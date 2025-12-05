HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Así quedaron los grupos tras el sorteo del Mundial 2026
Así quedaron los grupos tras el sorteo del Mundial 2026     Así quedaron los grupos tras el sorteo del Mundial 2026     Así quedaron los grupos tras el sorteo del Mundial 2026     
Entretenimiento

¡El retorno de una voz eterna! Flor Pucarina, leyenda de la música andina, regresa a los escenarios gracias a la tecnología

Bajo la dirección de Julián Zucchi, un espectáculo único en el Complejo Santa Rosa permitirá a Flor Pucarina volver a los escenarios, gracias a la inteligencia artificial que recreará su imagen y voz.

El 14 de diciembre, un espectáculo único en el Complejo Santa Rosa permitirá a Flor Pucarina volver a los escenarios, gracias a la inteligencia artificial que recreará su imagen y voz.
El 14 de diciembre, un espectáculo único en el Complejo Santa Rosa permitirá a Flor Pucarina volver a los escenarios, gracias a la inteligencia artificial que recreará su imagen y voz. | Foto: difusión

Han pasado 38 años desde el fallecimiento de Flor Pucarina, una de las figuras más representativas de la música andina peruana. A pesar del tiempo, su legado sigue vivo no solo a través de sus inolvidables canciones, sino también por el constante cariño de sus seguidores, quienes continúan visitando su tumba en el Cementerio El Ángel. En homenaje a su memoria, este 14 de diciembre se presentará un espectáculo único, donde la 'Faraona del Cantar Huanca' volverá a los escenarios gracias a los avances de la tecnología.

PUEDES VER: La historia de Gaby del Perú, la artista que continúa con el legado de Eusebio ‘Chato’ Grados dentro y fuera del país

lr.pe

Flor Pucarina reaparecerá en homenaje póstumo

Paula Efegenia Leonor Chávez Rojas, conocida artísticamente como la Flor Pucarina, regresará a los escenarios gracias a un innovador proyecto tecnológico que trasciende las barreras del tiempo. A través de la inteligencia artificial, su imagen y voz serán recreadas para protagonizar un concierto póstumo en el Complejo Santa Rosa (frente al mall de Santa Anita). Las entradas están a la venta en Vaope desde S/55.

TE RECOMENDAMOS

¿CÓMO AFRONTAR EL DUELO? CON CÉSAR ACOSTA | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Este espectáculo ‘Flor Pucarina regresa’, acompañado por una orquesta en vivo, busca rendir homenaje a Leonor Chávez y revivir su poderosa presencia artística. Dirigido por Julián Zucchi, el evento combina tecnología de vanguardia con memoria histórica, resaltando no solo su legado musical, sino también su firme lucha contra el racismo y el machismo, causas que marcaron su vida y siguen inspirando a nuevas generaciones de mujeres.

PUEDES VER: Maxi, la dulzura de Caraz, revela su historia de lucha, celos en el folclore y su estrecha amistad con Abencia Meza

lr.pe

Julián Zucchi da detalles del espectáculo ‘Flor Pucarina regresa’

Julián Zucchi se mostró emocionado por el concierto que trae de regreso a Flor Pucarina a los escenarios gracias a la tecnología. “Es un evento único porque se cambian muchas cosas técnicas de lo que es un concierto en realidad para que la gente pueda vivir esa experiencia”, manifestó para las cámaras de ‘América Espectáculos’.

Según el argentino, el público que asista al Complejo Santa Rosa podrá escuchar la voz original de Flor Pucarina y su imagen será recreada con la inteligencia artificial. “Es un orgullo representar un pedazo de la cultura huanca”, añadió.

Notas relacionadas
La historia de Gaby del Perú, la artista que continúa con el legado de Eusebio ‘Chato’ Grados dentro y fuera del país

La historia de Gaby del Perú, la artista que continúa con el legado de Eusebio ‘Chato’ Grados dentro y fuera del país

LEER MÁS
¿Quién fue ‘Muñequita Flor de Bolivia’, la famosa cantante que murió en el accidente de Moquegua?

¿Quién fue ‘Muñequita Flor de Bolivia’, la famosa cantante que murió en el accidente de Moquegua?

LEER MÁS
Maxi, la dulzura de Caraz, revela su historia de lucha, celos en el folclore y su estrecha amistad con Abencia Meza

Maxi, la dulzura de Caraz, revela su historia de lucha, celos en el folclore y su estrecha amistad con Abencia Meza

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Netflix cierra la histórica compra de Warner Bros. Discovery por $82.700 millones: fusión incluiría HBO Max y estudios de grabación

Netflix cierra la histórica compra de Warner Bros. Discovery por $82.700 millones: fusión incluiría HBO Max y estudios de grabación

LEER MÁS
Clara Vegas es la flamante Miss Venezuela 2025 y representará al país en el Miss Universo 2026 en Puerto Rico

Clara Vegas es la flamante Miss Venezuela 2025 y representará al país en el Miss Universo 2026 en Puerto Rico

LEER MÁS
Rodrigo González hace SORPRENDENTE anuncio: Beto Ortiz toma las riendas de ‘Amor y fuego’

Rodrigo González hace SORPRENDENTE anuncio: Beto Ortiz toma las riendas de ‘Amor y fuego’

LEER MÁS
Anuel AA, Tono Good, Vibra Perú y más conciertos en Lima este fin de semana: fechas, entradas y lugares

Anuel AA, Tono Good, Vibra Perú y más conciertos en Lima este fin de semana: fechas, entradas y lugares

LEER MÁS
Quentin Tarantino acusa al famoso actor Paul Dano de arruinar una de sus mejores películas: “Es un flojo”

Quentin Tarantino acusa al famoso actor Paul Dano de arruinar una de sus mejores películas: “Es un flojo”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Precio del Dólar en Perú HOY, miércoles 3 de diciembre: consulta aquí la última cotización y el tipo de cambio.

'Pol Deportes' es retirado de centro comercial por personal de seguridad: "Retírense, pues, está prohibido"

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

Entretenimiento

¿Quién es Kelin Rivera Kroll? Edad, estatura y perfil de la representante peruana en el Miss Cosmo 2025

¿Cuándo es la final del Miss Venezuela 2025? Fecha, candidatas y canal de transmisión

Entradas para Mon Laferte en Perú 2026: precios, fecha y hora de venta en Teleticket

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

RMP tras atentado a Belaunde: “Cuentas vinculadas a RLA dicen que fue falso, como si fueran peritos de CSI”

Harvey Colchado confirma su postulación al Congreso con el partido Ahora Nación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025