Economía

Precio del dólar en Perú HOY, domingo 1 de febrero: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Revisa el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el valor de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del país.

Precio del dólar hoy, domingo 1 de febrero de 2026, en los bancos peruanos y el mercado paralelo.
Precio del dólar hoy, domingo 1 de febrero de 2026, en los bancos peruanos y el mercado paralelo. | Foto: composición LR

¿Cuál es el precio del dólar hoy, 1 de febrero, en Perú? Revisa el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La web cuantoestáeldolar.pe reporta una cotización de S/3,370 para la compra y S/3,395 para la venta en el mercado paralelo.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 1 de febrero?

BCP

  • Compra: S/3,3260
  • Venta: S/3,4020

BBVA

  • Compra: S/3,3140
  • Venta: S/3,4290

Scotiabank

  • Compra: S/3,3000
  • Venta: S/3,3800

Banco de la Nación

  • Compra: S/3,3100
  • Venta: S/3,4200
