Espectáculos

Familia de Camucha Negrete desmiente a Rodrigo González tras asegurar que Sergio Galliani maltrató a la actriz: “Solo recibió amor"

Los familiares de la recordada actriz Camucha Negrete aclararon los rumores difundidos en medios sobre supuestos maltratos de Sergio Galliani durante la obra 'Monólogos de la Vagina'.

Familia de Camucha Negrete desmiente a Rodrigo González tras asegurar que Sergio Galliani maltrató a la actriz.
Familia de Camucha Negrete desmiente a Rodrigo González tras asegurar que Sergio Galliani maltrató a la actriz. | Foto composición LR / Google /

La familia de Camucha Negrete rompió el silencio luego que Rodrigo González señalara en ‘Amor y Fuego’ que la actriz fallecida habría sido víctima de maltrato por parte de Sergio Galliani durante su participación en la obra donde él ejercía como director.

A través de un comunicado, los parientes precisaron que la información difundida no refleja la realidad y fue producto de un malentendido. Además, recordaron el cariño mutuo que siempre existió entre Camucha y ellos hacia Rodrigo González.

PUEDES VER: Connie Chaparro defiende a su esposo Sergio Galliani por acusaciones de maltrato: 'Eso se llama difamar'

lr.pe

Familia de Camucha Negrete desmiente maltrato de Sergio Galliani

“Como familia de Camu, queremos aclarar información difundida el día de ayer a raíz de una entrevista realizada a la Sra. Sonia Oquendo, la cual no refleja la realidad. Todos conocen el cariño que Camu y nosotros sentimos por Rodrigo González; sin embargo, en su programa se compartieron datos incorrectos. Sabemos que todo fue producto de un malentendido”, indicaron los familiares.

Familia de Camucha Negrete se pronunció luego que acusaron a Sergio Galliani de maltratar a la actriz.

Familia de Camucha Negrete se pronunció luego que acusaron a Sergio Galliani de maltratar a la actriz.

Asimismo, destacaron que los ensayos, aunque exigentes, se desarrollaron bajo la dirección profesional y respetuosa de Sergio Galliani, garantizando siempre un trato digno hacia la actriz.

PUEDES VER: Sergio Galliani se defiende tras ser acusado de maltrato contra la primera actriz Sonia Oquendo: 'Yo soy muy respetuoso'

lr.pe

Sergio Galliani y el ambiente profesional en la obra

Los familiares de Camucha señalaron que los últimos días de ensayo de la actriz fueron agotadores debido al estado físico en el que se encontraba por su enfermedad. Además, sostuvieron que durante toda su trabajo en Monólogos de la Vagina, recibió amor, apoyo incondicional y buen trato. "Como familia, estamos profundamente agradecidos con Maky y con todos los que conforman esa gran familia teatral. Con este comunicado, aclaramos el malentendido y desmentimos categóricamente que Camu haya recibido maltratos por parte de Sergio Galliani”, se lee en el comunicado.

En esa misma línea, los parientes hicieron un llamado a la prudencia y solicitaron no utilizar el nombre de Camucha para generar morbo o controversia, respetando así su memoria y la de todos los involucrados. Finalmente, la familia enfatizó que es importante preservar la verdad y evitar la difusión de información falsa que pueda dañar la imagen de la actriz.

