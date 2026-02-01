La cuarta temporada de los 'Bridgerton' volvió a sacudir las redes sociales, pero esta vez no solo por sus romances o intrigas aristocráticas, sino por una palabra que despertó curiosidad colectiva: “pináculo”. El término se coló en la conversación digital tras una escena protagonizada por Francesca, la sexta hija de la familia Bridgerton, que, lejos de ser explícita, utiliza el lenguaje como recurso narrativo para hablar del orgasmo femenino.

Dentro del universo de 'Bridgerton', la serie de Netflix creada por Chris Van Dusen y producida por Shonda Rhimes, el término "pináculo" de trata de una forma refinada y sutil de poner sobre la mesa un tema casi tabú. Por ello, es utilizado como un eufemismo acorde con la época y que refleja una sociedad en la que hablar abiertamente de sexualidad era impensable, especialmente para las mujeres, quienes crecían sin información sobre su propio cuerpo o deseo y que, en muchos casos, solo descubrían al contraer matrimonio.

¿Qué significa "alcanzar el pináculo" en 'Bridgerton'?

Aunque la Real Academia Española define “pináculo” como la parte más alta de un templo o de “algo”, la serie resignifica el término para aludir elegantemente al clímax sexual. Su uso no es casual: el drama de época recurre a está metáfora para insinuar lo que no podía decirse en voz alta. Una estrategia aplaudida por la audiencia.

Cabe señalar que el "término" se vuelve clave en la trama de Francesca Bridgerton y su esposo, John Stirling, quienes, tras casi un año de haber contraído matrimonio, no logran procrear al nuevo nieto de Lady Violet. En ese contexto, el conde de Kilmartinle le explica al personaje interpretado por Hannah Dodd que alcanzar el “pináculo” puede ayudar en el proceso de concepción. Sin embargo, pese al tierno trato de su esposo y lejos de aclarar sus dudas, Francesa termina sintiéndose aún más confundida.

Penélope le explica a Francesca sobre el "pináculo"

En la cuarta temporada de 'Bridgerton' vemos cómo Francesca recurre a su cuñada, Penélope, para despejar todas sus dudas sobre cómo alcanzar el “pináculo”. La esposa de Colin Bridgerton intenta explicarle qué es el orgasmo. Primero lo describe como “una sensación” donde “el corazón se acelera” y que “te deja sin aliento”. “El colmo del placer”, agrega la menor de las Featherington.

No obstante, Francesca pareciera no entender del todo e intenta “forzar” el momento, como si se tratara de cumplir una tarea más dentro del matrimonio. Al percatarse del hecho, John la detiene y le asegura que no necesita fingir.

Bridgerton puede estar ambientada en la época de la Regencia (1811-1820), pero el "problema" de Francesca aborda un tema plenamente vigente. Incluso en el mundo actual, y pese a la modernidad, sigue siendo complicado hablar de forma directa sobre el placer femenino.

Por ello, el público contemporáneo se sintió identificado y llevó la conversación sobre "alcanzar el pináculo" a un terreno irónico y viral. Porque, incluso hoy, hablar de sexo no es sencillo, pero no debería ser motivo de vergüenza.