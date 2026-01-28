Todo listo para la nueva temporada de Bridgerton Foto: Composición LR | Bridgerton

Todo listo para la nueva temporada de Bridgerton Foto: Composición LR | Bridgerton

El jueves 29 de enero se estrena la primera parte de la cuarta temporada de Bridgerton, la serie de época de Netflix. La nueva entrega contará con rostros nuevos que se suman al drama épico de la popular plataforma de streaming. Esta temporada se centrará en Benedict Bridgerton (Luke Thompson) y su romántico encuentro con Sophie Baek (Yerin Ha) durante un baile de máscaras de Mayfair, donde residen las grandes familias aristocráticas de Londres.

La historia está basada en 'An offer from a Gentleman', el tercer libro de la saga de los hermanos Bridgerton, escrita por Julia Quinn. Asimismo, la serie introduce a nuevos personajes como Araminta Gun (Katie Leung), Rosamund (Michelle Yao) y Posy Li (Isabella Wu).

PUEDES VER: 'Bridgerton' temporada 4: tráiler y fecha de estreno de las dos partes de la serie de Netflix

¿A qué hora se estrena la primera parte de la cuarta temporada de 'Bridgerton'?

Perú, Colombia, Panamá, Ecuador: 3.00 a.m.

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica: 2.00 a.m.

Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico: 4:00 a.m.

Chile, Argentina, Paraguay, Brasil, Uruguay: 5.00 a.m.

¿Cuándo se estrena 'Bridgerton' Temporada 4?

Los nuevos episodios llegarán a Netflix el próximo 29 de enero. En esta temporada, el segundo de los hermanos Bridgerton dejará atrás su etapa de soltero empedernido y su espíritu bohemio.

PUEDES VER: Netflix anuncia la temporada 4 de ‘Bridgerton’: ¿de qué tratará y cuándo se estrena?

¿Dónde ver 'Bridgerton' Temporada 4?

La temporada estará disponible para el público internacional exclusivamente en Netflix.

Reparto de Bridgerton Temporada 4