El 2025 fue un buen año para el cine peruano debido a su gran producción y se espera que el 2026 sea igual o mejor. Uno de los lanzamientos más esperados para el próximo año es ‘Mi mejor enemiga’, la película reúne a un talentoso grupo de actrices y actores con amplia experiencia y que llegará a todos los cines el 5 de febrero.

Entre los artistas que formarán parte de ‘Mi mejor enemiga’ figuran Nataniel Sánchez, Mateo Garrido-Lecca, Katia Palma, Carlos Casella, Fiorella Luna y Kukuli Morante, entre otras figuras. Este nuevo proyecto, que tiene a Saskia Bernaola como directora, promete hacer reír de principio a fin.

Saskia Bernaola tiene gran expectativa por ‘Mi mejor enemiga’



Saskia Bernaola es una de las comediantes más reconocidas y queridas del país. Saltó a la fama con los éxitos televisivos ‘Torbellino’, ‘El Santo Convento’ (perteneciente al universo de ‘Pataclaun’) y también se dejó ver en el cast estelar de ‘Isla Bonita’. La dirección no es nueva para Saskia, ya que ha liderado obras teatrales cómicas con mucho éxito.

En este 2026, Saskia Bernaola regresará a la pantalla grande, esta vez como directora de ‘Mi mejor enemiga’, comedia que tiene todos los ingredientes para atrapar al espectador. “La película tiene una historia con la que todas se pueden identificar, amistad, hermandad y mucho humor. Recomiendo ir a verla con tus amigas para pasar un buen rato”, dice la recordada Sor Bete de ‘El santo convento’.

Bernaola señala que ver concretada su película resulta un cúmulo de sensaciones. “Para mí es una alegría y una enorme responsabilidad darle al público peruano lo mejor de la comedia y el humor en esta cinta. Es un gran reto, además, y lo he tomado con mucho entusiasmo y confiando en los años que llevo creando en este mundo de la comedia”, añade.

Sinopsis de ‘Mi mejor enemiga’



Mi mejor enemiga nos presenta a Valeria y a sus amigas que se reúnen veinticinco años después en el lugar donde compartieron su último verano inolvidable. Entre risas, nostalgia y divertidas situaciones, reviven viejas rivalidades y tensiones no resueltas.

Este reencuentro se convierte en una hilarante y emotiva aventura que explora el verdadero valor de la amistad y el peso del pasado en el presente.

