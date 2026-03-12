HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

La Rinconada: un muerto y un herido en balacera tras asalto a planta de trapiche

Un grupo de aproximadamente 20 delincuentes armados habría irrumpido en la planta en la zona de Antahuila. El herido fue trasladado a la ciudad de Juliaca.

Vecinos de la zona señalaron que los asaltos a las plantas son constantes. Foto: difusión.
Vecinos de la zona señalaron que los asaltos a las plantas son constantes. Foto: difusión.

Un hombre murió tras una balacera durante un asalto en el centro poblado minero de La Rinconada, en la región Puno. El cuerpo de la víctima fue hallado la mañana de este jueves 12 de marzo, en el sector de Antahuila. El ataque fue contra una planta de trapiche y ha generado gran preocupación entre los vecinos de la localidad minera.

Según información preliminar, durante la madrugada un grupo de aproximadamente 20 delincuentes armados ingresaron a una planta de trapiche para robar. En medio del atraco se habría desatado una intensa balacera que alarmó a los vecinos y trabajadores del sector.

TC DEFINE EL FUTURO DE CERRÓN Y ELIO RIERA EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

lr.pe

Víctima aún sin identificar

Tras el enfrentamiento, en plena vía pública fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre que hasta el momento no ha sido identificado. La víctima vestía ropa de minero de color oscuro sin cintas reflectivas, zapatos negros y no llevaba ninguna prenda en la cabeza. A pocos metros del cadáver también se pudo observar un chullo pasamontañas de color negro.

 

El fallecido presentaría varios impactos de bala. Asimismo, se informó que otra persona resultó gravemente herida durante el asalto, aparentemente un trabajador de la planta de trapiche, quien fue evacuado durante la madrugada hasta la ciudad de Juliaca debido a la gravedad de sus lesiones.

Investigaciones preliminares

En la escena también se encontraron varios casquillos de bala y manchas de sangre en diferentes puntos de la calle, lo que hace presumir que uno de los presuntos delincuentes habría resultado herido durante la balacera. El caso viene siendo investigado por las autoridades.

 

Efectivos de la Policía llegaron al lugar para acordonar la zona, mientras se esperaba la presencia del Ministerio Público para realizar el levantamiento del cadáver y continuar con las diligencias correspondientes.

 

Vecinos indicaron que las plantas de trapiche y centros de molinos de la zona industrial de Antahuila son blanco frecuente de asaltos violentos, situación que mantiene en constante temor a los trabajadores mineros.

