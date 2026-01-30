A través de un video en TikTok, Eva Ayllón advirtió a sus seguidores el 29 de enero. | Foto: composición LR/TikTok

En medio de la atención que generó el reciente fallo legal a favor de su nuera frente a Natalia Málaga, su mánager y gran amiga, Eva Ayllón decidió utilizar sus redes sociales para lanzar una advertencia a sus seguidores. La reconocida cantante de música criolla aclaró que su nombre estaba siendo usado en cuentas falsas que intentaban aprovecharse de su imagen para confundir al público.

Con firmeza, la intérprete pidió estar atentos y no dejarse estafar por perfiles que no le pertenecen. Su pronunciamiento llegó a través de un video publicado el 29 de enero en TikTok y no faltaron comentarios de usuarios que ya se habían topado con esta situación.

Eva Ayllón advierte a sus seguidores en redes sociales

Según compartió Eva Ayllón, el caso fue descubierto después de que sus amigos le alertaran sobre movimientos sospechosos en las redes sociales. "Les están solicitando para entrar a Instagram, Facebook y otros lugares donde yo tengo mis cuentas", manifestó.

En ese sentido, la intérprete de 'Mal paso' comunicó que se trataba de cuentas falsas e hizo un llamado para que sus seguidores estén pendientes, recordándoles que ella no les pide a nadie que se inscriba a sus canales bajo ningún concepto. "Les pido, por favor, que lean bien. Yo no solicito a nadie que se inscriba en mi página o algo por el estilo. Al contrario, ustedes son los que siempre me tienen en el punto popular, cosa que les agradezco infinitamente", agregó.

Eva Ayllón se alista para espectáculo 'Bolero #3'

Más allá de esta situación en redes sociales, Eva Ayllón actualmente se prepara para reencontrarse con sus seguidores con 'Bolero #3'. La intérprete, con más de cinco décadas de trayectoria y un prestigio internacional consolidado, promete dos veladas en las que el bolero será el vehículo para revivir emociones intensas y conectar con distintas generaciones.

Las presentaciones se realizarán el 13 y 14 de marzo en el Centro de Convenciones Bianca de Barranco, en un formato íntimo que permitirá disfrutar de la cercanía y la fuerza interpretativa de la artista. Las entradas están a la venta en la web de Teleticket, con precios que van desde los S/64.00.