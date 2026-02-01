Las escuchas telefónicas a Xiaodong Ji Wu, el “mozo” de José Jerí

Al menos en tres ocasiones, Zhihua Yang y Xiaodong Ji Wu coincidieron, no en un chifa, sino en Palacio de Gobierno en el mandato del presidente Jerí. Foto: composición LR | Xiaodong Ji Wu | José Jerí | Zhihua Yang

Así como sus amigos lo conocen como “Tío Johnny” a Zhihua Yang, el empresario y amigo del presidente José Jerí, a Xiaodong Ji Wu familiarmente lo llaman “Fidel”. Pero los agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), no sabían quién era “Fidel”. Las escuchas telefónicas autorizadas judicialmente practicadas a los integrantes de una organización dedicada a la tala ilegal en Madre de Dios, “Los hostiles de la Amazonía”, permitieron establecer que “Fidel” era un personaje clave: tenía conexiones en el gobierno regional, con autoridades del Ejecutivo en Lima y con el gobierno chino por intermedio de canales empresariales. Se trataba de Xiaodong Ji Wu, nacido en Beijing, el 24 de diciembre de 1954, establecido más de 30 años en el Perú.

De no haber sido por el destape de los videos en los que aparece el mandatario Jerí en reuniones no oficiales con el “Tío Johnny” Yang, en el chifa sanborjino de “Xin Yan” y en su negocio “Market Capón” del jirón Paruro, muy cerca al Barrio Chino, la historia del empresario Xiaodong Ji Wu se mantendría en el anonimato.

El dominical “Cuarto Poder” reveló que, encontrándose procesado por su implicación con una mafia de taladores de madera, Ji Wu visitó tres veces Palacio de Gobierno, en los mismos días que Zhihua Yang también estuvo en el lugar. Entrevistado por “América Noticias”, Jerí reconoció que conocía a Xiaodong Ji Wu, acusado de integrar “Los hostiles de la Amazonía”.

“Él (Xiaodong Ji Wu) siempre ha estado en los contextos que siempre ha estado Johnny (Zhihua Yang). Él ha estado, por ejemplo, ha estado en el chifa sirviendo la comida”, explicó Jerí: “Se entiende justamente que es todo su equipo. Es parte de las personas que trabajan con él. (…) Él (Ji Wu) no habla mucho español”, afirmó el jefe de Estado.

Traductor. El exgobernador Luis Hidalgo en visita oficial en China: a su costado, Xiaodong Ji Wu. Foto: Gore Madre de Dios

Esto explica por qué Zhihua Yang y Xiaodong Ji Wu ingresaron en Palacio de Gobierno el 12 y 19 de diciembre de 2025, y el 5 de enero de 2026. Pese a la gravedad de las imputaciones contra Xiaodong Ji Wu, este entraba en la sede del Ejecutivo con el “Tío Johnny” Yang para entrevistarse con Jerí.

La transcripción de las escuchas telefónicas a los componentes de la organización criminal de taladores ilegales de Madre de Dios, se evidencia el grado de implicancia de “Fidel” con “Los hostiles de la Amazonía”. Y confirman que Xiaodong Ji Wu no es un “mozo de chifa” y que no es verdad que “no habla bien” el español, como ha expresado el presidente Jerí.

Según las imputaciones del fiscal Dionisio Quicaño Quispe, de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Madre de Dios, Xiaodong Ji Wu y el ex gobernador Luis Hidalgo Okimura, fueron parte de un plan para que una concesión forestal de conservación de árboles maderables, pasara a manos del empresario chino Ji Wu, quien supuestamente servía platos en el chifa a Jerí.

Los diálogos telefónicos interceptados por el sistema de Constelación con sede en la Dirección antidrogas ( Dirandro), incluso prueban que, como parte de la estrategia, Xiaodong Ji Wu, consiguió que un grupo empresarial relacionado con el gobierno de China invitara a Luis Hidalgo a la 11va Exposición de Inversión y Comercio del Centro de China, en mayo de 2019. El gobierno regional de Madre de Dios compró los pasajes para Hidalgo a la empresa Travel Perú SAC cuyo apoderado es “Fidel” Ji Wu.

El abogado de Xiaodong Ji Wu, Mauro Betancourt Palomino, no respondió a las llamadas de este periódico.

Luego del paseo por China, Luis Hidalgo inició gestiones para que Xiaodong Ji Wu consiguiera la concesión forestal cuya dimensión es 8 veces el tamaño del distrito de Miraflores.

