Cuándo se estrena Bridgerton Temporada 4 en Netflix: fecha de estreno, reparto, de qué tratará y todo sobre los nuevos episodios de la serie
La nueva temporada se centrará en Benedict, el segundo hijo de la familia Bridgerton, quien dejará atrás su etapa de soltero empedernido tras enamorarse perdidamente de una mujer enmascarada.
Cada vez falta menos para el estreno de la cuarta temporada de Bridgerton, la serie de época de Netflix. La nueva entrega está prevista para el jueves 29 de enero y contará con rostros nuevos que se suman al drama épico de la historia. Esta temporada se centrará en Benedict Bridgerton (Luke Thompson) y su encuentro con Sophie Baek (Yerin Ha) durante un baile de máscaras.
La historia está basada en 'An offer from a Gentleman', el tercer libro de la saga de los hermanos Bridgerton, escrita por Julia Quinn. Asimismo, la serie introduce a nuevos personajes como Araminta Gun (Katie Leung), Rosamund (Michelle Yao) y Posy Li (Isabella Wu).
¿Cuándo se estrena Bridgerton Temporada 4?
Los nuevos episodios llegarán a Netflix el próximo 29 de enero. En esta temporada, el segundo de los hermanos Bridgerton dejará atrás su etapa de soltero empedernido y su espíritu bohemio.
¿Dónde ver Bridgerton Temporada 4?
La temporada estará disponible para el público internacional exclusivamente en Netflix.
Reparto de Bridgerton Temporada 4
Claudia Jessie como Eloise Bridgerton
Luke Thompson como Benedict Bridgerton
Jonathan Bailey como Anthony Bridgerton
Simone Ashley como Kate Bridgerton
Golda Rosheuvel como la Reina Charlotte
Adjoa Andoh como Lady Danbury
Ruth Gemmell como Violet Bridgerton
Hannah Dodd como Francesca Bridgerton
Victor Alli como Lord John Stirling
Masali Baduza como Michaela Stirling
Polly Walker como Portia Featherington
Harriet Cains como Philippa Featherington
Bessie Carter como Prudence Featherington
Florence Hunt como Hyacinth Bridgerton
Martins Imhangbe como Will Mondrich
Emma Naomi como Alice Mondrich
Will Tilston como Gregory Bridgerton
Hugh Sachs como Brimsley
Kathryn Drysdale como Genevieve Delacroix
Jessica Madsen como Cressida Cowper
Lorraine Ashbourne como Mrs Varley
Daniel Francis como Lord Marcus Anderson
Yerin Ha como Sophie Bael
Katie Leung como Lady Araminta Gun
Michelle Mao como Rasamund Li
Isabella Wei como Posy Li