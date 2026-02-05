Sergio Peña se va a Turquía. Luego de la denuncia en su contra por presunto abuso sexual, el jugador fue separado del primer equipo de Alianza Lima. En las últimas horas, se pudo conocer que el volante de 30 años resolvió su contrato con la institución victoriana para retornar al fútbol europeo.

De acuerdo a los reportes de la prensa, el mediocampista de la selección peruana tiene un acuerdo para incorporarse al Sakarya de la segunda división de Turquía.

Sergio Peña resolvió su contrato con Alianza Lima para firmar por club de Turquía

"RPP pudo conocer los detalles de la salida de Sergio Peña, que viajará a Europa para jugar en el fútbol turco. Sergio Peña resolvió su contrato con Alianza Lima de 'mutuo acuerdo' luego de varios días de negociaciones entre ambas partes", reveló el citado medio.

Sergio Peña tenía contrato con Alianza Lima hasta finales del 2028; sin embargo, el entrenador Pablo Guede decidió separarlo, junto a los defensores Carlos Zambrano y Miguel Trauco, luego de que se hiciera publica al denuncia de un joven argentina en contra de los 3 futbolistas por el presunto delito de abuso sexual.

¿Cómo va el caso de la denuncia contra Peña, Zambrano y Trauco?

Hace algunas semanas, una joven de nacionalidad argentina denunció a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña por abuso sexual. De acuerdo al reporte, los hechos habrían tenido lugar en la ciudad de Montevideo, lugar donde Alianza Lima realizó su pretemporada.

Si bien los involucrados negaron esta acusación, el abogado de la denunciante, Luis Deuteris, aseguró que la joven se encuentra "médicamente lastimada"; asimismo, puntualizó que la justicia de Uruguay avanzará con las investigaciones y espera que se cite a los futbolistas.