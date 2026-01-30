HOYSuscripcion LR Focus

'Bridgerton' temporada 4 parte 2: ¿cuándo se estrena la continuación de la serie de Netflix?

La esperada segunda parte de la cuarta temporada de 'Bridgerton' llegará pronto a Netflix con los episodios que definirán el futuro de Benedict y Sophie.

'Bridgerton' temporada 4 parte 1 se estrenó el jueves 29 de enero. Foto: Captura YouTube
Tras el estreno de la primera parte de la temporada 4 de 'Bridgerton' el pasado 29 de enero de 2026, los fanáticos del drama de época creado por Shonda Rhimes quedaron con grandes expectativas. Con solo cuatro episodios disponibles, el romance entre Benedict Bridgerton (Luke Thompson) y la misteriosa Sophie Baek (Yerin Ha) apenas comenzaba a desarrollarse, dejando a la audiencia a la espera del desenlace.

Ahora, Netflix ha confirmado oficialmente cuándo se estrena 'Bridgerton' temporada 4 parte 2, que promete resolver el destino de esta pareja dispareja y cerrar con broche de oro esta entrega. La plataforma de streaming apostará nuevamente por lanzar los capítulos restantes de forma simultánea.

¿Cuándo se estrena la parte 2 de la temporada 4 de 'Bridgerton'?

Los últimos cuatro episodios de la cuarta temporada de 'Bridgerton' estarán disponibles en Netflix desde el jueves 26 de febrero de 2026. Tal como ocurrió con la primera mitad, los capítulos se publicarán de forma global, lo que significa que los suscriptores de todo el mundo podrán verlos al mismo tiempo.

Esta estrategia de lanzamiento por partes permite extender el interés de la audiencia en torno a la historia de los hermanos Bridgerton, manteniendo el impulso mediático y posicionando a la producción entre las más vistas de la plataforma.

¿Qué pasaría con Benedict y Sophie en 'Bridgerton'?

En los primeros episodios de la cuarta temporada, Benedict conoce fugazmente a una misteriosa dama vestida de plateado, que resulta ser Sophie, una joven sirvienta cuya vida ha sido marcada por el abandono y la desigualdad. La atracción es inmediata, pero las diferencias sociales se interponen en su camino.

La showrunner de la serie, Jess Brownell, explicó en una entrevista para Tudum, el portal oficial de Netflix, que esta temporada explora una dinámica distinta en comparación a las anteriores. “Benedict vive en un mundo de fantasía. Sophie vive en una dura realidad. Hay dos personajes que se encuentran en extremos opuestos de un polo”, afirmó. Según Brownell, el verdadero amor en 'Bridgerton' se halla en el punto medio entre los sueños y la crudeza de la vida, y es ahí donde ambos protagonistas deberán encontrarse.

