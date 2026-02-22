HOYSuscripcion LR Focus

Mayra Goñi sorprende al confesar el infierno que vivió al hacerse popular en Perú: “Son crueles”

Actriz e influencer Mayra Goñi se prepara para lo que será el estreno de ‘Valentina Valiente’, la nueva novela que la tiene como protagonista. 

Mayra Goñi cuenta con 33 años y es la figura principal del canal Latina. Foto: Composición LR/Instagram.
Mayra Goñi habló por primera vez sobre la difícil etapa personal que atravesó en sus inicios al hacerse popular en Perú gracias a su faceta como actriz. La protagonista de ‘Valentina Valiente’, la nueva novela de Latina, se sinceró al revelar que fue víctima de bullying debido a los comentarios malintencionados que circulaban sobre ella y que llegaron a afectarla emocionalmente.

“Muchos se guían por lo que informan o comentan y a veces son crueles, te hacen bullying y hablan cosas que me llegaron a afectar porque no estaba acostumbrada”, declaró la actriz a Trome sobre las críticas que recibió cuando apareció en televisión nacional.

PUEDES VER: Mayra Goñi revela que le gusta que la engrían y confiesa cómo un hombre puede conquistarla: 'Tienen que pagar toda la cena'

Mayra Goñi revela que se privaba de besarse con algún chico por temor a comentarios

La actriz e influencer de 33 años contó que, cuando la fama tocó su puerta, dejó de llevar una vida normal para evitar críticas que la afectaban demasiado emocionalmente, además del miedo a perder el respaldo de marcas.

“No hacía una vida normal. Si iba a una discoteca con mis amigas, no podía besarme con un chico si nos gustábamos o, por último, emborracharnos si nos daba la gana”, se sinceró Mayra Goñi en declaraciones a Trome. “Había que ser perfecta para las cámaras. Es que las marcas que te auspician no quieren que andemos en escándalos”, señaló.

No obstante, confesó que hoy ha aprendido a manejar mejor esas situaciones y que las críticas ya no la afectan como antes. “Ya lo sé manejar. Ya entendí que no puedo gustarle a todo el mundo y solo debo concentrarme en lo que sé hacer”, comentó la actriz, quien también contó que evita ser ampayada con alguien para cuidar su imagen personal.  

PUEDES VER: Mayra Goñi regresa a la TV con 'Valentina Valiente', novela que protagonizará con Rodrigo Brand, actor mexicano con quien fue ampayada

¿Cuándo se estrena ‘Valentina Valiente’, novela con Mayra Goñi como protagonista?

‘Valentina Valiente’ ya se presentó oficialmente ante los medios de comunicación y con Mayra Goñi como principal figura. La producción nacional se estrenará en marzo y muchos están confiados de que será un gran éxito en el rating.

El elenco, aparte de Goñi y el mexicano Rodrigo Brand, quienes serán los protagonistas, también lo integran Haydée Cáceres, Katia Condos, Pierina Carcelén, Pietro Sibille, Flor Castillo, Josué Subauste y muchos más.

