¿A qué hora ver Bridgerton temporada 4 en Netflix? horario por países para ver los nuevos capítulos de estreno
La nueva entrega de la popular serie de Netflix se centrará en Benedict, el segundo hijo de la familia Bridgerton, quien dejará atrás su vida bohemia tras enamorarse perdidamente de una joven enmascarada.
El jueves 29 de enero se estrena la primera parte de la cuarta temporada de Bridgerton, la serie de época de Netflix. La nueva entrega contará con rostros nuevos que se suman al drama épico de la popular plataforma de streaming. Esta temporada se centrará en Benedict Bridgerton (Luke Thompson) y su romántico encuentro con Sophie Baek (Yerin Ha) durante un baile de máscaras de Mayfair, donde residen las grandes familias aristocráticas de Londres.
La historia está basada en 'An offer from a Gentleman', el tercer libro de la saga de los hermanos Bridgerton, escrita por Julia Quinn. Asimismo, la serie introduce a nuevos personajes como Araminta Gun (Katie Leung), Rosamund (Michelle Yao) y Posy Li (Isabella Wu).
¿A qué hora se estrena la primera parte de la cuarta temporada de 'Bridgerton'?
- Perú, Colombia, Panamá, Ecuador: 3.00 a.m.
- México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica: 2.00 a.m.
- Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico: 4:00 a.m.
- Chile, Argentina, Paraguay, Brasil, Uruguay: 5.00 a.m.
¿Cuándo se estrena 'Bridgerton' Temporada 4?
Los nuevos episodios llegarán a Netflix el próximo 29 de enero. En esta temporada, el segundo de los hermanos Bridgerton dejará atrás su etapa de soltero empedernido y su espíritu bohemio.
¿Dónde ver 'Bridgerton' Temporada 4?
La temporada estará disponible para el público internacional exclusivamente en Netflix.
Reparto de Bridgerton Temporada 4
- Claudia Jessie como Eloise Bridgerton
- Luke Thompson como Benedict Bridgerton
- Jonathan Bailey como Anthony Bridgerton
- Simone Ashley como Kate Bridgerton
- Golda Rosheuvel como la Reina Charlotte
- Adjoa Andoh como Lady Danbury
- Ruth Gemmell como Violet Bridgerton
- Hannah Dodd como Francesca Bridgerton
- Victor Alli como Lord John Stirling
- Masali Baduza como Michaela Stirling
- Polly Walker como Portia Featherington
- Harriet Cains como Philippa Featherington
- Bessie Carter como Prudence Featherington
- Florence Hunt como Hyacinth Bridgerton
- Martins Imhangbe como Will Mondrich
- Emma Naomi como Alice Mondrich
- Will Tilston como Gregory Bridgerton
- Hugh Sachs como Brimsley
- Kathryn Drysdale como Genevieve Delacroix
- Jessica Madsen como Cressida Cowper
- Lorraine Ashbourne como Mrs Varley
- Daniel Francis como Lord Marcus Anderson
- Yerin Ha como Sophie Bael
- Katie Leung como Lady Araminta Gun
- Michelle Mao como Rasamund Li
- Isabella Wei como Posy Li