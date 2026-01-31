HOYSuscripcion LR Focus

Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué sorpresas trae el universo para ti este 1 de febrero, según Jhan Sandoval

Jhan Sandoval comparte el horóscopo de hoy: descubre las predicciones diarias para el amor, la carrera y la salud de todos los signos este 1 de febrero.

Lee el horóscopo de hoy, 1 de febrero.
Lee el horóscopo de hoy, 1 de febrero. | Foto: La República

Los astros traen este domingo 1 de febrero nuevas predicciones para todos los signos zodiacales. Jhan Sandoval revela lo que el universo depara en el amor, la carrera y la salud, guiando a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis sobre su horóscopo de hoy, indicando cuándo tomar decisiones, enfrentar desafíos o esperar nuevas oportunidades.

¿Qué dice el horóscopo de hoy, domingo 1 de febrero?

  • Aries: No estás siendo muy paciente con un familiar que intenta estar a bien contigo. Tienes que reconocer esa falta de tolerancia y su origen para que puedas eliminarla y así restablecer la armonía.
  • Tauro: Los peores momentos han pasado, ahora que has cerrado ciclos puedes contemplar nuevas y mejores oportunidades. No gastes más de la cuenta, es importante que cuides tu dinero.
  • Géminis: No te aferres a lo que ya terminó. Hacerlo está haciendo más difícil este proceso de transformación que estás viviendo. Es tiempo de reconocer heridas, sanarlas y volver a comenzar.
  • Cáncer: En una reunión familiar podrías ser poco tolerante frente a los comentarios que un ser querido que no tiene la misma visión que tú. Evita discrepancias y deja pasar, será lo más conveniente.
  • Leo: Sigues recordando las ofensas de esa persona. Ese mal momento ya terminó y reproducirlo en tu mente a cada instante solo te llena de rencor. Cierra ese ciclo desde adentro y libérate, es lo mejor.
  • Virgo: Estás observando y señalando a cada instante los errores de ese familiar, pero no estás siendo consciente de tu proceder. Tienes que evitar actuar desde la crítica y ser mucho más tolerante.
  • Libra: Esa persona se está acostumbrando a recibir atenciones de tu parte sin ser consciente de lo poco que puede estar brindando. Tienes que poner un límite y una distancia para que pueda reflexionar.
  • Escorpio: Terminarás con todos los pendientes para liberar la tarde y dedicarte a estudiar o repasar temas que son de tu interés. No te excedas y trata de descansar. La semana será agotadora.
  • Sagitario: Un familiar podría olvidarse de atender temas que le habías encomendado. Esto desataría tu molestia y una serie de reclamos que alterarían la tranquilidad. No pelees, contrólate.
  • Capricornio: Estás poniendo por encima los problemas de otras personas y descuidando tus propias responsabilidades. Priorízate y no acostumbres a tu entorno a ser quien siempre resuelve.
  • Acuario: Un familiar podría malinterpretar alguna postura tuya y ofenderse. Probablemente el tema tenga relación con dinero o alguna colaboración en la que no quieras participar. Evita tensiones.
  • Piscis: Ese tema que tanto te ha estado preocupando se resolverá de manera positiva. Hoy vuelve una sensación de calma y tranquilidad. En el amor, no presiones y deja que esa persona sola se acerque.  
