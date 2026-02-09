HOYSuscripcion LR Focus

Eder Ávila, el trujillano que participó en el Super Bowl 2026, revela cómo fue bailar con Bad Bunny y Lady Gaga: "No me lo podía creer"

El bailarín trujillano es director de la compañía profesional On2ourage, ubicada en Los Ángeles, reconocida por su trabajo en mambo y salsa estilo On2. Eder Ávila participó en el segmento salsero del espectáculo junto a Bad Bunny y Lady Gaga. 

El bailarín trujillano brilló en uno de los show más vistos en el mundo Foto: Composición LR
El bailarín trujillano brilló en uno de los show más vistos en el mundo Foto: Composición LR

El bailarín trujillano Eder Ivan Ávila Romero sumó un nuevo logro a su fructífera carrera como bailarín de salsa profesional al participar en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026, como parte del staff de bailarines de Bad Bunny. El director de la compañía On2ourage formó parte de la coreografía del tema 'Baile inolvidable', perteneciente al álbum 'Debí tirar más fotos' del puertorriqueño.

Ávila Romero detalló que el proceso de selección para presentarse en el Levi's Stadium en Santa Clara (California), fue casi enigmático. El bailarín de salsa On2 - un estilo caracterizado por romper en el segundo y sexto tiempo de la música - contó que se presentó a la audición gracias al aviso de su colega Melany Mercedes. "Ella me dice que necesitan un bailarín de salsa y que querían que yo sea parte de la audición. Eso fue el 10 de diciembre", relató. 

Kandrex Millones, Lu Arrospide, Eder Ávila y 'Pato' Quiñones tras el Super Bowl 2026

Kandrex Millones, Lu Arrospide, Eder Ávila y 'Pato' Quiñones tras el Super Bowl 2026

No solo Pato Quiñones: los bailarines peruanos que brillaron junto a Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl

lr.pe

Bailarín trujillano representó al Perú en el Super Bowl 2026 

En declaraciones a RPP, Ávila contó que el casting no fue sencillo, ya que tuvo que enfrentarse a más de 100 candidatos. Además, no sabían que serían seleccionados para acompañar  a Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026. Incluso pensó que no había sido elegido, ya que pasaron varias semanas sin respuesta tras la audición. Finalmente, fue contactado "justo antes de la semana de Navidad" para confirmar su participación.

Durante los primeros días de enero recibió un correo que confirmaba nuevamente su inclusión. "No me lo podía creer, porque creo que era la primera vez que hacían casting para gente de netamente salsa", destacó.También indicó que durante las audiciones todo se mantenía en absoluta reserva y nadie revelaba ningún detalle del espectáculo. 

Patricio Quiñones celebra haber bailado con Bad Bunny en el Super Bowl 2026: 'Por mi Perú, el mejor día de mi carrera'

lr.pe

Así fueron los ensayos para el show de medio tiempo en el Super Bowl 2026

Eder Ávila subrayó que nunca les dijeron para qué artistas practicaban. "No nos querían decir nada, pero la música que estábamos practicando era la de él (…) Parece que lo hice muy bien. Por eso estuve ahí", señaló. Según el bailarín, ensayaban durante seis horas diarias, casi todos los días. "Nos tenían trabajando y limpiando lo coreográfico. También veíamos y aprendimos mucho del trabajo de la producción", añadió. 

Finalmente, Ávila calificó la experiencia como inmensamente valiosa y aseguró que momentos como estos "te hacen ser más humilde y te impulsan a trabajar todavía más duro" para alcanzar tus metas. "Uno sabe que, en cualquier momento, puede dejar de estar en ese escenario, aunque ya te hayan seleccionado". Aunque no pudo interactuar directamente con Bad Bunny, debido a las estrictas reglas de seguridad, el artista trujillano se mostró orgulloso de haber representando al Perú en uno de los eventos más vistos del mundo. 

