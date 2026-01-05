La artista peruana agradece a sus seguidores por el apoyo incondicional y promete más producciones musicales que conecten con el público. Foto: difusión. | Foto: difusión.

Brunella Torpoco se hizo famosa con su estilo particular de hacer salsa, sin embargo, no ha dejado de lado otros géneros, como la cumbia y los boleros. Por eso, la artista peruana combinó sus gustos musicales en ‘Mix Chelero 4’, tema que estrenó hace un mes y que ha logrado una importante cantidad de visualizaciones en Youtube.



Además de iniciar el 2026 con la agenda llena, Brunella Torpoco recibió el Año Nuevo con una gran noticia: ‘Mix Chelero 4’ es líder del Top 50 Perú Tropical. De esa manera, la salsera empieza con el pie derecho un nuevo ciclo en su carrera y consolidando su fuerza en radios y plataformas digitales con una respuesta masiva del público.

Brunella Torpoco inicia el 2026 con éxito, liderando el Top 50 Perú Tropical con su nuevo tema 'Mix Chelero 4'. Foto: Instagram/Brunella Torpoco

Brunella Torpoco feliz por su nuevo logro musical



Brunella lo vuelve a hacer… Cada tema que lanza, se convierte en tendencia y termina en la cima. ‘Mix Chelero 4’ no solo lidera un ranking, sino que se ha convertido en un sonido infaltable en radios y playlists de la gente, reafirmando la presencia de Torpoco como una de las figuras más sólidas y queridas del género musical.



“Gracias a todos por el apoyo incondicional a mi carrera musical y por hacer suyo 'Mix Chelero 4'. Esto es de ustedes, de la gente que canta conmigo y me acompaña siempre. Se vienen más producciones y más música para seguir disfrutando juntos”, expresó Brunella Torpoco.



Este número uno en el Top 50 Perú Tropical confirma el gran momento de Brunella Torpoco y su capacidad de interpretar lo que el público quiere escuchar, temas que tocan emociones reales y que se disfrutan en coro. Con este primer lugar, Brunella Torpoco inicia el 2026 en lo más alto y continúa consolidando su impacto con una propuesta que une generaciones: "letras que se canta y vive + ritmo que se baila y goza".

