HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Trujillo: un muerto y tres heridos en Hidrandina
Trujillo: un muerto y tres heridos en Hidrandina      Trujillo: un muerto y tres heridos en Hidrandina      Trujillo: un muerto y tres heridos en Hidrandina      
Espectáculos

Eva Ayllón se muestra consternada tras descubrir que estafan usando su nombre en las redes sociales: "Por favor, lean bien"

La reconocida cantante Eva Ayllón reveló que su nombre estaba siendo usado en cuentas falsas que intentaban aprovecharse de su imagen y pidió a sus seguidores que estuvieran atentos para no dejarse engañar.

A través de un video en TikTok, Eva Ayllón advirtió a sus seguidores el 29 de enero.
A través de un video en TikTok, Eva Ayllón advirtió a sus seguidores el 29 de enero. | Foto: composición LR/TikTok

En medio de la atención que generó el reciente fallo legal a favor de su nuera frente a Natalia Málaga, su mánager y gran amiga, Eva Ayllón decidió utilizar sus redes sociales para lanzar una advertencia a sus seguidores. La reconocida cantante de música criolla aclaró que su nombre estaba siendo usado en cuentas falsas que intentaban aprovecharse de su imagen para confundir al público.

Con firmeza, la intérprete pidió estar atentos y no dejarse estafar por perfiles que no le pertenecen. Su pronunciamiento llegó a través de un video publicado el 29 de enero en TikTok y no faltaron comentarios de usuarios que ya se habían topado con esta situación.

TE RECOMENDAMOS

NUMEROLOGÍA 2026: QUÉ SIGNIFICA EL AÑO 1 Y CÓMO IMPACTARÁ EN TU DESTINO |ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Natalia Málaga revela que su hija Naty se incomodó por rumores de romance con Eva Ayllón: 'Empezó a tener unas actitudes'

lr.pe

Eva Ayllón advierte a sus seguidores en redes sociales

Según compartió Eva Ayllón, el caso fue descubierto después de que sus amigos le alertaran sobre movimientos sospechosos en las redes sociales. "Les están solicitando para entrar a Instagram, Facebook y otros lugares donde yo tengo mis cuentas", manifestó.

En ese sentido, la intérprete de 'Mal paso' comunicó que se trataba de cuentas falsas e hizo un llamado para que sus seguidores estén pendientes, recordándoles que ella no les pide a nadie que se inscriba a sus canales bajo ningún concepto. "Les pido, por favor, que lean bien. Yo no solicito a nadie que se inscriba en mi página o algo por el estilo. Al contrario, ustedes son los que siempre me tienen en el punto popular, cosa que les agradezco infinitamente", agregó.

PUEDES VER: Jessyca Zegarra, nuera de Eva Ayllón, le gana proceso legal a Natalia Málaga tras haber rayado dos veces su auto: 'Pagará S/5.000'

lr.pe

Eva Ayllón se alista para espectáculo 'Bolero #3'

Más allá de esta situación en redes sociales, Eva Ayllón actualmente se prepara para reencontrarse con sus seguidores con 'Bolero #3'. La intérprete, con más de cinco décadas de trayectoria y un prestigio internacional consolidado, promete dos veladas en las que el bolero será el vehículo para revivir emociones intensas y conectar con distintas generaciones.

Las presentaciones se realizarán el 13 y 14 de marzo en el Centro de Convenciones Bianca de Barranco, en un formato íntimo que permitirá disfrutar de la cercanía y la fuerza interpretativa de la artista. Las entradas están a la venta en la web de Teleticket, con precios que van desde los S/64.00.

Notas relacionadas
Jessyca Zegarra, nuera de Eva Ayllón, le gana proceso legal a Natalia Málaga tras haber rayado dos veces su auto: "Pagará S/5.000"

Jessyca Zegarra, nuera de Eva Ayllón, le gana proceso legal a Natalia Málaga tras haber rayado dos veces su auto: "Pagará S/5.000"

LEER MÁS
Actor Gabriel Calvo en shock al probar el ceviche con chantilly y papas fritas que comía Eva Ayllón: "No puede ser posible"

Actor Gabriel Calvo en shock al probar el ceviche con chantilly y papas fritas que comía Eva Ayllón: "No puede ser posible"

LEER MÁS
Natalia Málaga revela que su hija Naty se incomodó por rumores de romance con Eva Ayllón: "Empezó a tener unas actitudes"

Natalia Málaga revela que su hija Naty se incomodó por rumores de romance con Eva Ayllón: "Empezó a tener unas actitudes"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Melissa Klug pierde juicio contra Jefferson Farfán en última instancia y deberá pagarle $300.000 por incumplir acuerdo

Melissa Klug pierde juicio contra Jefferson Farfán en última instancia y deberá pagarle $300.000 por incumplir acuerdo

LEER MÁS
Guadalupe Farfán, exactriz de 'Al fondo hay sitio', oficializa su relación con excompañero de la serie Mathias Spitzer: "Los rumores son ciertos"

Guadalupe Farfán, exactriz de 'Al fondo hay sitio', oficializa su relación con excompañero de la serie Mathias Spitzer: "Los rumores son ciertos"

LEER MÁS
Gabriel Meneses confirma su relación con Sirena Ortiz: cuántos años tienen y cuál es su diferencia de edad

Gabriel Meneses confirma su relación con Sirena Ortiz: cuántos años tienen y cuál es su diferencia de edad

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Dólar hoy, 29 de enero: ¿por qué cae la moneda estadounidense y qué factores influyen en este desplome?

Alianza Lima vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: hora, dónde ver y alineaciones del partido por la fecha 1 de la Liga 1 2026

José Jerí responde hoy al Ministerio Público por caso Chifagate

Espectáculos

Melissa Klug comparte reflexión tras perder juicio contra Jefferson Farfán por $300.000: "Dios pondrá todas las cosas en su lugar"

Gabriel Meneses confirma su relación con Sirena Ortiz: cuántos años tienen y cuál es su diferencia de edad

Génesis Tapia se compra lujosa camioneta como regalo de cumpleaños: "Cuando te esfuerzas por mejorar y avanzar"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí responde hoy al Ministerio Público por caso Chifagate

Elecciones 2026: Amnistía Internacional lanza Mira Bien, una plataforma para contrastar planes de gobierno desde los derechos humanos

Condenan a exalcalde de Comas, Miguel Saldaña, por corrupción y no podrá postular en las elecciones municipales

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025