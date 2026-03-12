HOYSuscripcion LR Focus

'Flaco' Granda responde a Juan Reynoso por polémico gesto en Matute: "Los 2 puntos que hizo con la selección"

El periodista deportivo cuestionó los gestos de Juan Reynoso contra la hinchada aliancista e incluso mandó un irónico mensaje sobre las Eliminatorias.


Giancarlo Granda mandó picante mensaje contra Juan Reynoso. Foto: Lr/Radio Nacional
Giancarlo Granda mandó picante mensaje contra Juan Reynoso. Foto: Lr/Radio Nacional

Alianza Lima derrotó a Melgar, en el Estadio Alejandro Villanueva, por la sexta fecha del Torneo Apertura. Los aliancistas fueron superiores de inicio a fin y la hinchada no le perdonó ni una a Juan Reynoso. El exentrenador de la selección peruana de fútbol no soportó los insultos de la barristas e hizo un polémico gesto. El ‘Flaco’ Granda, fiel a su estilo, no desaprovechó la oportunidad para lanzar un picante mensaje.

El partido entre Alianza Lima y Melgar fue uno de los más atractivos de la jornada, pero Juan Reynoso se llevó los reflectores por la tensa discusión que tuvo con los hinchas blanquiazules. El gesto de Reynoso se viralizó y generó diversas opiniones.

lr.pe

¿Qué dijo el ‘Flaco’ Granda sobre el polémico gesto de Juan Reynoso en Matute?

Giancarlo Granda lanzó irónico mensaje a Juan Reynoso. “Cuando se fue Reynoso del estadio y hizo el dos, ¿a qué se refería? ¿A los puntos que había hecho con la selección o a qué? Pregunto,“ comentó el locutor en Radio Nacional.

“Tenía mis dudas, no sabía si era por los dos puntos que hizo con la selección o por los dos remates al arco que tuvimos durante la Eliminatoria. Pensé por los goles o por los dos millones que cobró cuando se fue de la selección peruana”, disparó el ‘Flaco’ Granda.

lr.pe

Juan Reynoso no teme ser sancionado por gestos en Matute

Al ser consultado sobre si accionar lo expone a ser sancionado por la Liga 1, el estratega de 58 años indicó que “en ningún momento provocó a nadie”.

“No me preocupa porque nunca fui el que provocó a nadie. No me preocupa ninguna reacción, porque yo nunca provoqué a nadie. Todos merecemos respeto; si te insultan, corres el riesgo de que te respondan. En ningún momento mi intención ha sido provocar. Si me creen o no, me tiene sin cuidado”, sentenció.

lr.pe

¿Por qué Juan Reynoso hizo gestos a los hinchas de Alianza Lima?

Aunque en un primer momento el accionar de Reynoso se interpretó como una forma provocativa de recordarle a los simpatizantes de su exclub las veces que había salido campeón en Matute, en realidad el técnico jamás ha conseguido tal logro.

Como futbolista de Universitario, ganó el Campeonato Descentralizado 1993, pero en el Estadio Nacional, ante San Agustín. Ya como entrenador del cuadro de Ate, sí venció a Alianza en la final nacional del 2009, aunque el partido decisivo no se jugó en el recinto victoriano, sino en el Monumental.


