Sergio Peña jugará en la segunda división de Turquía. Foto: composición LR/X

Sergio Peña se va a Turquía. Luego de la denuncia en su contra por presunto abuso sexual, el jugador fue separado del primer equipo de Alianza Lima. En las últimas horas, se pudo conocer que el volante de 30 años resolvió su contrato con la institución victoriana para retornar al fútbol europeo.

De acuerdo a los reportes de la prensa, el mediocampista de la selección peruana tiene un acuerdo para incorporarse al Sakarya de la segunda división de Turquía.

Sergio Peña resolvió su contrato con Alianza Lima para firmar por club de Turquía

"RPP pudo conocer los detalles de la salida de Sergio Peña, que viajará a Europa para jugar en el fútbol turco. Sergio Peña resolvió su contrato con Alianza Lima de 'mutuo acuerdo' luego de varios días de negociaciones entre ambas partes", reveló el citado medio.

Sergio Peña tenía contrato con Alianza Lima hasta finales del 2028; sin embargo, el entrenador Pablo Guede decidió separarlo, junto a los defensores Carlos Zambrano y Miguel Trauco, luego de que se hiciera publica al denuncia de un joven argentina en contra de los 3 futbolistas por el presunto delito de abuso sexual.

¿Cómo va el caso de la denuncia contra Peña, Zambrano y Trauco?

Hace algunas semanas, una joven de nacionalidad argentina denunció a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña por abuso sexual. De acuerdo al reporte, los hechos habrían tenido lugar en la ciudad de Montevideo, lugar donde Alianza Lima realizó su pretemporada.

Si bien los involucrados negaron esta acusación, el abogado de la denunciante, Luis Deuteris, aseguró que la joven se encuentra "médicamente lastimada"; asimismo, puntualizó que la justicia de Uruguay avanzará con las investigaciones y espera que se cite a los futbolistas.

Notas relacionadas
¿A qué hora juega Alianza Lima vs LDU por la Noche Blanquiazul Femenina 2026?

¿A qué hora juega Alianza Lima vs LDU por la Noche Blanquiazul Femenina 2026?

LEER MÁS
Carlos Galván apuntó contra Federico Girotti por fallar goles con Alianza Lima y lo compara con Hernán Barcos: “No puede ni atarle los pasadores”

Carlos Galván apuntó contra Federico Girotti por fallar goles con Alianza Lima y lo compara con Hernán Barcos: “No puede ni atarle los pasadores”

LEER MÁS
Flaco Granda despotrica contra Pablo Guede por “vergonzosa” derrota de Alianza Lima: “Al último DT que inventó lo echaron a patadas”

Flaco Granda despotrica contra Pablo Guede por “vergonzosa” derrota de Alianza Lima: “Al último DT que inventó lo echaron a patadas”

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Pablo Guede recriminó a Renzo Garcés por darle la cinta de capitán a Paolo Guerrero en pleno partido de Alianza Lima: "¡Dale, boludo!"

Pablo Guede recriminó a Renzo Garcés por darle la cinta de capitán a Paolo Guerrero en pleno partido de Alianza Lima: "¡Dale, boludo!"

LEER MÁS
Rebaza Acosta separa a jugadora por indisciplinas en plena lucha por los playoffs de la Liga Peruana de Vóley: "Llegó tarde el día del partido"

Rebaza Acosta separa a jugadora por indisciplinas en plena lucha por los playoffs de la Liga Peruana de Vóley: "Llegó tarde el día del partido"

LEER MÁS
Nolberto Solano explicó cuál es la principal dificultad para Alianza Lima contra 2 de Mayo: "Es pesado"

Nolberto Solano explicó cuál es la principal dificultad para Alianza Lima contra 2 de Mayo: "Es pesado"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ayacucho: gestión de Oscorima entrega millonarios contratos a empresa puneña pese a denuncias por presuntas irregularidades

Carlos Álvarez renunciaría por escándalo de franja electoral: "Si no caen los culpables, doy un paso al costado"

La majestuosa isla caribeña que prohíbe a sus propios habitantes y pescadores el libre ingreso a las playas

Deportes

Mr Peet respalda a Paolo Guerrero en el once titular de Alianza Lima ante 2 de Mayo: "Federico Girotti siempre como alternativa"

¿A qué hora juega Alianza Lima vs 2 de Mayo HOY por el partido de ida en la fase previa de la Copa Libertadores?

Rebaza Acosta separa a jugadora por indisciplinas en plena lucha por los playoffs de la Liga Peruana de Vóley: "Llegó tarde el día del partido"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ayacucho: gestión de Oscorima entrega millonarios contratos a empresa puneña pese a denuncias por presuntas irregularidades

Carlos Álvarez renunciaría por escándalo de franja electoral: "Si no caen los culpables, doy un paso al costado"

Keiko y Acuña sostienen a Jerí y chocan con otras bancadas que buscan Pleno Extraordinario para censurarlo

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025