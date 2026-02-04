Curwen saluda el ingreso de Fer 'Chiclecitos' a 'Ouke' tras salida de Ric La Torre: “Ya tocaba alguien con talento”

Víctor Caballero, conocido en redes sociales como Curwen, saludó públicamente el ingreso del tiktoker Fer ‘Chiclecitos’ al podcast ‘Ouke’, donde asumirá el segmento de espectáculos tras la salida de Ric La Torre. Como se recuerda, el influencer dejó el espacio para integrarse a un nuevo proyecto junto a María Pía Copello.

Curwen saluda el ingreso de Fer ‘Chiclecitos’ a 'Ouke'

Durante el programa 'Brutalidad política', Víctor Caballero no dudó en expresar su respaldo al nuevo fichaje y lanzó un comentario que rápidamente llamó la atención. "Ya tocaba alguien con talento", indicó.

La incorporación de Fer ‘Chiclecitos’ se da en un contexto de cambios dentro del canal La Roro Network. El creador de contenido ocupará el lugar que dejó Ric La Torre, que ahora forma parte de +QTV de la influencer María Pía Copello.

¿Cómo se originó la pelea entre Curwen y Ric La Torre?

Cabe resaltar que la relación entre Curwen y Ric La Torre ya venía marcada por la polémica desde setiembre de 2024, cuando ambos protagonizaron un enfrentamiento público que se viralizó en redes. El conflicto se originó luego de que La Torre revelara un ampay en el podcast ‘Ouke’, donde se veía al youtuber paseando por Barranco junto a ‘La Shiqui’, conductora de Radio Moda y excolaboradora de Carlos Orozco, lo que desató una dura reacción de Caballero.

La tensión escaló rápidamente con cruces de declaraciones en distintos espacios digitales. Curwen respondió desde su podcast ‘Todo Good’, cuestionando el tipo de contenido que realizaba La Torre, mientras que este no tardó en replicar con comentarios irónicos que avivaron aún más la controversia. "Tú vives de las migajas de los demás, recogiendo lo que cae al suelo. Ubícate, hermanito, no eres una estrella de televisión, eres Chibolín", indicó Curwen.