HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Chofer del Metropolitano fallece de un paro cardíaco dentro de bus
Chofer del Metropolitano fallece de un paro cardíaco dentro de bus      Chofer del Metropolitano fallece de un paro cardíaco dentro de bus      Chofer del Metropolitano fallece de un paro cardíaco dentro de bus      
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 23 de diciembre | LR+ Noticias

Espectáculos

Saskia Bernaola se pronuncia sobre su debut como directora de cine con ‘Mi mejor enemiga’: “Es una enorme responsabilidad”

La película, dirigida por Saskia Bernaola, cuenta con un talentoso elenco, incluyendo a Nataniel Sánchez y Mateo Garrido-Lecca. Se anticipa que ofrecerá risas y momentos emotivos.

Uno de los estrenos más esperados del 2026 es 'Mi mejor enemiga', que llegará a los cines el 5 de febrero.
Uno de los estrenos más esperados del 2026 es 'Mi mejor enemiga', que llegará a los cines el 5 de febrero.

El 2025 fue un buen año para el cine peruano debido a su gran producción y se espera que el 2026 sea igual o mejor. Uno de los lanzamientos más esperados para el próximo año es ‘Mi mejor enemiga’, la película reúne a un talentoso grupo de actrices y actores con amplia experiencia y que llegará a todos los cines el 5 de febrero.

Entre los artistas que formarán parte de ‘Mi mejor enemiga’ figuran Nataniel Sánchez, Mateo Garrido-Lecca, Katia Palma, Carlos Casella, Fiorella Luna y Kukuli Morante, entre otras figuras. Este nuevo proyecto, que tiene a Saskia Bernaola como directora, promete hacer reír de principio a fin. 

TE RECOMENDAMOS

CANALIZACIÓN CONSCIENTE PASO A PASO: CONECTA CON CLARIDAD | ASTROMOOD CON CINTHIA CERNA

PUEDES VER: 'Mi mejor enemiga' llega a los cines: fecha de estreno, trama y elenco de la nueva comedia peruana

lr.pe

Saskia Bernaola tiene gran expectativa por ‘Mi mejor enemiga’

Saskia Bernaola es una de las comediantes más reconocidas y queridas del país. Saltó a la fama con los éxitos televisivos ‘Torbellino’, ‘El Santo Convento’ (perteneciente al universo de ‘Pataclaun’) y también se dejó ver en el cast estelar de ‘Isla Bonita’. La dirección no es nueva para Saskia, ya que ha liderado obras teatrales cómicas con mucho éxito.

En este 2026, Saskia Bernaola regresará a la pantalla grande, esta vez como directora de ‘Mi mejor enemiga’, comedia que tiene todos los ingredientes para atrapar al espectador. “La película tiene una historia con la que todas se pueden identificar, amistad, hermandad y mucho humor. Recomiendo ir a verla con tus amigas para pasar un buen rato”, dice la recordada Sor Bete de ‘El santo convento’.

Saskia Bernaola tiene gran expectativa por ‘Mi mejor enemiga’: "Recomiendo ir a verla con tus amigas para pasar un buen rato".

Saskia Bernaola tiene gran expectativa por ‘Mi mejor enemiga’: "Recomiendo ir a verla con tus amigas para pasar un buen rato".

Bernaola señala que ver concretada su película resulta un cúmulo de sensaciones. “Para mí es una alegría y una enorme responsabilidad darle al público peruano lo mejor de la comedia y el humor en esta cinta. Es un gran reto, además, y lo he tomado con mucho entusiasmo y confiando en los años que llevo creando en este mundo de la comedia”, añade.

Sinopsis de ‘Mi mejor enemiga’

Mi mejor enemiga nos presenta a Valeria y a sus amigas que se reúnen veinticinco años después en el lugar donde compartieron su último verano inolvidable. Entre risas, nostalgia y divertidas situaciones, reviven viejas rivalidades y tensiones no resueltas. 

Este reencuentro se convierte en una hilarante y emotiva aventura que explora el verdadero valor de la amistad y el peso del pasado en el presente.

Notas relacionadas
Película ‘Chavín de Huántar’ supera el millón y medio de espectadores y es una de las más vistas en la historia del Perú

Película ‘Chavín de Huántar’ supera el millón y medio de espectadores y es una de las más vistas en la historia del Perú

LEER MÁS
Perú queda fuera de los Óscar 2026: Argentina y Brasil continúan en carrera

Perú queda fuera de los Óscar 2026: Argentina y Brasil continúan en carrera

LEER MÁS
Eduardo Mendoza: "Una fortaleza de Perú es la diversidad cultural, pero los políticos ni eso ven"

Eduardo Mendoza: "Una fortaleza de Perú es la diversidad cultural, pero los políticos ni eso ven"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jessica Tapia confiesa que dejó a su familia en Perú por amor y hace fuerte reflexión: "El matrimonio desgasta"

Jessica Tapia confiesa que dejó a su familia en Perú por amor y hace fuerte reflexión: "El matrimonio desgasta"

LEER MÁS
Guadalupe Farfán abandona 'Al fondo hay sitio' y se despide de su personaje July en la serie: "Dejar soltar para seguir creciendo"

Guadalupe Farfán abandona 'Al fondo hay sitio' y se despide de su personaje July en la serie: "Dejar soltar para seguir creciendo"

LEER MÁS
Gabriela Villanueva, imitadora de Michael Jackson en ‘Yo soy’, confiesa qué hará con los S/20.000 que ganó como premio: “Seguir en la música”

Gabriela Villanueva, imitadora de Michael Jackson en ‘Yo soy’, confiesa qué hará con los S/20.000 que ganó como premio: “Seguir en la música”

LEER MÁS
Sol Carreño anuncia su salida definitiva de ‘Cuarto Poder’ y da conmovedor mensaje a televidentes: “Hay que reflexionar bien”

Sol Carreño anuncia su salida definitiva de ‘Cuarto Poder’ y da conmovedor mensaje a televidentes: “Hay que reflexionar bien”

LEER MÁS
Cielo Fernández de Corazón Serrano y Axel Medina de La Única Tropical fueron captados besándose tras negar romance

Cielo Fernández de Corazón Serrano y Axel Medina de La Única Tropical fueron captados besándose tras negar romance

LEER MÁS
Hermano de Alejandra Baigorria muestra por error cuánto dinero ganó en donaciones de Tiktok tras 12 horas de transmisión en vivo

Hermano de Alejandra Baigorria muestra por error cuánto dinero ganó en donaciones de Tiktok tras 12 horas de transmisión en vivo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

ATU implementará obras de carril exclusivo para priorizar transporte público en la avenida Abancay: reduciría el viaje en 15 minutos

Movistar firma contrato con el MTC para desplegar tecnología 5G en Perú

Chofer del Metropolitano fallece de un paro cardíaco dentro de bus en av. Escuela Militar en Chorrillos

Espectáculos

Guadalupe Farfán abandona 'Al fondo hay sitio' y se despide de su personaje July en la serie: "Dejar soltar para seguir creciendo"

Óscar Custodio, dueño de La Bella Luz, sorprende a sus trabajadores con motos, electrodomésticos y dinero en efectivo por Navidad

Andrea Llosa anuncia el fin de su programa 'Nunca más' tras 14 años al aire: "Nunca se olviden de que el amor no duele"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026 EN VIVO: inscripción de candidatos presidenciales, al Senado, Diputados y Parlamento Andino

JEE declara inadmisible fórmula presidencial de Avanza País: partido tiene 2 días para corregir errores

Presidente de Chile, José Antonio Kast, se reunió con el canciller Hugo de Zela, en su escala en Lima

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025