En la madrugada del pasado viernes 20 de diciembre, el vehículo de Toño Centella fue blanco de un ataque a balazos perpetrado por delincuentes que dispararon hacia el exterior de un establecimiento en el distrito de Comas. Ante esta situación, el cantante decidió hacer un pronunciamiento mediante una transmisión en vivo a través de Facebook.

En medio de lágrimas, Toño Centella dejó entrever que existe la posibilidad de abandonar la música, luego de las constantes amenazas que viene recibiendo. “Estoy pensando dejar la música y mandar todo al ruedo e irme”, señaló el música apenado.

Toño Centella se pronuncia tras ataques de extorsión

Este fin de semana, Toño Centella llevó a cabo una transmisión en vivo en su cuenta de Facebook, en la que compartió información sobre los ataques que ha sufrido a manos de extorsionadores. Durante el ‘live’, el artista expuso las amenazas que ha enfrentado, buscando concienciar a su audiencia sobre la gravedad de la situación.

“Yo me siento mal de verdad, yo no he hecho nada, atentan contra mi casa, mis familias, quieren matar a mi hijo, a mí. Salgo a la calle, veo una moto por aquí, por allá, y me da miedo, la Policía bien gracias, no denuncio porque no quiero problemas con nadie”, señaló.

Poco después, entre lágrimas, Toño Centella confirmó que, desde hace varias semanas, llegan mensajes extorsivos y llamadas amenazantes a su teléfono.

“No me gusta estar contando mis cosas, me puse a llorar y, sinceramente, estoy pensando dejar la música y mandar todo al ruedo e irme, tratar de vender esa casa e irme del Perú, no sé a dónde pueda irme y dejar todo esto porque ya no aguanto. Voy a seguir trabajando, no sé hasta cuándo, pero a mi casa no pienso llegar, no sé hasta cuándo”, sostuvo el músico.

¿Qué comentó sobre las amenazas?

Cabe señalar que también, Toño Centella compartió información sobre las múltiples amenazas que ha estado recibiendo en su teléfono móvil desde hace un tiempo. Estas situaciones han generado preocupación en su entorno.

“Nunca pensé que me iban a pasar estas cosas, nunca he hecho daño a nadie. Yo soy una persona humilde, correcta, derecha. Yo ahorita me encuentro prácticamente escondido, cuando nunca he estado así. Me encuentro un poco mal por todo lo que me está pasando y no me explico por qué me están pasando todas estas cosas de verdad”, confesó triste.

Recordemos que la semana pasada, un grupo de individuos que se desplazaba en dos motocicletas abrió fuego contra un local en Comas, donde se hallaba estacionado el autobús de Toño Centella. Como resultado del ataque, el vehículo sufrió cuatro impactos de bala.

Toño Centella anunció que dejará la música a causa de las amenazas de extorsionadores. Foto: Facebook

“Lamentablemente, el Perú está así y la Presidenta no hace nada por calmar todas estas cosas y les digo que yo no soy la única persona que está pasando todas estas cosas. Mucha gente me pregunta ¿por qué será? ¿por qué te están sucediendo estas cosas? Y miren hasta ahorita no entiendo por qué”, concluyó el cantante.