Daniela Darcourt revela detalles sobre su deseo de convertirse en madre: "Para mí es muy valioso"

La salsera mostró su lado sincero al confesar que es un anhelo que tiene desde muy joven, y aspira a que suceda en algún momento de su vida. "Es un deseo muy personal", señaló.

Darcourt sostuvo que desde los 16 años es una idea que siempre tuvo presente. Foto: Composición LR
Darcourt sostuvo que desde los 16 años es una idea que siempre tuvo presente.

La cantante peruana Daniela Darcourt volvió a pronunciarse acerca de su deseo por convertirse en madre. A través de declaraciones recientes para Más Espectáculos, la salsera compartió algunos detalles personales sobre su más grande anhelo, y además, explicó cómo es que ve a la maternidad en la relación madre e hijo.

Según reveló, su aspiración empezó desde que era una adolescente, y desde entonces no ha perdido la emoción ni la expectativa por que algún día se cumpla. "A mí me gustaban los niños desde siempre. A los 16 años como que se me empezó a meter el bichito del quiero averiguar, quiero investigar qué es, cómo se siente, qué hay, qué no hay, los pros y contras. Creo que desde ese entonces en adelante he venido como guardando la idea y aspirando a que eso suceda en algún momento", señaló.

Daniela Darcourt habla sobre su deseo de convertirse en madre

A pesar de que considera el convertirse en madre como uno de sus anhelos de vida, Daniela sostuvo que no ve a la maternidad como una forma de validación como mujer. Por tal razón, explicó que para ella es algo íntimamente personal. "Ojo, sin que eso sea una condición para sentirme realizada o validada como mujer, es un deseo muy personal que en algún momento se dará", dijo.

La cantante se animó a sacar su lado más sensible y expresó que siente emoción por tener al lado a un hijo o una hija para compartir momentos perdurables. Indicó que ello es un aspecto que considera demasiado. "Fuera de descubrir la relación, qué bonito va a ser tener un compañerito o compañerita de vida por las cuáles me voy a morir. Qué bonito que en algún momento en la vida un par de pedacitos de personas me puedan decir ‘mamá’. Eso para mí es supervalioso”, sostuvo.

Daniela Darcourt revela detalles sobre su deseo de convertirse en madre: "Para mí es muy valioso"

