Regresa el drama de época más visto de Netflix Foto: Composición LR | Instagram de Netflix

Cada vez falta menos para el estreno de la cuarta temporada de Bridgerton, la serie de época de Netflix. La nueva entrega está prevista para el jueves 29 de enero y contará con rostros nuevos que se suman al drama épico de la historia. Esta temporada se centrará en Benedict Bridgerton (Luke Thompson) y su encuentro con Sophie Baek (Yerin Ha) durante un baile de máscaras.

La historia está basada en 'An offer from a Gentleman', el tercer libro de la saga de los hermanos Bridgerton, escrita por Julia Quinn. Asimismo, la serie introduce a nuevos personajes como Araminta Gun (Katie Leung), Rosamund (Michelle Yao) y Posy Li (Isabella Wu).

¿Cuándo se estrena Bridgerton Temporada 4?

Los nuevos episodios llegarán a Netflix el próximo 29 de enero. En esta temporada, el segundo de los hermanos Bridgerton dejará atrás su etapa de soltero empedernido y su espíritu bohemio.

¿Dónde ver Bridgerton Temporada 4?

La temporada estará disponible para el público internacional exclusivamente en Netflix.

Reparto de Bridgerton Temporada 4

Claudia Jessie como Eloise Bridgerton

Luke Thompson como Benedict Bridgerton

Jonathan Bailey como Anthony Bridgerton

Simone Ashley como Kate Bridgerton

Golda Rosheuvel como la Reina Charlotte

Adjoa Andoh como Lady Danbury

Ruth Gemmell como Violet Bridgerton

Hannah Dodd como Francesca Bridgerton

Victor Alli como Lord John Stirling

Masali Baduza como Michaela Stirling

Polly Walker como Portia Featherington

Harriet Cains como Philippa Featherington

Bessie Carter como Prudence Featherington

Florence Hunt como Hyacinth Bridgerton

Martins Imhangbe como Will Mondrich

Emma Naomi como Alice Mondrich

Will Tilston como Gregory Bridgerton

Hugh Sachs como Brimsley

Kathryn Drysdale como Genevieve Delacroix

Jessica Madsen como Cressida Cowper

Lorraine Ashbourne como Mrs Varley

Daniel Francis como Lord Marcus Anderson

Yerin Ha como Sophie Bael

Katie Leung como Lady Araminta Gun

Michelle Mao como Rasamund Li

Isabella Wei como Posy Li