Espectáculos

Natalia Málaga sorprende con curioso comentario por el cumpleaños de Eva Ayllón: "Disfruta tu vida"

Colegas, músicos y deportistas se sumaron a las muestras de cariño hacia la 'Reina del landó', resaltando su influencia en la música peruana y su vigencia en los escenarios.

Eva Ayllón celebra 70 años de vida Foto: Composición LR | Instagram

La icónica cantante de música criolla y afroperuana Eva Ayllón celebró su cumpleaños número 70 este sábado 7 de febrero y recibió múltiples saludos de artistas, figuras públicas y seguidores. Sin embargo, uno de los mensajes que más llamó la atención en redes sociales fue el de la entrenadora de vóley Natalia Málaga, quien dejó un comentario inesperado en una publicación dedicada a la intérprete. El saludo surgió a partir de una publicación de Ludena Productora, compartida en Instagram para homenajear a la 'Reina del landó'.

Entre las numerosas felicitaciones destacó la de Natalia Málaga, amiga cercana de la cantante. "Lo máximo, Evita. Disfruta tu vida donde te encuentres y con quienes estás, te lo mereces. El que puede… puede; el resto que espere jajaj", escribió la exvoleibolista, generando reacciones entre los usuarios por el tono de su comentario hacia la intérprete de éxitos como 'Ingá', 'Nada soy', 'Mi cariñito' y 'Saca las manos'.

¡POR ESO NO SANAS! LA TERAPIA SOMÁTICA REVELA QUÉ GUARDA TU CUERPO | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Natalia Málaga no tendrá antecedentes penales y solo deberá pagar una reparación civil mínima a la nuera de Eva Ayllón

Artistas y figuras públicas celebran a Eva Ayllón

El cumpleaños número 70 de Eva Ayllón también fue motivo de mensajes de cariño de diversas personalidades del espectáculo y la música peruana. El actor Marco Zunino le deseó muchos años de vida llenos de salud y éxitos, mientras que en su cuenta personal de Instagram la cantante recibió saludos de músicos como Felipe Pumarada, quien le auguró un gran 2026, y del joven intérprete Jhon Camacho, quien escribió: "Feliz cumpleaños, maestra querida. Que sean muchos años más poniendo azúcar y sabor a la música".

Asimismo, el futbolista de la selección peruana Luis Advíncula expresó públicamente su admiración por la artista: "Mi tía hermosa, se le quiere, respeta y admira mucho". A los mensajes se sumaron figuras como Laura Albarracín, Mauricio Mesones y Lita Pezo, entre otros colegas del medio artístico y seguidores de la cantante de música criolla.

Eva Ayllón se muestra consternada tras descubrir que estafan usando su nombre en las redes sociales: 'Por favor, lean bien'

¿Quién es Eva Ayllón?

María Angélica Ayllón Urbina, conocida artísticamente como Eva Ayllón, nació el 7 de febrero de 1956 y es una de las principales exponentes de la música criolla y afroperuana. Reconocida como la 'Reina del landó', ha sido ganadora del Grammy Latino a la Excelencia Musical y ha obtenido múltiples nominaciones en la categoría de mejor álbum folclórico. Su versatilidad vocal le permitió explorar distintos géneros musicales y posicionarse, junto a Susana Baca y Tania Libertad, como una de las embajadoras más importantes de la cultura peruana en el mundo.

Inició su carrera artística en la década de 1970 en peñas criollas y posteriormente se integró al grupo Los Kipus como voz principal, etapa en la que grabó temas como 'Mal paso,' 'Huye de mí,' 'Nada soy' y 'Cariñito'. Cabe resltar que, cuando fue convocada por la agrupación, ya contaba con una trayectoria consolidada en la escena musical peruana.