Gira china. Hidalgo (segundo) y Ji Wu (cuarto) en mayo de 2019: al regreso, el primero favoreció al cuarto autorizando la transferencia de una concesión. Foto: Gore Madre de Dios

En la siguiente conversación interceptada el 15 de diciembre de 2019, dialogan “Fidel” Xiaodong Ji Wu y el empresario Christian Stapelfeld Asayag, y mencionan a otros dos cómplices: el asesor del exgobernador, Palmer Pastor Velásquez, y del concesionario forestal Deuso Souza Ríos. Ji Wu buscaba que Deuso Souza le hiciera una transferencia ilegal de la concesión que le había otorgado el Gobierno Regional de Madre de Dios. Ya se hablaba de pagos ilegales. Así se lee:

“Ji Wu: Aló.

“Stapelfeld: Fidel (Ji Wu), buenos días.

“Ji Wu: ¿Sí?

“Stapelfeld: ¿Puedes hablar, no?

“Ji Wu: Sí.

“Acabo de reunirme con Palmer (Pastor) y con Deuso (Souza).

“Ji Wu: Ya.

“Stapelfeld: Y me estaban explicando que están enviando un documento donde se requieren los datos de la empresa. De todas las cosas para que empiece la transferencia.

“Ji Wu: Ya.

“Stapelfeld: (…) Yo estaba pensando Fidel, que de acuerdo con lo conversado, pienso que de todas maneras en este caso te vienes por acá. Sería bueno aclarar algunos puntos porque ellos quieren hacer la transferencia. Esos papeles ya salen en estos días. Pero hay que pagarles todo lo que es Inrena (Instituto Nacional de Recursos Naturales). No funciona si no les pagas y hay que pagarle al uno, al otro, y al otro y al abogado de Inrena. Más que nada me parece que tienes que conversar con Deuso (Souza, titular de la concesión)”.

La imputación fiscal indica que Xiaodong Ji Wu presuntamente pagó sobornos a funcionarios del Gobierno Regional de Madre de Dios para que validaran la transferencia a su favor de la concesión forestal Rodal Semillero, que administra Deuso Souza por intermedio de la Asociación Ecología y Medio Ambiente de Tahuamanu.

Se trata de una zona de bosques naturales con árboles de caoba y cedro, castaña, ishpingo y chiringa, con un área de 12,700 hectáreas. El monto de la transferencia sobrepasaba el US$1 millón.

El 5 de noviembre de 2019, esta vez Deuso Souza conversa con el mismo “Fidel”, Xiaodong Ji Wu, también sobre pagos ilegales:

“Souza: ¿Aló?

“Ji Wu: Deuso, ¿todavía no han pagado? Estoy yendo a Puerto (Maldonado), ¿ya?

“Souza: Ya, por favor don Fidel. Estamos aquí ¿ya?

“Ji Wu: Desesperados…

“Souza: Don Fidel, no le escucho nada.

“Ji Wu: Ya, ya, okey…

Luego, el 25 de noviembre de 2019 Xiaodong Ji Wu llamó a su secretaria Patricia, para preguntarle si ya depositó el dinero a Deuso Souza, porque el gobernador regional de entonces, Luis Hidalgo Okimura, no cumplía con efectuar una diligencia. Y era porque no recibía su dinero.

“Patricia: Ya saqué (el dinero).

“Ji Wu: ¿Es lo del doctor (Hidalgo)? ¿Qué hace? ¿Estuvo o no?

“Patricia: Eh, me imagino que sí. Voy a llamar Lily, porque ya le mande todo (el dinero). Voy a preguntarle todo lo que necesita, el número de cuenta, todo se lo he enviado.

“Ji Wu: Okey, okey… O sea, no hay que enviar nada sino preguntar si ya lo recibió o no. Para poder hablar con el doctor (Hidalgo). He venido por la diligencia y hasta ahora no me contesta. Seguramente está esperando la plata

“Patricia: Ya, está bien.

Para el fiscal Dionisio Quicaño, Xiaodong Ji Wu, era un operador del gobierno chino y estaba muy vinculado con la madera y otros tipos de negocios. Por esa razón llevó al gobernador Luis Hidalgo a China para presentarlo a un conglomerado de empresarios de ese país, interesados en invertir en la región de Madre de Dios. E l plan se frustró por la intervención de la fiscalía. “Fidel” no era un sencillo mozo de chifa, como dijo el presidente Jerí.

El verdadero fondo de la trama