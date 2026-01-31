Alianza Lima vs San Martín EN VIVO: hora y canal del partido por la Liga Peruana de Vóley 2026

Alianza Lima y San Martín se enfrentan por la cuarta fecha de la Liga Peruana de Vóley 2026. Foto: composición de Betsabeth De Los Santos/GLR

Alianza Lima vs San Martín EN VIVO juegan este domingo 1 de febrero, desde las 5.00 p. m., por la cuarta fecha de la segunda etapa en la Liga Peruana de Vóley 2025-26. El partido se llevará a cabo en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, con transmisión de Latina (canal 2) y la web de la Federación Peruana de Vóley. De igual forma, La República Deportes te llevará la cobertura ONLINE punto a punto.

Las blanquiazules buscarán el triunfo para acercarse al actual líder del campeonato, Universitario de Deportes. Las íntimas se mantienen invictas en esta segunda fase e irán por su cuarto triunfo al hilo. En cuanto a la San Martín, se encuentra sólo dos puntos por encima de Alianza Lima y teniendo en cuenta los últimos enfrenamientos entre ambos equipos, no cabe duda que será uno de los partidos más atractivos de la cuarta jornada en la LPV.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs San Martín?

El partido entre Alianza Lima vs San Martín se podrá presenciar desde las 5.00 p. m. Esta es la programación de horarios para los países del continente:

Colombia: 5.00 p. m.

Ecuador: 5.00 p. m.

Bolivia: 6.00 p. m.

Venezuela: 6.00 p. m.

Chile: 7.00 p. m.

Paraguay: 7.00 p. m.

Argentina: 7.00 p. m.

Uruguay: 7.00 p. m.

Brasil: 7.00 p. m.

¿Dónde ver Alianza Lima vs San Martín?

Alianza Lima vs San Martín llegará EN VIVO a través de la transmisión de Latina (canal 2). Podrás disfrutarlo por señal abierta, página web y por su propia aplicación. De igual forma, La República Deportes te brindará el minuto a minuto para que no te pierdas ningún incidente del encuentro.

Historial de Alianza Lima vs San Martín

Estos son los últimos enfrentamientos entre Alianza Lima y San Martín por el campeonato peruano.

Alianza Lima 1-3 San Martín | 27.12.25

San Martín 1-3 Alianza Lima | 03.05.25

Alianza Lima 3-1 San Martín | 27.04.25

Pronóstico de Alianza Lima vs San Martín

Las principales casas de apuestas no tienen a un claro favorito para el partido entre Alianza Lima y San Martín.

Betsson: gana Alianza Lima (1,80), gana San Martín (1,80)

1XBet: gana Alianza Lima (1,83), gana San Martín (1,83)

Doradobet: gana Alianza Lima (1,81), gana San Martín (1,81)

Entradas para Alianza Lima vs San Martín

Las entradas para presenciar los partidos por la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley, se pueden conseguir a través de la página web de Joinnus. Estos son los precios para asistir al evento:

Norte: 30 soles

Sur: 30 soles

Oriente: 40 soles

Occidente: 50 soles

General: 20 soles.

Partidos del día 1 de febrero en la Liga Peruana de Vóley

Géminis vs Olva Latino | 3.15 p. m.

San Martín vs Alianza Lima | 5.00 p. m.

Tabla de posiciones de la segunda etapa en la Liga Peruana de Vóley