La cantante Mirella Paz anunció oficialmente su salida de la reconocida orquesta de salsa Son Tentación. La noticia fue comunicada a través de un comunicado difundido en sus redes sociales, en el que la artista explicó las razones que la llevaron a tomar esta decisión tras más de seis meses de haberse convertido en madre.

En su mensaje, dejó en claro que no aceptó la condición laboral en la que se encontraba dentro de la agrupación. “Situación que no acepto”, señaló Mirella Paz al referirse a la espera indefinida en la que, según explicó, fue mantenida por la dirección del grupo.

Comunicado de Mirella Paz. Foto: Instagram

Mirella Paz anuncia su renuncia a Son Tentación y revela la razón

A través de un comunicado, Mirella Paz informó que dejaba de formar parte de Son Tentación de manera definitiva. “Deseo informar al público, seguidores, colegas y medios de comunicación que a partir de la fecha dejo de formar parte de la orquesta Son Tentación”, escribió la cantante.

La artista detalló que la dirección de la agrupación optó por mantenerla en una condición de espera indefinida, situación que no estuvo dispuesta a aceptar. “La decisión ha sido tomada tras una evaluación personal y profesional. La dirección de la agrupación ha decidido mantenerme en una condición de espera indefinida, situación que no acepto”, expresó.

Pese a su salida, Mirella Paz resaltó que su desvinculación se dio en buenos términos, agradeciendo el tiempo compartido con la orquesta y las oportunidades brindadas durante su permanencia en el grupo. “En consecuencia, doy por concluida toda relación laboral, artística y comercial con la orquesta. Agradeciendo el tiempo compartido. Me retiro con gratitud por las oportunidades recibidas”, añadió.

Asimismo, la excandidata al Miss Perú 2016 dejó claro que continuará vinculada al mundo musical y que esta nueva etapa representa una oportunidad de crecimiento. “A partir de ahora, continuaré enfocándome en nuevos proyectos y retos artísticos que estoy segura contribuirán a mi crecimiento musical y personal”, afirmó.

Dueña de Son Tentación comparte curioso mensaje tras renuncia de Mirella Paz

Tras el anuncio de Mirella Paz, Paula Arias, dueña y fundadora de Son Tentación, compartió un llamativo mensaje en sus historias de Instagram. “Nos va bien porque no pensamos en nadie, no hablamos de nadie, no nos metemos en la vida de nadie, no le buscamos la caída a nadie”, escribió la fundadora de la agrupación.