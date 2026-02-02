El abogado de Natalia Málaga, Víctor López, aclaró que la exvoleibolista y mánager de Eva Ayllón no fue declarada culpable tras la denuncia presentada en su contra por presuntos daños al vehículo de Jessyca Zegarra, esposa de Francisco Ayllón, hijo de la popular 'Reina del Landó'.

El letrado precisó que en los últimos días se difundió información distorsionada sobre el caso. "No se le ha hallado culpable a la señora Natalia Málaga. Lo que ha sucedido es que se llegó a un acuerdo, por instancia y sugerencia del Ministerio Público y del Juzgado", declaró López.

Abogado de Natalia Málaga aclara proceso con nuera de Eva Ayllón

En declaraciones para +Espectáculos, Víctor López explicó que tanto el Poder Judicial como la Fiscalía determinaron que los hechos no revisten especial relevancia penal, por lo que no correspondía imponer una pena, ni siquiera una condena suspendida. No obstante, Natalia Málaga deberá pagar una reparación civil menor a la solicitada inicialmente por Jessyca Zegarra.

"No hay pena y no se van a generar antecedentes penales debido a la poca relevancia de los hechos. Se ha establecido un plazo de prueba de 10 meses, durante el cual deberá firmar y cumplir con el pago de la reparación civil, tras lo cual el proceso quedará finiquitado sin antecedentes", explicó el abogado.

Abogado de Natalia Málaga explica por qué demoró el proceso

Según lo señalado por Jessica Zegarra, los hechos ocurrieron en marzo de 2024. Sin embargo, el fallo se retrasó debido a lo que la defensa calificó como "pretensiones sobredimensionadas" por la parte denunciante.

"Lo único que figura en la carpeta fiscal como prueba del daño es una proforma por 2.600 soles, pero se solicitaba una reparación de 10 mil soles. Cuando se preguntó a qué correspondía el excedente, se mencionó un supuesto daño psicológico, aunque nunca se presentó un informe que lo sustentara. Las pretensiones eran claramente abusivas", concluyó Víctor López.