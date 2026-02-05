Johana Cubillas anunció que dio inicio al proceso de divorcio con a su expareja, el argentino Juan Ichazo. Por medio de historias de Instagram, la 'Nena' compartió la importante revelación a sus seguidores, a la vez que se mostró sumamente feliz por este nuevo comienzo en su vida.

Según lo expuesto por la influencer, junto a Ichazo actualmente están llevando el proceso por un buen camino, pues han llegado a conciliar por bienestar de sus dos pequeños. "¡La felicidad de conciliar por el bien de mis hijos y arrancar con el divorcio!", señaló Cubillas evidenciando que la decisión fue pensando íntegramente en sus menores.

Expareja de Johana Cubillas, Juan Ichazo, sube foto de su abogado

De la misma forma, el padre de sus dos hijos, Juan Ichazo, decidió compartir una fotografía de su abogado en lo que parece una oficina de conciliación. La captura reafirmó que los trámites de divorcio entre ambos van en marcha, tras llegar a acuerdos luego de los intensos enfrentamientos públicos del que fueron parte. "Gracias, el número uno", escribió.

Como se recuerda, la expareja fue protagonista de una serie de conflictos mediáticos en donde Cubillas acusó al argentino de presuntas infidelidades y tuvo desacuerdos en torno a su nueva relación con la ex chica reality, Macarena Vélez. Asimismo, anteriormente la 'Nena' declaró que no estaba dispuesta a darle el divorcio por temor a que no cumpla con sus hijos.

Johana Cubillas aclaró por qué no quiso darle el divorcio a Juan Ichazo

A finales del 2025, la 'Nena' Cubillas sostuvo que no estaba interesada en firmar los papeles del divorcio a Juan Ichazo por diversos motivos. Indicó que una de las razones de su radical postura se debía a que no confiaba en que su expareja cumpliera con pagarle los presuntos meses de manutención que le debía.

"No le puedo dar el divorcio porque tengo que asegurarme de que cumpla con mis hijos. Su abogado y mi abogada están hablando de hacer una nueva conciliación. (...) No me va a pagar si le firmo el divorcio, no me va a pagar. Yo no confío en él, toda la vida soy la que tiene que decir amén", explicó en aquella ocasión.