Universitario vs ADT EN VIVO por la fecha 1 de la Liga 1 Torneo Apertura: ¿a qué hora y cómo del debut de Javier Rabanal?

Universitario de Deportes vs ADT EN VIVO y DIRECTO. Este domingo 1 de febrero, la 'U' recibirá la visita de los tarmeños en lo que será el debut de ambos conjuntos en la Liga 1 Torneo Clausura. Ambos equipos buscarán empezar con buen pie el campeonato local, aunque los dirigidos por Javier Rabanal se presentan como favoritos para este inicio. Para ver este partido, podrás hacerlo por la señal de L1 Max, que ahora también estará disponible en la parrilla de Movistar. Además, podrás seguir la cobertura completa aquí, en La República Deportes.

Este partido comenzará a las 6.00 p.m. (hora peruana). Los cremas lo disputarán con tres bajas sensibles, pues Anderson Santamaría y Héctor Fértoli se están recuperando de sus lesiones, mientras que Sekou Gassama se está adaptando. Mientras tanto, se espera la oficialización de que Williams Riveros y Matías Di Benedetto hayan aprobado su examen de nacionalización.

PUEDES VER: Piero Quispe tuvo fuerte intercambio de palabras con Aydan Hammond en victoria de Sydney FC

¿A qué hora juega Universitario vs ADT por el Torneo Apertura?

Se podrá seguir este partido desde las 6:00 p.m. (hora peruana). Si te encuentras fuera del país, a continuación la lista de horarios que La República Deportes te ha preparado.

Perú, Colombia, Ecuador: 6:00 p.m.

Bolivia, Venezuela: 7:00 p.m.

Chile, Paraguay: 8:00 p.m.

Argentina, Uruguay, Brasil: 8:00 p.m.

Ver Universitario vs ADT por el Torneo Apertura

Para ver este encuentro, lo podrás seguir por la señal de L1 Max, que además encontrarás en la parrilla de Movistar, que ahora transmitirá los partidos de la Liga 1.

Ver ONLINE Universitario vs ADT por el Torneo Apertura

Universitario vs ADT también lo podrás seguir vía streaming por la señal de L1 Max Móvil y Movistar TV App. Sin embargo, puedes seguir el partido aquí, en La República Deportes, que te ofrecerá la cobertura completa del encuentro, con todos los goles e incidencias, y, sobre todo, el minuto a minuto de manera gratuita.

Posible alineación de Universitario vs ADT

Universitario: D. Romero, A. Corzo, C. Farra, C. Inga, A. Polo, J. Carabalí, M. Pérez Guedes, J. Castillo, J. Concha, E. Flores, A. Valera

D. Romero, A. Corzo, C. Farra, C. Inga, A. Polo, J. Carabalí, M. Pérez Guedes, J. Castillo, J. Concha, E. Flores, A. Valera ADT: Valencia, Biojo, Soto,Guitérrez, Cabello, Alvino, Pérez, Arakaki, Cedrón, Cubas, Rengifo

PUEDES VER: 1190 se pronuncia tras lo sucedido en el Alianza Lima vs Sport Huancayo y promete transmisión de todos los partidos de la Liga 1

Pronósticos para Universitario vs ADT

Las principales casas de apuestas dan como ganador a Universitario, debido a que jugará de local y, como se sabe, la 'U' suele ser un rival difícil de vencer en casa.

Betsson : gana Universitario (1.21), empate (5.70), gana ADT (13.50)

: gana Universitario (1.21), empate (5.70), gana ADT (13.50) Betano : gana Universitario (1.23), empate (6.50), gana ADT (17.00)

: gana Universitario (1.23), empate (6.50), gana ADT (17.00) bet365 : gana Universitario (1.22), empate (5.50), gana ADT (10.00)

: gana Universitario (1.22), empate (5.50), gana ADT (10.00) 1xBet: gana Universitario (1.25), empate (5.55), gana ADT (10.60)

Últimos enfrentamientos entre Universitario vs ADT