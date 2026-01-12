HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Amplían plazo para solicitar retiro de AFP extraordinario
Amplían plazo para solicitar retiro de AFP extraordinario     Amplían plazo para solicitar retiro de AFP extraordinario     Amplían plazo para solicitar retiro de AFP extraordinario     
EN VIVO

🔴 TITULARES EN LA REPÚBLICA EDICIÓN CENTRAL | PROGRAMA DEL 12 DE ENERO | #TLR

Cine y series

Cuándo se estrena Bridgerton Temporada 4 en Netflix: fecha de estreno, reparto, de qué tratará y todo sobre los nuevos episodios de la serie

La nueva temporada se centrará en Benedict, el segundo hijo de la familia Bridgerton, quien dejará atrás su etapa de soltero empedernido tras enamorarse perdidamente de una mujer enmascarada. 

Regresa el drama de época más visto de Netflix Foto: Composición LR
Regresa el drama de época más visto de Netflix Foto: Composición LR | Instagram de Netflix

Cada vez falta menos para el estreno de la cuarta temporada de Bridgerton, la serie de época de Netflix. La nueva entrega está prevista para el jueves 29 de enero y contará con rostros nuevos que se suman al drama épico de la historia. Esta temporada se centrará en Benedict Bridgerton (Luke Thompson) y su encuentro con Sophie Baek (Yerin Ha) durante un baile de máscaras.

La historia está basada en 'An offer from a Gentleman', el tercer libro de la saga de los hermanos Bridgerton, escrita por Julia Quinn. Asimismo, la serie introduce a nuevos personajes como Araminta Gun (Katie Leung), Rosamund (Michelle Yao) y Posy Li (Isabella Wu).

PUEDES VER: 'Bridgerton' temporada 4: tráiler y fecha de estreno de las dos partes de la serie de Netflix

lr.pe

¿Cuándo se estrena Bridgerton Temporada 4?

Los nuevos episodios llegarán a Netflix el próximo 29 de enero. En esta temporada, el segundo de los hermanos Bridgerton dejará atrás su etapa de soltero empedernido y su espíritu bohemio.

¿Dónde ver Bridgerton Temporada 4?

La temporada estará disponible para el público internacional exclusivamente en Netflix.

PUEDES VER: Netflix anuncia la temporada 4 de ‘Bridgerton’: ¿de qué tratará y cuándo se estrena?

lr.pe

Reparto de Bridgerton Temporada 4

Claudia Jessie como Eloise Bridgerton
Luke Thompson como Benedict Bridgerton
Jonathan Bailey como Anthony Bridgerton
Simone Ashley como Kate Bridgerton
Golda Rosheuvel como la Reina Charlotte
Adjoa Andoh como Lady Danbury
Ruth Gemmell como Violet Bridgerton
Hannah Dodd como Francesca Bridgerton
Victor Alli como Lord John Stirling
Masali Baduza como Michaela Stirling
Polly Walker como Portia Featherington
Harriet Cains como Philippa Featherington
Bessie Carter como Prudence Featherington
Florence Hunt como Hyacinth Bridgerton
Martins Imhangbe como Will Mondrich
Emma Naomi como Alice Mondrich
Will Tilston como Gregory Bridgerton
Hugh Sachs como Brimsley
Kathryn Drysdale como Genevieve Delacroix
Jessica Madsen como Cressida Cowper
Lorraine Ashbourne como Mrs Varley
Daniel Francis como Lord Marcus Anderson
Yerin Ha como Sophie Bael
Katie Leung como Lady Araminta Gun
Michelle Mao como Rasamund Li
Isabella Wei como Posy Li

Notas relacionadas
'Bridgerton' temporada 4: tráiler y fecha de estreno de las dos partes de la serie de Netflix

'Bridgerton' temporada 4: tráiler y fecha de estreno de las dos partes de la serie de Netflix

LEER MÁS
Netflix anuncia la temporada 4 de ‘Bridgerton’: ¿de qué tratará y cuándo se estrena?

Netflix anuncia la temporada 4 de ‘Bridgerton’: ¿de qué tratará y cuándo se estrena?

LEER MÁS
¿Quién es Sophie en ‘Bridgerton’ y cuál será su relación con Benedict en la temporada 4 de la serie de Netflix?

¿Quién es Sophie en ‘Bridgerton’ y cuál será su relación con Benedict en la temporada 4 de la serie de Netflix?

LEER MÁS
Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

LEER MÁS
Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

LEER MÁS
Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
'Él y Ella' en Netflix: de qué trata, cuántos capítulos tiene y final explicado de 'His & Hers'

'Él y Ella' en Netflix: de qué trata, cuántos capítulos tiene y final explicado de 'His & Hers'

LEER MÁS
Cine peruano: más horarios para 'Uyariy' y el público responde con salas llenas

Cine peruano: más horarios para 'Uyariy' y el público responde con salas llenas

LEER MÁS
Uyariy llega a Cineplanet y a otros cines de Perú: ¿en qué salas está disponible la película peruana de Javier Corcuera?

Uyariy llega a Cineplanet y a otros cines de Perú: ¿en qué salas está disponible la película peruana de Javier Corcuera?

LEER MÁS
‘El juego del calamar 3’ capítulo 1 en español latino: dónde y cómo ver la serie coreana de Netflix

‘El juego del calamar 3’ capítulo 1 en español latino: dónde y cómo ver la serie coreana de Netflix

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo Según elijas

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Empresario golpea a joven doctora que le reclamó por no respetar cruce peatonal en Miraflores

Paro de transportistas en Lima y Callao este 14 de enero: ¿qué empresas acatarían medida?

Primero La Gente: JNE ordena abrir el sistema electoral por 12 horas para la inscripción del partido de Marisol Pérez Tello

Cine y series

Golden Globes 2026: estos son los ganadores a lo mejor del cine y la televisión

Cine peruano: más horarios para 'Uyariy' y el público responde con salas llenas

¿Dónde ver las películas y series que ganaron los Golden Globes 2026?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Primero La Gente: JNE ordena abrir el sistema electoral por 12 horas para la inscripción del partido de Marisol Pérez Tello

Caso Mario Vizcarra: distintos procedimientos del JEE por sentencia de peculado en candidatura presidencial y Senado

Revelan video inédito de la agresión de Kira Alcarraz a trabajador del SAT: "Deja de estar hablando tonterías"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025