HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Johana Cubillas revela que inició el proceso de divorcio con Juan Ichazo: "Por el bien de mis hijos"

A través de sus redes sociales, la 'Nena' mostró su alegría por conciliar con el argentino por el bienestar de los hijos de ambos, tras la serie de conflictos públicos que protagonizaron en el pasado. 

Johana Cubillas afirmó que decisión fue por darle prioridad a sus hijos. Foto: Composición LR
Johana Cubillas afirmó que decisión fue por darle prioridad a sus hijos. Foto: Composición LR

Johana Cubillas anunció que dio inicio al proceso de divorcio con a su expareja, el argentino Juan Ichazo. Por medio de historias de Instagram, la 'Nena' compartió la importante revelación a sus seguidores, a la vez que se mostró sumamente feliz por este nuevo comienzo en su vida.

Según lo expuesto por la influencer, junto a Ichazo actualmente están llevando el proceso por un buen camino, pues han llegado a conciliar por bienestar de sus dos pequeños. "¡La felicidad de conciliar por el bien de mis hijos y arrancar con el divorcio!", señaló Cubillas evidenciando que la decisión fue pensando íntegramente en sus menores.

TE RECOMENDAMOS

YOGA: MITOS, VERDADES Y BENEFICIOS | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL
Foto: Johana Cubillas Instagram

Foto: Johana Cubillas Instagram

PUEDES VER: Johana Cubillas expone a Juan Ichazo y revela que coqueteaba con otras mujeres aparte de Macarena Vélez: “Tengo pruebas”

lr.pe

Expareja de Johana Cubillas, Juan Ichazo, sube foto de su abogado

De la misma forma, el padre de sus dos hijos, Juan Ichazo, decidió compartir una fotografía de su abogado en lo que parece una oficina de conciliación. La captura reafirmó que los trámites de divorcio entre ambos van en marcha, tras llegar a acuerdos luego de los intensos enfrentamientos públicos del que fueron parte. "Gracias, el número uno", escribió.

Como se recuerda, la expareja fue protagonista de una serie de conflictos mediáticos en donde Cubillas acusó al argentino de presuntas infidelidades y tuvo desacuerdos en torno a su nueva relación con la ex chica reality, Macarena Vélez. Asimismo, anteriormente la 'Nena' declaró que no estaba dispuesta a darle el divorcio por temor a que no cumpla con sus hijos.

PUEDES VER: Johana Cubillas aclara la razón por la que aún no firma el divorcio con Juan Ichazo: "No confío"

lr.pe

Johana Cubillas aclaró por qué no quiso darle el divorcio a Juan Ichazo

A finales del 2025, la 'Nena' Cubillas sostuvo que no estaba interesada en firmar los papeles del divorcio a Juan Ichazo por diversos motivos. Indicó que una de las razones de su radical postura se debía a que no confiaba en que su expareja cumpliera con pagarle los presuntos meses de manutención que le debía.

"No le puedo dar el divorcio porque tengo que asegurarme de que cumpla con mis hijos. Su abogado y mi abogada están hablando de hacer una nueva conciliación. (...) No me va a pagar si le firmo el divorcio, no me va a pagar. Yo no confío en él, toda la vida soy la que tiene que decir amén", explicó en aquella ocasión.

Notas relacionadas
Johana Cubillas aclara la razón por la que aún no firma el divorcio con Juan Ichazo: "No confío"

Johana Cubillas aclara la razón por la que aún no firma el divorcio con Juan Ichazo: "No confío"

LEER MÁS
Johana Cubillas expone a Juan Ichazo y revela que coqueteaba con otras mujeres aparte de Macarena Vélez: “Tengo pruebas”

Johana Cubillas expone a Juan Ichazo y revela que coqueteaba con otras mujeres aparte de Macarena Vélez: “Tengo pruebas”

LEER MÁS
Macarena Vélez presenta pruebas de que Johana Cubillas le habría sido infiel a Juan Ichazo: "Me engañó"

Macarena Vélez presenta pruebas de que Johana Cubillas le habría sido infiel a Juan Ichazo: "Me engañó"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Edwin Guerrero de Corazón Serrano manda carta notarial a viudo de su hermana Edita tras asegurar que no visita a sus sobrinos

Edwin Guerrero de Corazón Serrano manda carta notarial a viudo de su hermana Edita tras asegurar que no visita a sus sobrinos

LEER MÁS
Colectivo de mujeres trans anuncia plantón contra Johanna San Miguel por comentarios calificados como "transfóbicos"

Colectivo de mujeres trans anuncia plantón contra Johanna San Miguel por comentarios calificados como "transfóbicos"

LEER MÁS
Pamela López se quiebra tras saber que su examiga involucró a su madre en denuncia en su contra: "No tiene corazón"

Pamela López se quiebra tras saber que su examiga involucró a su madre en denuncia en su contra: "No tiene corazón"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mr Peet respalda a Paolo Guerrero en el once titular de Alianza Lima ante 2 de Mayo: "Federico Girotti siempre como alternativa"

Contraloría alerta riesgos de sobrecostos y retrasos en viaductos de la avenida Javier Prado

Justicia argentina pide a EE.UU. la extradición de Maduro por crímenes de lesa humanidad cometidos durante su régimen

Espectáculos

Gustavo Bueno, 'Don Gilberto' en 'Al fondo hay sitio', reaparece y revela detalles de su salud: "Se me complicó la columna"

Jorge Benavides se pronuncia sobre la reacción de Magaly Medina por parodiar su cirugía estética: "A la señora no le ha gustado mucho"

Carlos Alcántara sorprende con impactante foto por el Día Mundial contra el Cáncer y promueve el autocuidado: "Vamos muchachos a hacernos la prueba"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Keiko y Acuña sostienen a Jerí y chocan con otras bancadas que buscan Pleno Extraordinario para censurarlo

Sentencian a 20 años a ex Chavín de Huántar por el asesinato de ocho personas en 1994

José Jerí: Contraloría investigará contrataciones de jóvenes en el Despacho Presidencial tras visitar al presidente

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025