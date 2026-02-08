Daniela Darcourt revela detalles sobre su deseo de convertirse en madre: "Para mí es muy valioso"

La cantante peruana Daniela Darcourt volvió a pronunciarse acerca de su deseo por convertirse en madre. A través de declaraciones recientes para Más Espectáculos, la salsera compartió algunos detalles personales sobre su más grande anhelo, y además, explicó cómo es que ve a la maternidad en la relación madre e hijo.

Según reveló, su aspiración empezó desde que era una adolescente, y desde entonces no ha perdido la emoción ni la expectativa por que algún día se cumpla. "A mí me gustaban los niños desde siempre. A los 16 años como que se me empezó a meter el bichito del quiero averiguar, quiero investigar qué es, cómo se siente, qué hay, qué no hay, los pros y contras. Creo que desde ese entonces en adelante he venido como guardando la idea y aspirando a que eso suceda en algún momento", señaló.

TE RECOMENDAMOS ¡POR ESO NO SANAS! LA TERAPIA SOMÁTICA REVELA QUÉ GUARDA TU CUERPO | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Daniela Darcourt habla sobre su deseo de convertirse en madre

A pesar de que considera el convertirse en madre como uno de sus anhelos de vida, Daniela sostuvo que no ve a la maternidad como una forma de validación como mujer. Por tal razón, explicó que para ella es algo íntimamente personal. "Ojo, sin que eso sea una condición para sentirme realizada o validada como mujer, es un deseo muy personal que en algún momento se dará", dijo.

La cantante se animó a sacar su lado más sensible y expresó que siente emoción por tener al lado a un hijo o una hija para compartir momentos perdurables. Indicó que ello es un aspecto que considera demasiado. "Fuera de descubrir la relación, qué bonito va a ser tener un compañerito o compañerita de vida por las cuáles me voy a morir. Qué bonito que en algún momento en la vida un par de pedacitos de personas me puedan decir ‘mamá’. Eso para mí es supervalioso”, sostuvo.