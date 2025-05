Hija de Robert De Niro se declara mujer trans a los 29 años y lanza mensaje directo: “Ningún padre es perfecto”

El pasado martes 29 de abril, Airyn De Niro, hija del mítico actor Robert De Niro y Toukie Smith, ofreció una entrevista a la revista Them, en la que dio a conocer como ha sido su proceso de transición, su historia y su postura como mujer trans negra.

Airyn de 29 años, tienen un hermano gemelo llamado Julián, ambos son parte de los siete hijos que tiene en total el actor de Buenos Muchachos. La joven mujer trans ha declarado que las razones que la llevaron a revelar su identidad fue unas imágenes difundidas sin su consentimiento donde se dejaba ver con el pelo rosa y en tacones. "Hay una diferencia entre ser visible y ser vista. No creo que haya sido visto todavía", enfatiza la hija del protagonista de Casino.

¿Cómo es la relación entre Ayrin y Robert De Niro tras su revelación como mujer transgénero?

"Amé y apoyé a Aaron como mi hijo, y ahora amo y apoyo a Airyn como mi hija", manifestó Robert De Niro al ser consultado sobre el tema, marcando un claro respaldo a la decisión personal de su hija, "amo a todos mis hijos", finalizó el actor de 81 años para la revista People. La hija de De Niro quien es también, actriz y activista, reveló que sus padres siempre le manifestaron que ella llevase una vida fuera del ojo público para que sea "lo más normal posible".

La joven estadounidense estudia actualmente para ejercer como consejera en salud mental y se desempeña como activista para brindar ayuda a personas negras y queer. Su incursión en la actuación aún no ha sido muy exitosa, intentando despegarse de la etiqueta de "nepo baby", Airyn ha incursionado en la actuación de voz y modelaje sin mucha trascendencia todavía, reveló también que postuló para un papel para la próxima cinta basada en el videojuego League of Legends sin éxito. "Simplemente, no era la indicada, pero siempre es muy difícil interiorizar eso", reflexionó la joven De Niro.

¿Qué llevó a la hija de Robert De Niro a declararse como mujer transgénero?

El 19 de marzo, Airyn se encontraba en Nueva York visitando a su papá, cuando fue sorprendida por fotógrafos que le tomaron fotos sin su consentimiento. Las imágenes, que fueron publicadas en el Daily Mail, la describían como "la impactante transformación del hijo nepo baby de Robert De Niro". La joven activista mostraba en aquellos momentos unas trenzas rosadas y tacones altos.

"No me enteré lo del Daily Mail hasta una semana después", recuerda De Niro. En la entrevista señala que el medio que publico las fotografías no solo indicaba cosas erróneas sobre ella, sino también preservaba los prejuicios que le habían perseguido a lo largo de los años. "Nunca encajé en ese estándar de belleza", reflexiona Airyn. Este hecho la motivó a mostrarse tal y como se sentía realmente de manera pública y servir de inspiración a que otras mujeres trans también lo hagan.