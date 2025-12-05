El 14 de diciembre, un espectáculo único en el Complejo Santa Rosa permitirá a Flor Pucarina volver a los escenarios, gracias a la inteligencia artificial que recreará su imagen y voz. | Foto: difusión

El 14 de diciembre, un espectáculo único en el Complejo Santa Rosa permitirá a Flor Pucarina volver a los escenarios, gracias a la inteligencia artificial que recreará su imagen y voz. | Foto: difusión

Han pasado 38 años desde el fallecimiento de Flor Pucarina, una de las figuras más representativas de la música andina peruana. A pesar del tiempo, su legado sigue vivo no solo a través de sus inolvidables canciones, sino también por el constante cariño de sus seguidores, quienes continúan visitando su tumba en el Cementerio El Ángel. En homenaje a su memoria, este 14 de diciembre se presentará un espectáculo único, donde la 'Faraona del Cantar Huanca' volverá a los escenarios gracias a los avances de la tecnología.

Flor Pucarina reaparecerá en homenaje póstumo



Paula Efegenia Leonor Chávez Rojas, conocida artísticamente como la Flor Pucarina, regresará a los escenarios gracias a un innovador proyecto tecnológico que trasciende las barreras del tiempo. A través de la inteligencia artificial, su imagen y voz serán recreadas para protagonizar un concierto póstumo en el Complejo Santa Rosa (frente al mall de Santa Anita). Las entradas están a la venta en Vaope desde S/55.

Este espectáculo ‘Flor Pucarina regresa’, acompañado por una orquesta en vivo, busca rendir homenaje a Leonor Chávez y revivir su poderosa presencia artística. Dirigido por Julián Zucchi, el evento combina tecnología de vanguardia con memoria histórica, resaltando no solo su legado musical, sino también su firme lucha contra el racismo y el machismo, causas que marcaron su vida y siguen inspirando a nuevas generaciones de mujeres.

Julián Zucchi da detalles del espectáculo ‘Flor Pucarina regresa’



Julián Zucchi se mostró emocionado por el concierto que trae de regreso a Flor Pucarina a los escenarios gracias a la tecnología. “Es un evento único porque se cambian muchas cosas técnicas de lo que es un concierto en realidad para que la gente pueda vivir esa experiencia”, manifestó para las cámaras de ‘América Espectáculos’.

Según el argentino, el público que asista al Complejo Santa Rosa podrá escuchar la voz original de Flor Pucarina y su imagen será recreada con la inteligencia artificial. “Es un orgullo representar un pedazo de la cultura huanca”, añadió.

