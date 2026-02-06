HOYSuscripcion LR Focus

Colectivo LGBTQ realiza plantón en contra de comentarios transfóbicos de Johanna San Miguel: “Exigimos que se retracte”

Con megáfonos y pancartas, diversos colectivos de la comunidad LGBTQ, junto a la candidata a la cámara de diputados Gahela Contreras, corearon consignas en contra de Johanna San Miguel en Barranco y le exigieron que ofrezca disculpas públicas.  

Al plantón de la comunidad LGBTQ en contra de Johanna San Miguel asistieron numerosos colectivos. Foto: Composición LR/TikTok/ATV.
Al plantón de la comunidad LGBTQ en contra de Johanna San Miguel asistieron numerosos colectivos. Foto: Composición LR/TikTok/ATV.

El colectivo LGBTQ realizó un plantón en el distrito de Barranco para expresar su rechazo a los comentarios transfóbicos realizados por Johanna San Miguel. Como se recuerda, la expresentadora de ‘Esto es Guerra’ reaccionó con un emoji de aplausos a una publicación que señalaba que el Reino Unido no reconocía legalmente a las mujeres trans como mujeres. Minutos después, volvió a ratificar su postura al afirmar que no se sentiría cómoda con que personas trans usen los espacios destinados para mujeres cisgénero, como los baños.

Por esa razón, diversos colectivos, entre ellos Féminas y personalidades de la comunidad LGBTQ, como la candidata a la cámara de diputados, Gahela Cari Contreras, participaron en la protesta. Con megáfono en manos exhortó a Johanna San Miguel a ofrecer disculpas públicas: “Exigimos que se retracte”. Además, un gran grupo de mujeres trans coreó consignas en su contra durante la manifestación.

Representante de Féminas le recuerda a Johanna San Miguel que “la transfobia mata”

Leisy Quispe, representante del colectivo Féminas, envió un mensaje directo a Johanna San Miguel al señalar que “la transfobia mata” a raíz de los comentarios en los que la presentadora afirmó que, para ella, no existen las mujeres trans. “A nivel mundial, el promedio de vida de las mujeres trans es de 35 años, eso lo dice la CIDH. Es por eso que estamos aquí, porque ese discurso de San Miguel es de odio. Decirle también que los derechos trans son derechos humanos”, sostuvo Quispe.

Por su parte, un numeroso grupo de personas de la comunidad LGBTQ se hizo presente en el plantón realizado en el Centro de Convenciones Bianca, en Barranco, portando megáfonos, batucadas y pancartas, desde donde exigieron en reiteradas ocasiones que la exintegrante de Pataclaun se retracte. “Queremos las disculpas públicas de Johanna San Miguel en sus redes sociales”, expresó con megáfono en mano una integrante del colectivo Féminas, mientras recibía la ovación de los asistentes.

Además, Gaela Cari Contreras le exigió a la presentadora que se informe mejor y deje de lado los prejuicios. “Necesita informarse, dejar los prejuicios de lado. Las mujeres trans somos seres humanos y le exigimos que se retracte. No es opinión, es transfobia”, declaró.

