HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Fiscal en Argentina exige activar la extradición de Maduro
Fiscal en Argentina exige activar la extradición de Maduro     Fiscal en Argentina exige activar la extradición de Maduro     Fiscal en Argentina exige activar la extradición de Maduro     
Espectáculos

Brunella Torpoco feliz porque su tema ‘Mix Chelero 4’ es líder del Top 50 Perú Tropical: “Gracias por el apoyo incondicional”

Tras un mes de su lanzamiento, 'Mix Chelero 4' de Brunella Torpoco ha acumulado una gran cantidad de visualizaciones en YouTube y se ha convertido en un éxito en radios y playlists populares.

La artista peruana agradece a sus seguidores por el apoyo incondicional y promete más producciones musicales que conecten con el público. Foto: difusión.
La artista peruana agradece a sus seguidores por el apoyo incondicional y promete más producciones musicales que conecten con el público. Foto: difusión. | Foto: difusión.

Brunella Torpoco se hizo famosa con su estilo particular de hacer salsa, sin embargo, no ha dejado de lado otros géneros, como la cumbia y los boleros. Por eso, la artista peruana combinó sus gustos musicales en ‘Mix Chelero 4’, tema que estrenó hace un mes y que ha logrado una importante cantidad de visualizaciones en Youtube.

Además de iniciar el 2026 con la agenda llena, Brunella Torpoco recibió el Año Nuevo con una gran noticia: ‘Mix Chelero 4’ es líder del Top 50 Perú Tropical. De esa manera, la salsera empieza con el pie derecho un nuevo ciclo en su carrera y consolidando su fuerza en radios y plataformas digitales con una respuesta masiva del público.

TE RECOMENDAMOS

ROSA MARÍA CIFUENTES Y JHAN SANDOVAL: CÓMO DESPEDIR A UN FAMILIAR FALLECIDO | ASTROMOOD
Brunella Torpoco inicia el 2026 con éxito, liderando el Top 50 Perú Tropical con su nuevo tema 'Mix Chelero 4'. Foto: Instagram/Brunella Torpoco

Brunella Torpoco inicia el 2026 con éxito, liderando el Top 50 Perú Tropical con su nuevo tema 'Mix Chelero 4'. Foto: Instagram/Brunella Torpoco

PUEDES VER: La India sorprende al elogiar a Brunella Torpoco tras cantar en los Premios Heat 2025: “Está representando a su tierra”

lr.pe

Brunella Torpoco feliz por su nuevo logro musical

Brunella lo vuelve a hacer… Cada tema que lanza, se convierte en tendencia y termina en la cima. ‘Mix Chelero 4’ no solo lidera un ranking, sino que se ha convertido en un sonido infaltable en radios y playlists de la gente, reafirmando la presencia de Torpoco como una de las figuras más sólidas y queridas del género musical.

“Gracias a todos por el apoyo incondicional a mi carrera musical y por hacer suyo 'Mix Chelero 4'. Esto es de ustedes, de la gente que canta conmigo y me acompaña siempre. Se vienen más producciones y más música para seguir disfrutando juntos”, expresó Brunella Torpoco.

Este número uno en el Top 50 Perú Tropical confirma el gran momento de Brunella Torpoco y su capacidad de interpretar lo que el público quiere escuchar, temas que tocan emociones reales y que se disfrutan en coro. Con este primer lugar, Brunella Torpoco inicia el 2026 en lo más alto y continúa consolidando su impacto con una propuesta que une generaciones: "letras que se canta y vive + ritmo que se baila y goza".

Notas relacionadas
Brunella Torpoco sorprende con bolero junto a Evelyn Palomino: 'Nuestro hijo' ya es viral en las redes

Brunella Torpoco sorprende con bolero junto a Evelyn Palomino: 'Nuestro hijo' ya es viral en las redes

LEER MÁS
Brunella Torpoco la rompió en Estados Unidos: salsera conquistó al público latino con exitosa gira

Brunella Torpoco la rompió en Estados Unidos: salsera conquistó al público latino con exitosa gira

LEER MÁS
Brunella Torpoco anuncia una posible colaboración con La India tras brillar en los Premios Heat 2025: “Se viene una bomba”

Brunella Torpoco anuncia una posible colaboración con La India tras brillar en los Premios Heat 2025: “Se viene una bomba”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jota Benz le propuso matrimonio a Angie Arizaga durante un romántico viaje en Roma: "Mil veces sí"

Jota Benz le propuso matrimonio a Angie Arizaga durante un romántico viaje en Roma: "Mil veces sí"

LEER MÁS
Monique Pardo impacta al revelar que vende antigüedades en la puerta de su casa mientras enfrenta una dura enfermedad

Monique Pardo impacta al revelar que vende antigüedades en la puerta de su casa mientras enfrenta una dura enfermedad

LEER MÁS
Madre del actor Santiago Suárez se conmueve por emprendimiento de marcianos de su hijo: "Me emociona verlo así"

Madre del actor Santiago Suárez se conmueve por emprendimiento de marcianos de su hijo: "Me emociona verlo así"

LEER MÁS
Paolo Guerrero pasa incómodo momento con su hijo en centro comercial y usuarios reaccionan: "¿A quién habrá salido?"

Paolo Guerrero pasa incómodo momento con su hijo en centro comercial y usuarios reaccionan: "¿A quién habrá salido?"

LEER MÁS
Exchica reality venezolana pasó de trabajar en Gamarra a ser dueña de dos colegios y casarse con un peruano: “Llegué sin un dólar”

Exchica reality venezolana pasó de trabajar en Gamarra a ser dueña de dos colegios y casarse con un peruano: “Llegué sin un dólar”

LEER MÁS
Maritere Braschi sorprende al aparecer en un video comiendo una pierna de pollo con las manos: "Hay que adaptarnos"

Maritere Braschi sorprende al aparecer en un video comiendo una pierna de pollo con las manos: "Hay que adaptarnos"

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

Perulandia

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Crímenes contra transportistas: sicarios asesinan a mototaxista en SJL y otro en Breña por cupos de S/5

¿Por qué Donald Trump amenazó a Colombia, Cuba y México tras la captura de Nicolás Maduro?

Jota Benz le propuso matrimonio a Angie Arizaga durante un romántico viaje en Roma: "Mil veces sí"

Espectáculos

Jota Benz le propuso matrimonio a Angie Arizaga durante un romántico viaje en Roma: "Mil veces sí"

Carlos Vílchez se despide de Mario Hart tras anunciar su salida de 'Mande quien mande': "Gané un verdadero amigo"

Exchica reality y modelo, Darlene Rosas, sorprende al mostrar por primera vez su embarazo de seis meses: “Nunca había amado tanto mi cuerpo”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Abogados colegiados pagarán 11 mil soles para que puedan postular como representante ante el JNE

Fiscalía recupera más de S/2 millones en inmuebles vinculados a la cúpula de Sendero Luminoso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025