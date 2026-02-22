HOYSuscripcion LR Focus

Leslie Shaw destaca el éxito de su música y niega invertir en reproducciones en plataformas digitales: "Yo no pago para tener vistas en YouTube”

'La barbie de la cumbia' se sinceró y reveló que mucha gente no confiaba en que le iría bien en el género tropical; sin embargo, la aceptación del público la ha sorprendido gratamente.

Leslie Shaw habla sobre su incursión en la cumbia Foto: Composición LR
Leslie Shaw atraviesa una de las etapas más comentadas de su carrera tras sus recientes colaboraciones en el género de la cumbia, tras su incursión en la música tropical en 2024. Lejos de sentirse abrumada por las críticas o repercusiones, la artista aseguró que disfruta plenamente este momento profesional, marcado por el éxito de temas como ‘Hay niveles' y ‘Pendejerete', que le han permitido conectar con un nuevo público.

La ‘Barbie de la Cumbia’ fue enfática al señalar que su prioridad es la música y la conexión con sus seguidores. “No, al revés. A mí me encanta soltar mucha música, me encanta traer alegría, ir a los conciertos y que la gente me abrace y cante mis canciones. Yo disfruto mucho mi carrera", señaló. En cuanto al éxito de su colaboración agregó: "Ha sido mágico porque yo no soy como otros que pagan para tener vistas en YouTube”, sostuvo.

PUEDES VER: Leslie Shaw respalda a su pareja 'El Prefe' tras denuncia de agresión de César BK: 'Mi novio me defiende'

lr.pe

Leslie Shaw se luce con Papillón

Shaw estrenó 'Choque y fuga remix' junto a Papillón, propuesta que fusiona el pop urbano de la cantante con el sello festivo de la agrupación. El videoclip ya supera las 22 mil reproducciones en YouTube y ha sido bien recibido por sus seguidores, consolidando su presencia en la escena tropical. Asimismo, confesó que este género le ha dado un segundo aire a su carrera artística tras años de trayectoria en la industria.

Como parte de la promoción, la 'Barbie de la cumbia' visitó el set de 'El Reventonazo de la Chola'. Durante la emisión del sábado 21 de febrero, la cantante expresó su entusiasmo por el resultado final y resaltó la química lograda con la orquesta, pese a que - según confesó - en un inicio muchos dudaban de su incursión en el género tropical.

PUEDES VER: Christian Cueva responde a Leslie Shaw tras críticas por shows junto a Pamela Franco: '¿Quién es ella?'

lr.pe

Leslie Shaw no descarta grabar con Pamela Franco

En otra reciente aparición televisiva en 'Amor y fuego', Leslie Shaw no descartó la posibilidad de grabar junto a Pamela Franco. Ante la consulta directa, respondió con un "sí", aunque mostró reservas cuando Rodrigo González le consultó si también incluiría al futbolista Christian Cueva en una eventual colaboración.

"Ella me parece regia, con ella sí haría una canción. ¿Un corito Cueva? No, va a malograr la estética del videoclip", comentó entre risas y fiel a su estilo que siempre genera titulares en la prensa.

