La primera actriz Sonia Oquendo denunció haber sido víctima de maltrato psicológico durante su participación en la obra teatral 'Monólogos de la vagina', dirigida por Sergio Galliani. La recordada presentadora de 'Triki trak' señaló que el mal ambiente laboral en el Teatro Marsano afectó seriamente su bienestar emocional, lo que derivó en un cuadro de depresión, producto de los incidentes al que se vio expuesta durante los tres meses que duró la temporada teatral. La madre de Chiara Pinasco nunca mencionó el nombre del director al que hace referencia.

En declaraciones para el podcast 'Habla serio' de Latina Televisión, Oquendo de las Casas detalló que el cambio de obra, el mal ambiente laboral, ver cómo cada día la salud de Camucha Negrete se deterioraba poco a poco y las constantes prohibiciones en el recinto repercutió en su salud psicológica. "Eso repercutió en mi. Tremendamente, porque tuve un cuadro de depresión. Por eso no podía salir. Solamente me levantaba para ir a hacer la función", reveló.

Sonia Oquendo narra su mala experiencia en la obra 'Monólogos de la vagina'

La destacada actriz Sonia Oquendo aseguró: "Desde que yo entré a este teatro, subí las escaleras, las asistentas decían: 'Por ahí no puedes subir'. Todo estaba prohibido". Asimismo, esa experiencia le hizo sentir que "no era el Marsano de antes" y que tenía una nube negra sobre su cabeza cada vez que pisaba el recinto. "Y no me equivoqué porque pasaron cosas tremendas", aseguró.

"Primero falleció Camucha (Negrete), después fallece Hernán Romero, padre de la hija de Martha Figueroa. Tercer mes muere mi hermano de un infarto. Tres actrices de 'Monólogos (de la vagina)' sufrimos la pérdida de un ser cercanísimo. Yo lo sentí, acá no fluye el chi, acá no hay una buena onda (…) Me sentía en un caldaso, me sentía en una cárcel (…) Y ninguna de las tres actrices fuimos felices haciendo la obra".

La actriz de 'Baño de damas' relató que fue una de sus hijas quien le hizo ser consciente del estado en que se encontraba. "Todo era tristeza a mi alrededor, no dormía", relató. Pese a que el doctor que contactó su hija le diagnosticó un cuadro de depresión, continuó con las funciones hasta el fin de temporada. Por último, Sonia Oquendo indicó que no revelará los detalles, se los guardará para cuando escriba un libro. "A esta edad ya no hay acoso, pero sí puede haber un maltrato a una dama".

Declaraciones de Rodrigo González respaldan declaraciones de Sonia Oquendo

Durante la emisión del lunes 26 de enero de 'Amor y fuego', Rodrigo González contó que Camucha Negrete - con quien compartía un vínculo especial - le confesó, antes de su fallecimiento, que "Ella no se sentía cómoda (en la obra 'Monólogos de la vagina'). Más que su agotamiento físico, estaba cansada de las malas formas de su director", declaró el conductor de espectáculos.

En esa misma líneas, indicó que la recordada presentadora de 'Confesiones' le llegó a decir: "'Yo tengo una trayectoria y no me gusta que me traten así'". El compañero de Gigi Mitri prefirió no entrar en detalles, pero condenó los malos tratos de los que fueron víctimas tanto Camucha Negrete como Sonia Oquendo.

Las cámaras del magazine de Willax TV buscaron el descargo de Sergio Galliani; sin embargo, el actor optó por el silencio. Asimismo, el popular 'Peluchín' indicó que Betina Oneto envió un audio al programa donde también detalló la mala experiencia que vivió en el pasado trabajando junto al actor que da vida a Miguel Ignacio de las Casas de 'Al fondo hay sitio'.