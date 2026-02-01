Precio del dólar en Perú HOY, domingo 1 de febrero: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?
Revisa el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el valor de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del país.
Precio del dólar hoy, domingo 1 de febrero de 2026, en los bancos peruanos y el mercado paralelo. | Foto: composición LR
¿Cuál es el precio del dólar hoy, 1 de febrero, en Perú? Revisa el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La web cuantoestáeldolar.pe reporta una cotización de S/3,370 para la compra y S/3,395 para la venta en el mercado paralelo.
¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 1 de febrero?
BCP
- Compra: S/3,3260
- Venta: S/3,4020
BBVA
- Compra: S/3,3140
- Venta: S/3,4290
Scotiabank
- Compra: S/3,3000
- Venta: S/3,3800
Banco de la Nación
- Compra: S/3,3100
- Venta: S/3,4200